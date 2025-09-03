மூட்டு வலி குறைய வீட்டு வைத்தியம்!

மூட்டு வலி (Joint Pain) என்பது வயதானவர்களுக்கும், இளம் வயதினருக்கும் கூட ஏற்படக்கூடிய பிரச்சினையாகும். இது மூட்டுகளில் ஏற்படும் ஒரு அறிகுறியாகும். வீக்கம், சிவத்தல், விறைப்பு, அல்லது சூடாக இருத்தல் போன்ற அறிகுறிகளுடன் மூட்டு வலி வரலாம்.
உடலின் எலும்புகள் மற்றும் தசைகள் சீராக இயங்காமல் போனால், அதிக வேலைச்சுமை, உடல் பருமன், காயம் அல்லது சிதைவு போன்ற காரணங்களால் மூட்டுகளில் வலி உருவாகும்.
இதை குறைக்க சில எளிய வீட்டு வைத்திய முறைகள் உள்ளன.
1. வெந்நீர் கட்டு
மூட்டுகளில் வலி இருக்கும் இடத்தில் வெந்நீர் பையில் வைத்து கட்டினால் வலி குறையும். இரத்த ஓட்டம் சீராகி நரம்புகள் தளர்ச்சி அடையும்.
2. இஞ்சி-பூண்டு சேவை
இஞ்சி மற்றும் பூண்டு இரண்டும் அழற்சி குறைக்கும் தன்மை கொண்டவை. தினசரி உணவில் சேர்த்து உட்கொள்வது மூட்டு வலி குறைய உதவும்.
3. மஞ்சள் பால்
மஞ்சளில் உள்ள குர்குமின் (Curcumin) அழற்சியை குறைக்கும். வெந்நீரில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குடித்தால் மூட்டுவலி குறையும்.
4. நல்லெண்ணெய் மசாஜ்
வலி இருக்கும் இடத்தில் நல்லெண்ணெய் சிறிது சூடு செய்து தடவினால் நரம்புகள் தளர்ச்சி அடைந்து வலி குறையும்.
5. எலுமிச்சை தண்ணீர்
எலுமிச்சை சாறு, உடலிலிருந்து நச்சு தன்மையை நீக்கி எலும்புகளை வலுப்படுத்துகிறது. தினசரி எலுமிச்சை தண்ணீர் குடிப்பது மூட்டு வலியை கட்டுப்படுத்த உதவும்.
6. வெந்தயம்
இரவு ஊறவைத்து காலை காலையில் வெந்தயம் மெல்லுதல், மூட்டுவலியை குறைக்கும் சிறந்த முறையாகும்.
7. யோகா மற்றும் மெதுவான உடற்பயிற்சி
அதிக சுமை இல்லாத மெதுவான உடற்பயிற்சி, யோகா மற்றும் நீட்டிப்பு பயிற்சிகள் மூட்டுகளை வலுப்படுத்தி வலியை குறைக்கும்.
👉 மேலே கூறிய இயற்கை முறைகள் சிறிய அளவிலான மூட்டு வலிக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆனால் நீண்ட நாட்களாக வலி நீடித்தால், மருத்துவரின் ஆலோசனை அவசியம்.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)