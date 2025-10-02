கண்ணாடி அணிபவர்கள் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

கிட்டப்பார்வை, தூரப்பார்வை போன்றவை கண் நோய்கள் அல்ல. ஆனால், கண்ணாடி பவர் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது. இதன் பொருள், கண் சக்தி குறைகிறது என்பதை காட்டுகிறது. பாதியாக பாதிக்கப்பட்ட கண்ணை முழுமையாகக் கெடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளும் காரணி, கண்ணாடி எனக் கூறலாம்.
கண் குறைபாட்டின் காரணங்கள்
பார்வை குறைபாட்டை சரிசெய்ய தேவையான சத்துக்கள் இரத்தத்தில் இல்லை.
கண் நோய்களை குணப்படுத்தும் சில முக்கிய சத்துக்கள் இரத்தத்தில் குறைவாக உள்ளன.
இரத்தத்தின் அளவு குறைவு.
மனதில் “கண் கெட்டுப்போய் விட்டது” என்ற எண்ணம் நிலைநிறுத்தல்.
உடலின் இயற்கையான குணப்படுத்தும் திறன் பாதிப்பு.
👉 இதனால் கண் நோய்கள் உருவாகின்றன. ஆனால், கண்ணில் நோய் காரணம் இல்லை; இரத்தத்தின் குறைபாடே காரணம்.
பார்வை குறைபாட்டை சரி செய்யும் வழிகள்
முருங்கைப் பூ மற்றும் பால்
முருங்கைப் பூவை பசும்பாலுடன் காய்ச்சி, காலை – மாலை சாப்பிட்டு வந்தால் பார்வை மேம்படும்.
கண்களில் ஈரப்பசை அதிகரித்து பார்வை குறைபாடு குறையும்.
வெள்ளெழுத்து (கண்ணில் வெண்மையாய் தோன்றும் பிரச்சனை)
முருங்கைப் பூ பொடி + தேன் கலந்தால் வெள்ளெழுத்து குறையும்.
முருங்கைப் பூவை பாலில் வேக வைத்து குடித்தால் கண்களுக்கு குளிர்ச்சி கிடைக்கும்.
தினசரி பழக்கங்கள்
இரவு உணவுக்குப் பிறகு கண்களில் தூய்மையான தண்ணீர் சொட்டுதல்.
நிலவைப் பார்ப்பது (சந்திர தரிசனம்).
வாரம் இருமுறை தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது.
முதுமையில் தலைப்பாகை, செருப்பு அணிந்து நடப்பது.
பாத பராமரிப்பு (Bedtime Care)
இரவு படுக்கும் முன் பாதங்களில் பசுநெய் தடவுதல்.
அதன் மீது அரிசித் தவிட்டு தடவி, பருத்தி துணியால் கட்டுதல்.
காலை எழுந்தவுடன் கழுவினால் கண் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்.
உணவில் சேர்க்க வேண்டியவை
மதிய உணவில் பண்ணைக்கீரை, சிறுகீரை, பொன்னாங்கண்ணி கீரை, காரட்.
இரவு உணவில் பால் சாதம்.
உணவில் நெய் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
பித்தத்தை அதிகரிக்கும் உணவுகளை தவிர்க்கவும்.
மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
கண்புரை (Cataract)
பொதுவாக 40 வயதிற்கு மேல் ஏற்படும்.
அறிகுறிகள்:
தூரப்பார்வை குறைதல்
வாகனம் ஓட்ட சிரமம்
கண்ணாடி நம்பர் அடிக்கடி மாறுதல்
👉 இதுபோல் பிரச்சனை இருந்தால் கண் மருத்துவரிடம் பரிசோதனை அவசியம்.
குணப்படுத்துவது அறுவை சிகிச்சை மூலமே சாத்தியம்.
வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய முறை
தீபத் தரிசனம்
பூஜை அறையில் ஏற்றும் தீபத்தை தினமும் 15 நிமிடம் பாருங்கள்.
கண்களுக்கும், மனதுக்கும் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
நன்மைகள்:
மனக் கவலை குறையும்
முடிவு எடுக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்
கண்களுக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும்
உடல், மனதில் புதிய தெம்பு
ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தும் திறன்
ஒருவரை மாற்றிய மனிதராக காட்டும்
ஒற்றைத் தலைவலி சரியாகும்
👉 இதை தினமும் தொடர்ந்து செய்தால் பார்வை குறைபாடு குறைந்து, மன அமைதி கூட கிடைக்கும்.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)