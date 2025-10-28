WhatsApp
Tuesday, October 28, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

இங்கிலாந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் கூட்டு முயற்சிகளை வலுப்படுத்த விரும்புகின்றன
by இளவரசி
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில்...
by இளவரசி
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
by இளவரசி
உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
ரசிகர்களுக்கும், ஊடகங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த ‘பைசன் காளமாடன்’ படக் குழு
by பூங்குன்றன்
மாதவன் நடிக்கும் ‘ஜி.டி.என்’ ( ஜி.டி.நாயுடு) படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்...
by பூங்குன்றன்
“மிதிகம லசா” படுகொலை ; பிரதான துப்பாக்கிதாரி நீதிமன்ற வைத்தியரிடம்...
by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணத்தில் 11 பேருக்கு மட்டுமல்ல மேலும் பலருக்கு எதிராக வழக்கு...
by பூங்குன்றன்

உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?

உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?

இளவரசி
உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?

ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எதற்காக ஓடுகிறோம் தெரியுமா?

நல்ல உடல்நலம், மன அமைதி, புத்துணர்வு — இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படை நிம்மதியான தூக்கம்தான். ஆனால் “எல்லோருக்கும் 6 முதல் 8 மணி நேரம் போதுமா?” என்றால் — இல்லை!

💤 உறக்க நேரம் வயதுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.

👶 பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான தூக்க நேரம்

4 முதல் 12 மாதங்கள்: தினமும் 12 முதல் 16 மணி நேரம் வரை

1 முதல் 2 வயது: 11 முதல் 14 மணி நேரம் வரை

இவ்வயதுக்குழந்தைகள் ஒரே நேரத்தில் அல்லாது, சிறு சிறு இடைவெளிகளில் தூங்குவர்.

🧒 பள்ளி முன் மற்றும் ஆரம்ப வயது குழந்தைகள்

3 முதல் 5 வயது: 10 முதல் 13 மணி நேரம்

6 முதல் 12 வயது: 9 முதல் 12 மணி நேரம்

இந்த வயதினருக்கு நிதானமான இரவு உறக்கம் அவசியம்.

👩‍🎓 பருவ வயது (13 முதல் 18 வயது)

இந்தக் காலத்தில் உடல் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும்.

தினமும் 8 முதல் 10 மணி நேரம் தூக்கம் அவசியம்.
இது கவனம், நினைவாற்றல், மனநிலை அனைத்தையும் மேம்படுத்தும்.

🧑 பெரியவர்கள் (18 வயதுக்கு மேல்)

7 முதல் 9 மணி நேரம் வரை தூக்கம் அவசியம்.
போதுமான அளவு தூங்கினால் எழுந்தவுடன் புத்துணர்ச்சி, தெளிவான சிந்தனை, உற்சாகம் ஏற்படும்.

🩺 போதுமான தூக்கம் கிடைக்கிறதா என்பதை அறிய பின்வரும் விடயங்களை கவனியுங்கள்:

தூங்கி எழுந்தவுடன் புத்துணர்வு உள்ளதா?

பகலில் தூக்க கலக்கம் இல்லாமல் பணிகளைச் செய்கிறீர்களா?

இல்லையெனில், உங்கள் உறக்கத் தரம் குறைந்திருக்கலாம்.

⚠️ தூக்க குறைபாடு உண்டாக்கும் அபாயங்கள்

போதுமான தூக்கம் இல்லையெனில்:

உடல் சோர்வு

மன அழுத்தம்

உயர் ரத்த அழுத்தம்

நீரிழிவு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.

அதனால் தினசரி சரியான அளவு தூங்குவது மிகவும் முக்கியம்.

🌙 நிம்மதியான தூக்கத்திற்கான சில பழக்கங்கள்

படுக்கும் முன் கஃபைன் தவிர்க்கவும்.

படுக்கும் நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் முன் மொபைல், டிவி, லேப்டாப் போன்ற எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களைத் தவிர்க்கவும்.

தினமும் ஒரே நேரத்தில் படுக்கவும், எழவும்.

மது அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

🩹 மருத்துவ ஆலோசனை தேவைப்படும் நேரம்

தூக்கத்தின் போது

அடிக்கடி விழித்தல்,

குறட்டை விடுதல்,

எழுந்தபின் சோர்வு
போன்றவை இருந்தால், உடனே மருத்துவரை அணுகவும்.

🌟 போதுமான மற்றும் நிம்மதியான தூக்கம் — அது உங்கள் உடலுக்கும் மனதுக்கும் இயற்கையான மருந்து.

நல்ல தூக்கம், நல்ல நாள் — இரண்டிற்கும் இடையே இருக்கும் பாலம் அது!

இளவரசி

