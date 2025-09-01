உலகளவில் அதிகம் விரும்பப்படும் பழங்களில் முதலிடம் வகிப்பது வாழைப்பழம். ஆண்டின் எந்த காலத்திலும் எளிதாகக் கிடைக்கும் வாழைப்பழம், பல ஊட்டச்சத்துகளும் ஆரோக்கிய நன்மைகளும் கொண்டது.
ஆனால், கேள்வி என்னவென்றால் – சர்க்கரை நோயாளிகள் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா?
பதில்: மிதமான அளவில் சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானது.
வாழைப்பழங்களில் பொட்டாசியம், வைட்டமின் B6, வைட்டமின் C, நார்ச்சத்து போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன. இவை இதய ஆரோக்கியம், செரிமானம் மற்றும் உடல் நலத்தை மேம்படுத்தும். ஆனால் வாழைப்பழத்தில் இயற்கையான சர்க்கரையும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளும் இருப்பதால், அவை இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கூட்டக்கூடும். எனவே, அளவை கவனிப்பது மற்றும் சிறிது பழுக்காத வாழைப்பழங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம்.
வாழைப்பழம் இரத்த சர்க்கரையை எப்படி பாதிக்கிறது?
ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன, வாழைப்பழம் பழுக்கும் தரத்தைப் பொறுத்து அதன் கிளைசெமிக் குறியீடு (GI) மாறுகிறது.
பழுக்காத வாழைப்பழங்கள்: GI 30–42 (குறைந்தது) → இரத்த சர்க்கரையை மெதுவாக அதிகரிக்கும்.
பழுத்த வாழைப்பழங்கள்: GI 51–62 (மிதமானது) → இரத்த சர்க்கரையை சற்றே விரைவாக உயர்த்தும்.
அதிகம் பழுத்த வாழைப்பழங்கள்: GI மேலும் அதிகம் → இரத்த சர்க்கரையை வேகமாக உயர்த்தும்.
அதனால், நீரிழிவு நோயாளிகள் சற்று பழுக்காத வாழைப்பழங்களை சாப்பிடுவது சிறந்தது. இவை இரத்த சர்க்கரையில் திடீர் உயர்வைத் தடுக்கின்றன.
வாழைப்பழங்கள் நீரிழிவு நோய்க்கு ஏன் உதவும்?
நார்ச்சத்து: சர்க்கரை உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்கி, இரத்த சர்க்கரையை நிலையாக வைத்திருக்க உதவும்.
எதிர்ப்பு ஸ்டார்ச் (Resistant Starch): பழுக்காத வாழைப்பழங்களில் அதிகம் உள்ளது. இது இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தி, குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் பயன் தரும்.
பொட்டாசியம் & மெக்னீசியம்: இதய ஆரோக்கியத்தைக் காக்கும் முக்கிய தாதுக்கள். நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இதய நலம் பாதுகாப்பதும் அதே அளவு முக்கியம்.
வாழைப்பழத்தின் ஊட்டச்சத்து நன்மைகள்
வைட்டமின் C – நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்தும்.
வைட்டமின் B6 – வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நரம்பு ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம்.
நார்ச்சத்து – செரிமானத்தை மேம்படுத்தும், இரத்த சர்க்கரை உறிஞ்சுதலை கட்டுப்படுத்தும்.
ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் (Antioxidants) – உடலை சேதத்திலிருந்து காக்கும், வீக்கத்தை குறைக்கும்.
வாழைப்பழம் சாப்பிட சிறந்த நேரம்
காலை உணவோடு அல்லது மதிய சிற்றுண்டியாக → உடல் இயற்கை சர்க்கரையை சிறப்பாக பயன்படுத்தும்.
வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டாம் → சர்க்கரை வேகமாக உயர வாய்ப்பு உள்ளது.
புரதம் அல்லது நல்ல கொழுப்பு சேர்த்து சாப்பிடவும் → (எ.கா. வேர்க்கடலை வெண்ணெய், தயிர்) → சர்க்கரை அளவு சமநிலைப்படுத்தப்படும்.
👉 மொத்தத்தில், வாழைப்பழம் மிதமான அளவில், சரியான நேரத்தில் சாப்பிடப்பட்டால் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் பாதுகாப்பானது.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)