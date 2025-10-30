WhatsApp
Thursday, October 30, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!
by இளவரசி
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!
by இளவரசி
பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!
by இளவரசி
நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு
by சுகி 
புகையிலைக்கு எதிரான மசோதா: எதிர்காலச் சந்ததியைப் பாதுகாக்க அழைப்பு
by இளவரசி
வி ஜே சித்து கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் ‘டயங்கரம்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
புனிதர்களின் நான்கு முனை விளையாட்டு விழா
by பூங்குன்றன்

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!

written by இளவரசி 1 minutes read
பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!

சமீபத்தில் சமூக வலைத்தளங்களில், “காலை நேரத்தில் குளிர்ந்த நீரில் ஷவரில் குளிப்பது மூளை பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தும்” என்ற தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

இதுபற்றி மருத்துவ நிபுணர்கள் வழங்கிய விளக்கங்களின்படி, இது முழுமையாக அறிவியல் ஆதாரமற்ற தவறான நம்பிக்கை ஆகும்.

🔹 சமூக ஊடகங்களில் பரவும் தவறான தகவல்கள்

“குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது பக்கவாதத்திற்கான முக்கிய காரணம்” என்ற கூற்று எந்தவித மருத்துவ ஆதாரத்தாலும் நிரூபிக்கப்படவில்லை. உண்மையில், பக்கவாதம் பொதுவாக மூளைக்குச் செல்லும் இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் தடுப்பு அல்லது இரத்தக் கட்டிகள் காரணமாகவே ஏற்படுகிறது. தண்ணீரின் வெப்பநிலை இதற்குக் காரணமில்லை.

🔹 உடலின் இயற்கையான தற்காப்பு முறை

காலை நேரத்தில் குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கும் போது, உடல் “குளிர் அதிர்ச்சி எதிர்வினை” எனப்படும் இயல்பான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது. அப்போது இதயத் துடிப்பு மற்றும் இரத்த அழுத்தம் சிறிதளவு அதிகரிக்கலாம், இரத்த நாளங்கள் சுருங்கலாம் — ஆனால், இது உடலின் இயற்கையான தற்காப்பு முறை. ஆரோக்கியமான நபர்களுக்கு இது எந்தவித அபாயத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

🔹 பக்கவாத அபாயம் எப்போது அதிகம்?

ஆய்வுகளின்படி, அதிகாலை நேரங்களில் (காலை 6 முதல் 9 மணி வரை) பக்கவாதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு இயற்கையாகவே அதிகம். இதற்குக் காரணம், அந்த நேரத்தில் இரத்த அழுத்தமும் ஹார்மோன்களும் இயல்பாக உயர்வது. ஆனால், இதற்கும் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பதற்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை.

🔹 எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியவர்கள்

இதய நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம் அல்லது நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் திடீரென குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். உடல் வெப்பநிலைக்கு மெதுவாக பழகும் வகையில் தண்ணீரின் வெப்பநிலையை மெதுவாகக் குறைத்துக் கொண்டு குளிப்பது பாதுகாப்பானது.

🔹 குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பதின் நன்மைகள்

உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி மற்றும் சுறுசுறுப்பு அளிக்கும்

இரத்தச் சுழற்சியை மேம்படுத்தும்

மனஅழுத்தத்தை குறைத்து மனநிலையை புத்துணரச் செய்யும்

நோயெதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்தும்

காலை நேரத்தில் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை அறிவியலால் நிராகரிக்கப்பட்டது. ஆரோக்கியமான நபர்களுக்கு இது முழுமையாக பாதுகாப்பானது, மேலும் உடலுக்கும் மனத்திற்கும் பல நன்மைகளையும் தருகிறது.

ஆனால், இதய நோய் அல்லது உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் தங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் மட்டுமே இதைத் தொடங்குவது நல்லது.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

