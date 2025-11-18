நோயாளிகள் அடிக்கடி செய்யும் முக்கிய தவறுகள்!

இன்றைய வாழ்வியல் முறைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களால், நீரிழிவு, இதய நோய், ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்ற பிரச்னைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனுடன் தினமும் மருந்து—மாத்திரை எடுத்துக் கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது.
வீட்டில் குறைந்தபட்சம் ஒருவராவது ஒவ்வொரு நாளும் 3–4 மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொண்டு இருப்பார்.
அவர்கள் நேரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்வதைப் போலவே, சரியான முறையில் எடுத்துக் கொள்கிறார்களா என்பதையும் கவனிக்க வேண்டியது மிக முக்கியம்.
❌ மாத்திரை எடுத்தவுடன் உடனே படுப்பது – தவறு!
மாத்திரை உணவுக்குழாயைத் தாண்டி வயிற்றில் சேர சில நிமிடங்கள் ஆகும். மாத்திரை எடுத்த உடனே படுத்தால்,
அது உணவுக்குழாயில் சிக்கிக்கொள்ளலாம்
மார்வயிற்றில் எரிச்சல், நொப்பம் ஏற்படலாம்
மருந்து சரியாக செயல்படாமல் போகலாம்
அதனால், மாத்திரை எடுத்த பிறகு குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் உட்கார்ந்தபடியே இருங்கள் என நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
📌 மாத்திரை எடுப்பதில் செய்யக்கூடாத மற்ற பொதுவான தவறுகள்
1️⃣ பரிந்துரைக்கப்பட்ட நேரத்தை பின்பற்றாமல் எடுப்பது
சில மருந்துகள் வெறும் வயிற்றில் தான் செயல்படும். ஆனால் சிலர் மறந்து, உணவுக்குப் பிறகு எடுத்துக் கொள்வார்கள். இதனால்,
மருந்தின் உறிஞ்சல் குறையும்
மருத்துவ பலன் பெரிதும் குறைந்து விடும்
நீரிழிவு நோயாளிகள் அதிக கவனம்: உணவுக்கு முன் எடுத்தாக வேண்டிய மாத்திரைகளை உணவுக்குப் பின் எடுத்தால், ரத்த சர்க்கரையில் திடீர் உயர்வு/இறக்கம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
2️⃣ புதிய மருந்து எடுக்கும் போது பழையதைச் சொல்லாமல் இருப்பது
ஏற்கனவே சில மருந்துகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும்போது, புதிதாக மற்றொரு மருந்தை தொடங்க நீங்கள் வைத்திருந்தால்,
👉 உங்களின் வழக்கமான மருந்துகளை மருத்துவரிடம் கண்டிப்பாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
இது மருந்துகளுக்கிடையே ஏற்படும் பக்க விளைவுகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
3️⃣ மருந்துகளைச் சரியாக சேமிக்காதது
ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் தனியான சேமிப்பு விதிமுறைகள் உள்ளன.
சில மருந்துகள் குளிர்ச்சியான இடத்தில் மட்டுமே வைக்கப்பட வேண்டும்
தவறான இடத்தில் வைத்தால், மருந்தின் பலம் குறையும்
எனவே, மருந்தை எவ்வாறு சேமிக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றுங்கள்.
4️⃣ மருந்தை முன்பு நிறுத்திவிடுவது
பலர் உடல் நலம் சிறிது மேம்பட்டதும்,
👉 “இப்போ நல்லா இருக்கேன்” என்று நினைத்து மாத்திரையை நிறுத்திவிடுவார்கள்.
இது மிகப் பெரிய தவறு.
மருந்தை முன்கூட்டியே நிறுத்த வேண்டுமென நினைத்தால்,
✔️ முதலில் மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும்.
✅ மாத்திரையை சரியான நேரம், சரியான வழி, சரியான அளவு, சரியான சேமிப்பு முறையில் மட்டுமே எடுத்தால் தான் அது முழு மருத்துவ பலனையும் தரும்.
மருந்து எடுத்தவுடன் படுப்பது, நேரம் தவறி எடுத்துக் கொள்வது போன்ற சிறிய தவறுகள் கூட பெரிய பிரச்சினைகளுக்கு காரணமாக முடியும்.
உங்கள் மருந்து பழக்கத்தில் இந்த கவனிப்புகளை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் – நல்ல நலம் நீண்ட நாட்கள் உங்களுடன் இருக்கும்!
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)