வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்

🌿 வல்லாரை (Gotu Kola / Centella Asiatica) என்பது ஆயுர்வேதம் மற்றும் சித்த மருத்துவத்தில் “அமிர்த மூலிகை” என அழைக்கப்படும் அற்புதமான செடி. இதனை கொண்டு தயாரிக்கும் கஞ்சி உடலுக்கும் மனதுக்கும் பல நன்மைகளை தருகிறது.
🔹 1. மூளைச் சுறுசுறுப்பு & நினைவுத்திறன்
வல்லாரை மூளையின் நரம்புகளை வலுப்படுத்துகிறது.
படிக்கும் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கு நினைவுத்திறனை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
கவனம், சிந்தனைத் திறன் மற்றும் மனத் தெளிவு மேம்படும்.
🔹 2. மன அமைதி & மன அழுத்தக் குறைவு
மனஅழுத்தம், பதட்டம், சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கிறது.
நரம்பு அமைதியை வழங்கி நல்ல தூக்கத்திற்கும் உதவுகிறது.
🔹 3. செரிமானம் மற்றும் வயிறு ஆரோக்கியம்
வயிற்றுப் புண், அமிலத்தன்மை, மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளை சீர்செய்கிறது.
குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, சீரான செரிமானத்தை உறுதி செய்கிறது.
🔹 4. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, சளி, காய்ச்சல் போன்றவை வராமல் தடுக்கும்.
உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும்.
🔹 5. தோல் & காயங்கள்
தோல் புண்கள், காயங்கள் விரைவாக ஆற வைக்கும்.
சுருக்கம், முகப்பரு போன்றவற்றை குறைத்து, தோல் பளபளப்பாகும்.
🔹 6. இதய & இரத்த சுழற்சி
இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
ரத்த அழுத்தம் சீராக இருக்க உதவுகிறது.
🔹 7. நீண்ட ஆயுள் & சக்தி
உடல் சக்தியை அதிகரித்து, நோய் தாக்காமல் ஆரோக்கியமாக வாழ உதவுகிறது.
“நீண்ட ஆயுள் தரும் கஞ்சி” என அழைக்கப்படுவதற்கு இதுவே காரணம்.
🥣 வல்லாரைக் கஞ்சி செய்வது எப்படி?
ஒரு கைப்பிடி அளவு வல்லாரை இலைகளை சுத்தமாக கழுவி எடுக்கவும்.
சிறிது பச்சரிசி / மஞ்சள் அரிசி சேர்த்து வேகவிடவும்.
வேகவைத்ததும் அரைத்து கஞ்சி போல சமைக்கவும்.
தேங்காய் பால், உப்பு, சிறிது மிளகு சேர்த்து பரிமாறவும்.
✅ வாரத்திற்கு 1 அல்லது 2 முறை வல்லாரைக் கஞ்சி குடிப்பது உடலுக்கும் மனதுக்கும் முழுமையான ஆரோக்கியத்தை வழங்கும்.