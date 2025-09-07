செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!

செவ்வாழை என்பது இயற்கையின் அரிய பரிசு. உடல்நலத்திற்கு அத்தியாவசியமான சத்துக்களான இரும்புச்சத்து, கால்சியம், மக்னீசியம், வைட்டமின் A, B, C மற்றும் நார்ச்சத்து ஆகியவை இதில் அதிக அளவில் உள்ளன.
இதனால் மூளையின் செயல்பாடு, இதய ஆரோக்கியம், ரத்த ஓட்டம், ரத்த உற்பத்தி, சிறுநீரக இயக்கம், கல்லீரல் சுத்திகரிப்பு மற்றும் குடலின் செயல்பாடு சீராக நடைபெறுகிறது.
சாப்பிடுவதற்கான சரியான நேரம்
காலை 6 மணி – வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவது மிகச் சிறந்தது. இந்த நேரத்தில் உடல் சத்துகளை விரைவாக உறிஞ்சிக்கொள்ளும்.
பகல் 11 மணி – மிட்-மார்னிங் பிரேக் நேரத்தில் சாப்பிட்டால், உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைக்கும்.
மாலை 4 மணி – மாலைக்கால சிற்றுண்டி நேரத்தில் சாப்பிடுவது உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும்.
⚠️ ஆனால், உணவு உட்கொண்ட உடனே செவ்வாழை சாப்பிடக் கூடாது. அப்படி செய்தால் உணவில் இருக்கும் சத்துக்கள் சரியாகச் செரிக்காமல், உடல் கனத்ததாகவும் சோர்வாகவும் உணரப்படும்.
செவ்வாழையின் பலன்கள்
நரம்புத் தளர்ச்சி – தினசரி இரவு ஒரு செவ்வாழைப் பழம் சாப்பிட்டால் நரம்புகள் தளர்வதைக் கட்டுப்படுத்தி, நல்ல தூக்கத்தையும் மன அமைதியையும் அளிக்கிறது.
நரம்பு பலம் – தொடர்ந்து 48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் நரம்புகள் பலம் பெற்று, உடல் ஆரோக்கியம் உயரும்.
பல் ஆரோக்கியம் – பல் தொடர்பான பிரச்சினைகள், பல் ஆடி வருதல் போன்றவை இருந்தால், தொடர்ந்து 21 நாட்கள் சாப்பிடுவதன் மூலம் பற்கள் பலம் பெறும்.
இரத்த சுத்திகரிப்பு – செவ்வாழையில் உள்ள இரும்புச்சத்து ரத்த சோகை (Anemia) குறைக்க உதவும்.
இதய ஆரோக்கியம் – இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, இதய துடிப்பை கட்டுப்படுத்துகிறது.
செரிமானம் – குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, மலச்சிக்கலை நீக்கும்.
காயகல்பம் – பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் உடலை வலுவாக்கி, இளமையோடு நீடித்த ஆயுள் தரும் காயகல்பமாகவும் செவ்வாழை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
✅ அவதானம்:
சிறுநீரக நோய், அதிக காய்ச்சல் அல்லது வயிற்றுப்போக்கு உள்ளவர்கள் அதிகமாகச் சாப்பிடக் கூடாது.
தினசரி ஒரு அல்லது இரண்டு பழங்கள் போதுமானது.
👉 மொத்தத்தில், செவ்வாழை ஒரு சாதாரண பழமல்ல; உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் இயற்கை மருந்தாக கருதப்படுகிறது.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)