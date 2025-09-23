WhatsApp
Tuesday, September 23, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்
by இளவரசி
துர்கா தேவியின் அருளை பெற்றவர்கள்
by இளவரசி
காட்விக் விமான நிலையத்தில் £2.2 பில்லியன் செலவில் இரண்டாவது ஓடுபாதைக்கு...
by இளவரசி
சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட ரிஷப் ஷெட்டியின் ‘காந்தாரா : சாப்டர் 1’...
by பூங்குன்றன்
விளையாட்டு அமைதியான போட்டியால் உலகை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் | சர்வதேச...
by பூங்குன்றன்
தங்காலையில் கைப்பற்றப்பட்ட போதைப்பொருட்கள், துப்பாக்கிகள் தொடர்பில் வெளியான தகவல்!
by பூங்குன்றன்
முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவை சந்தித்தார் ஹேஷா விதானகே எம்.பி
by பூங்குன்றன்
போலி நாணயத்தாளுடன் இளைஞன் கைது!
by பூங்குன்றன்

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்

written by இளவரசி
சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்

முன்பு ஆண்களிடையே அதிகமாக காணப்பட்ட சிகரெட் பழக்கம், இப்போது பெண்களிடமும் பரவலாக காணப்படுகிறது. பலர் பதட்ட நேரங்களில் அல்லது யோசிக்கும் போதே சிகரெட் பிடிக்கிறார்கள். ஆனால், சிகரெட் ஒரு பழக்கம் மட்டுமல்ல, ஒரு ஆபத்தான போதையும் ஆகும்.

தொடர்ந்து சிகரெட் பிடிப்பது உடலுக்கு கடுமையான கேடு விளைவிக்கும், அதிலும் முதலில் பாதிக்கப்படுவது நுரையீரல் தான்.

அதன் காரணமாகவே சிகரெட் பிடிப்பவர்களிடையே நுரையீரல் புற்றுநோய் அதிகம் காணப்படுகிறது.

ஒருமுறை நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டால், தினசரி வாழ்க்கை itself கடினமாகி விடும். எனவே, முதலில் செய்ய வேண்டியது சிகரெட்டை முழுமையாக கைவிடுவதே.

👉 சிகரெட்டை நிறுத்தியவுடன், நுரையீரல் மெதுவாக சீராகத் தொடங்கும். அத்தோடு சில ஆரோக்கியமான உணவுகளைச் சேர்த்தால், நுரையீரல் விரைவாக குணமடையும்.

நுரையீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் உணவுகள்

1. ப்ராக்கோலி, காலிஃப்ளவர், முட்டைக்கோஸ்

இவற்றில் உள்ள சல்ஃபோராபேன் நுரையீரலின் நச்சுகளை வெளியேற்றும் நொதிகளைச் செயலில் ஈடுபடுத்துகிறது. மேலும் புற்றுநோய் செல்களை நீக்க உதவுகிறது.

2. பீட்ரூட் மற்றும் மாதுளை

இந்த உணவுகளில் நைட்ரேட்டுகள் அதிகம் உள்ளன. அவை நுரையீரலுக்கான ஆக்ஸிஜன் விநியோகத்தை மேம்படுத்தி, சுவாச சக்தியை அதிகரிக்கின்றன.

3. க்ரீன் டீ

க்ரீன் டீயில் உள்ள கேட்டசின்கள் நுரையீரல் வீக்கத்தை குறைத்து, புற்றுநோய் மற்றும் நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய்களின் அபாயத்தைத் தடுக்கின்றன. தினமும் 2 கப் குடிக்கும் பழக்கத்தைப் பெறுவது நல்லது.

4. ஆப்பிள் மற்றும் சிட்ரஸ் பழங்கள்

ஆப்பிளில் உள்ள க்யூயர்சிடின் மற்றும் ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களில் உள்ள வைட்டமின் C நுரையீரலை ஆக்ஸிடேட்டிவ் ஸ்டிரெஸ்ஸிலிருந்து காக்கின்றன. நுரையீரலின் செயல்பாடு மேம்பட உதவுகின்றன.

5. மஞ்சள்

மஞ்சளில் உள்ள குர்குமின் அழற்சியை குறைக்கும் தன்மை கொண்டது. தினசரி உணவில் மஞ்சளை சேர்த்துக் கொண்டால், சுவாசக் குழாயில் ஏற்படும் வீக்கத்தைத் தணித்து, சேதமடைந்த திசுக்களைப் புதுப்பிக்கிறது.

✅ நண்பர்களே, சிகரெட்டை கைவிடுவது முதல் படி. அத்தோடு, இந்த சத்தான உணவுகளை அடிக்கடி உட்கொண்டு, உடற்பயிற்சியையும் தொடருங்கள். இதனால் உங்கள் நுரையீரல் மீண்டும் ஆரோக்கியமாகவும் வலிமையாகவும் மாறும்.

இளவரசி

