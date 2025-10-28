உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?

ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எதற்காக ஓடுகிறோம் தெரியுமா?
நல்ல உடல்நலம், மன அமைதி, புத்துணர்வு — இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படை நிம்மதியான தூக்கம்தான். ஆனால் “எல்லோருக்கும் 6 முதல் 8 மணி நேரம் போதுமா?” என்றால் — இல்லை!
💤 உறக்க நேரம் வயதுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.
👶 பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான தூக்க நேரம்
4 முதல் 12 மாதங்கள்: தினமும் 12 முதல் 16 மணி நேரம் வரை
1 முதல் 2 வயது: 11 முதல் 14 மணி நேரம் வரை
இவ்வயதுக்குழந்தைகள் ஒரே நேரத்தில் அல்லாது, சிறு சிறு இடைவெளிகளில் தூங்குவர்.
🧒 பள்ளி முன் மற்றும் ஆரம்ப வயது குழந்தைகள்
3 முதல் 5 வயது: 10 முதல் 13 மணி நேரம்
6 முதல் 12 வயது: 9 முதல் 12 மணி நேரம்
இந்த வயதினருக்கு நிதானமான இரவு உறக்கம் அவசியம்.
👩🎓 பருவ வயது (13 முதல் 18 வயது)
இந்தக் காலத்தில் உடல் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும்.
தினமும் 8 முதல் 10 மணி நேரம் தூக்கம் அவசியம்.
இது கவனம், நினைவாற்றல், மனநிலை அனைத்தையும் மேம்படுத்தும்.
🧑 பெரியவர்கள் (18 வயதுக்கு மேல்)
7 முதல் 9 மணி நேரம் வரை தூக்கம் அவசியம்.
போதுமான அளவு தூங்கினால் எழுந்தவுடன் புத்துணர்ச்சி, தெளிவான சிந்தனை, உற்சாகம் ஏற்படும்.
🩺 போதுமான தூக்கம் கிடைக்கிறதா என்பதை அறிய பின்வரும் விடயங்களை கவனியுங்கள்:
தூங்கி எழுந்தவுடன் புத்துணர்வு உள்ளதா?
பகலில் தூக்க கலக்கம் இல்லாமல் பணிகளைச் செய்கிறீர்களா?
இல்லையெனில், உங்கள் உறக்கத் தரம் குறைந்திருக்கலாம்.
⚠️ தூக்க குறைபாடு உண்டாக்கும் அபாயங்கள்
போதுமான தூக்கம் இல்லையெனில்:
உடல் சோர்வு
மன அழுத்தம்
உயர் ரத்த அழுத்தம்
நீரிழிவு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.
அதனால் தினசரி சரியான அளவு தூங்குவது மிகவும் முக்கியம்.
🌙 நிம்மதியான தூக்கத்திற்கான சில பழக்கங்கள்
படுக்கும் முன் கஃபைன் தவிர்க்கவும்.
படுக்கும் நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் முன் மொபைல், டிவி, லேப்டாப் போன்ற எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களைத் தவிர்க்கவும்.
தினமும் ஒரே நேரத்தில் படுக்கவும், எழவும்.
மது அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
🩹 மருத்துவ ஆலோசனை தேவைப்படும் நேரம்
தூக்கத்தின் போது
அடிக்கடி விழித்தல்,
குறட்டை விடுதல்,
எழுந்தபின் சோர்வு
போன்றவை இருந்தால், உடனே மருத்துவரை அணுகவும்.
🌟 போதுமான மற்றும் நிம்மதியான தூக்கம் — அது உங்கள் உடலுக்கும் மனதுக்கும் இயற்கையான மருந்து.
நல்ல தூக்கம், நல்ல நாள் — இரண்டிற்கும் இடையே இருக்கும் பாலம் அது!