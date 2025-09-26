WhatsApp
Friday, September 26, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
Home மருத்துவம் வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்

வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்

written by இளவரசி 1 minutes read
வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்

🌿 வல்லாரை (Gotu Kola / Centella Asiatica) என்பது ஆயுர்வேதம் மற்றும் சித்த மருத்துவத்தில் “அமிர்த மூலிகை” என அழைக்கப்படும் அற்புதமான செடி. இதனை கொண்டு தயாரிக்கும் கஞ்சி உடலுக்கும் மனதுக்கும் பல நன்மைகளை தருகிறது.

🔹 1. மூளைச் சுறுசுறுப்பு & நினைவுத்திறன்

வல்லாரை மூளையின் நரம்புகளை வலுப்படுத்துகிறது.

படிக்கும் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கு நினைவுத்திறனை அதிகரிக்க உதவுகிறது.

கவனம், சிந்தனைத் திறன் மற்றும் மனத் தெளிவு மேம்படும்.

🔹 2. மன அமைதி & மன அழுத்தக் குறைவு

மனஅழுத்தம், பதட்டம், சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கிறது.

நரம்பு அமைதியை வழங்கி நல்ல தூக்கத்திற்கும் உதவுகிறது.

🔹 3. செரிமானம் மற்றும் வயிறு ஆரோக்கியம்

வயிற்றுப் புண், அமிலத்தன்மை, மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளை சீர்செய்கிறது.

குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, சீரான செரிமானத்தை உறுதி செய்கிறது.

🔹 4. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து, சளி, காய்ச்சல் போன்றவை வராமல் தடுக்கும்.

உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும்.

🔹 5. தோல் & காயங்கள்

தோல் புண்கள், காயங்கள் விரைவாக ஆற வைக்கும்.

சுருக்கம், முகப்பரு போன்றவற்றை குறைத்து, தோல் பளபளப்பாகும்.

🔹 6. இதய & இரத்த சுழற்சி

இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

ரத்த அழுத்தம் சீராக இருக்க உதவுகிறது.

🔹 7. நீண்ட ஆயுள் & சக்தி

உடல் சக்தியை அதிகரித்து, நோய் தாக்காமல் ஆரோக்கியமாக வாழ உதவுகிறது.

“நீண்ட ஆயுள் தரும் கஞ்சி” என அழைக்கப்படுவதற்கு இதுவே காரணம்.

🥣 வல்லாரைக் கஞ்சி செய்வது எப்படி?

ஒரு கைப்பிடி அளவு வல்லாரை இலைகளை சுத்தமாக கழுவி எடுக்கவும்.

சிறிது பச்சரிசி / மஞ்சள் அரிசி சேர்த்து வேகவிடவும்.

வேகவைத்ததும் அரைத்து கஞ்சி போல சமைக்கவும்.

தேங்காய் பால், உப்பு, சிறிது மிளகு சேர்த்து பரிமாறவும்.

✅ வாரத்திற்கு 1 அல்லது 2 முறை வல்லாரைக் கஞ்சி குடிப்பது உடலுக்கும் மனதுக்கும் முழுமையான ஆரோக்கியத்தை வழங்கும்.

இளவரசி

