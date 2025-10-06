WhatsApp
Monday, October 6, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

எடையை குறைக்க க்ரீன் டீயுடன் தேன்!

எடையை குறைக்க க்ரீன் டீயுடன் தேன்!

written by இளவரசி
சமீபத்தில் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை கடைப்பிடிக்க விரும்பும் பலர், கிரீன் டீ மற்றும் தேனை தங்கள் தினசரி பழக்கத்தில் சேர்த்துள்ளனர். இது எடை குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் சருமத்தின் அழகையும் மேம்படுத்துகிறது.

🌿 கிரீன் டீயின் சிறப்பு என்ன?

கிரீன் டீயில் உள்ள Catechins என்ற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை (metabolism) அதிகரித்து கொழுப்பை எரிக்க உதவுகிறது. இதில் உள்ள Epigallocatechin Gallate (EGCG) என்ற கூறு எடை குறைக்க சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது.

மேலும், கிரீன் டீயில் சிறிதளவு காஃபின் உள்ளது. இது உடற்பயிற்சியின் திறனை மேம்படுத்தி கொழுப்பை வேகமாக எரிக்க உதவுகிறது.

🍯 தேனின் நன்மைகள்

தேன் என்பது இயற்கையான இனிப்பு பொருள் மட்டுமல்ல, உடல் பருமனை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. வெதுவெதுப்பான நீரில் சிறிதளவு லெமன் ஜூஸ் மற்றும் தேன் சேர்த்து குடிப்பது உடலில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்கும்.
மேலும் தேன் உடல் சக்தியை (stamina) அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.

🫖 தேனுடன் கிரீன் டீ – சிறந்த கலவை

கிரீன் டீயும் தேனும் தனித்தனியாக நன்மைகள் கொண்டவை. ஆனால் இரண்டும் சேரும் போது எடை குறைப்பில் அதி சிறந்த விளைவு கிடைக்கும். இது வளர்சிதை மாற்றத்தைக் கூட்டி, உடலில் சேமிக்கப்பட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவுகிறது.

⚠️ சரியாக தயாரிப்பது முக்கியம்

கிரீன் டீயை கொதிக்கும் நீரில் காய்ச்சாமல், 80°C அளவிலேயே 3–5 நிமிடங்கள் ஊறவைத்து தயாரிக்க வேண்டும்.
டீயை கொஞ்சம் ஆறிய பிறகு தான் தேனை சேர்க்க வேண்டும்.
கோதிக்கும் டீயில் தேன் சேர்ப்பது அதன் ஊட்டச்சத்து நன்மைகளை அழித்துவிடும்.

💪 எடை குறைக்க முழுமையான அணுகுமுறை

கிரீன் டீ மற்றும் தேன் மட்டும் எடையை குறைக்காது. சீரான உணவு பழக்கம், தினசரி உடற்பயிற்சி, போதுமான தூக்கம் ஆகியவையும் முக்கியம்.
இவை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்தால் ஆரோக்கியமான எடை மேலாண்மை எளிதாக முடியும்.

🛍️ தயார் தயாரிப்புகளில் எச்சரிக்கை

மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் “Honey Green Tea” தயாரிப்புகளில் சிலவற்றில் கூடுதல் சர்க்கரை அல்லது சேர்மங்கள் இருக்கலாம்.
அதனால் தயாரிப்பு லேபிள்களை கவனமாகப் படித்து, இயற்கையான தயாரிப்புகளை மட்டுமே தேர்வு செய்வது நல்லது.

தினசரி கிரீன் டீயில் ஒரு ஸ்பூன் தேனை சேர்த்து குடிப்பது, சீரான உணவு பழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சியுடன் இணைந்தால், ஆரோக்கியமான எடை குறைப்பை அடைய சிறந்த வழியாக இருக்கும். 🌿🍯

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

