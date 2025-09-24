WhatsApp
Wednesday, September 24, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மருத்துவரைச் சந்திக்க அகதிகள் நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் டாக்ஸி பயணம்!
by இளவரசி
சீனாவில் சூப்பர் சூறாவளி ரகசா: இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் வெளியேற்றம்
by இளவரசி
காணாமல் போன காதலி: நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் வாயை திறந்த...
by இளவரசி
வீட்டு உரிமையாளர் ஆவதில் நெருக்கடியை எதிர்நோக்கும் இங்கிலாந்து இளைஞர்கள்!
by இளவரசி
ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?
by இளவரசி
இவங்கதான் ரொமான்டிக்கா இருப்பாங்க!
by இளவரசி
கோதுமையும் வெங்காயமும் இருந்தாலே போதும்!
by இளவரசி
நோர்வே தலைநகர் ஒஸ்லோவில் குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்கள்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மருத்துவம் ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?

ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?

உலகம் முழுக்க பெரும்பாலான ஆண்கள் சந்திக்கும் பொதுவான பிரச்சனை தொப்பை தான்.

வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு தேங்கி விடுவதால் வரும் இந்த பிரச்சனை, ஒருமுறை வந்துவிட்டால் குறைப்பது கடினம்தான்.

ஜிம்மில் மணி கணக்கில் உழைத்தும், டயட்டில் பட்டினியாயிருந்தும் பலரால் இதை குறைக்க முடியாமல் தவிக்கிறார்கள்.

தொப்பை குறைக்க செய்ய வேண்டிய 5 விஷயங்கள்

1. புரோட்டீன் அவசியம்

நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 150 கிராம் புரோட்டீன் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இது தசை வளர்ச்சியையும், மெட்டபாலிசத்தையும் மேம்படுத்தி, நீண்ட நேரம் பசியில்லாமல் இருக்க உதவும்.

2. நடைப்பயிற்சி

ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது 10,000 அடிகள் நடக்க வேண்டும். இது உடல் முழுவதும் கலோரி எரிப்பதையும், ஆரோக்கியமான வளர்சிதை மாற்றத்தையும் உறுதி செய்கிறது.

3. ஜிம் பயிற்சி

வாரத்திற்கு குறைந்தது 3 முறை ஜிம் செல்ல வேண்டும். வலிமை பயிற்சிகள் (strength training) மெலிந்த தசைகளை பலப்படுத்தி, கொழுப்பு எரிக்க உதவும்.

4. காலை உணவை தவிர்க்கவும்

இது இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டியை மேம்படுத்தி, உடல் கொழுப்பை எரிப்பதை வேகப்படுத்தும்.

5. பிளாக் காபி

காலை வேளையில் ஒரு கப் பிளாக் காபி குடிப்பது மெட்டபாலிசத்தை தூண்டி, கூடுதல் கலோரி சேர்க்காமல் ஆற்றலை உயர்த்தும்.

👉 எனவே நண்பர்களே, எத்தனையோ வழிகளை முயன்றும் பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால், இந்த 5 எளிய வழிகளை பின்பற்றிப் பாருங்கள். தொப்பையை குறைப்பது சவால் தான். ஆனாலும், சரியான முறையில் செயல்பட்டால், அது நிச்சயம் சாத்தியம்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்

வெள்ளைப்பூண்டு பயன்கள்

மழைக்காலத்தில் சளி பிடிக்காமல் இருக்கணுமா?

மழைக்காலத்தில் சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்!

புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தும் முள் சீத்தா

குப்பைமேனியின் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்

பிரபலமானவை

உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்
பாலஸ்தீனத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க இங்கிலாந்து திட்டம்; இஸ்ரேல், பிணையக்கைதி குடும்பங்கள் கடும் எதிர்ப்பு
பருத்தித்துறையில் தியாக தீபம் திலீபனின் ஊர்தி முன்னால் பட்டாசு கொழுத்திய இளைஞர் கைது!

ஆன்மீகம்

உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
ஒக்டோபர் புதன் பெயர்ச்சியில் உயர்வு காண்போர்!
by இளவரசி
அருகம்புல் மாலையின் அதிசய மகத்துவம்
by இளவரசி
வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!
by இளவரசி
இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி

மகளிர்

வெயிலால் கருப்பான கைகளை வெள்ளையாக்கணுமா?
by இளவரசி
ஆண் குழந்தை வளர்ப்பு – பெற்றோரின் பொறுப்பு
by இளவரசி
மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்
by இளவரசி
கருவளையங்களை நீக்க இயற்கை பொருட்கள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி

சமையல்

மீந்த ரைஸ் இருக்கா? ரைஸ் ப்ரிட்டர்ஸை செய்யுங்க!
by இளவரசி
ஆரோக்கியமான Lunch Box பட்டியல்
by இளவரசி
காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
by இளவரசி
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி
கத்திரிக்காய் சட்னி 🌶️
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளைப்பூண்டு பயன்கள்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் சளி பிடிக்காமல் இருக்கணுமா?
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்!
by இளவரசி
புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தும் முள் சீத்தா
by இளவரசி
குப்பைமேனியின் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

தந்தை – மகள் உறவை பேசும் நடிகர் கிஷோரின் ‘மெல்லிசை’

by பூங்குன்றன்
யதார்த்த நாயகன் விதார்த் விவசாயியாக நடிக்கும் ‘மருதம்’
by பூங்குன்றன்
கேரளா நடிகர்கள் வீடுகளில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை; துல்கர் சல்மானின் கார்கள் பறிமுதல்
by இளவரசி
சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட ரிஷப் ஷெட்டியின் ‘காந்தாரா : சாப்டர் 1’ முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
பல்டி மலையாள தமிழ் திரைப்படமாக உருவாகி இருக்கிறது
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More