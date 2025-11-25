WhatsApp
Tuesday, November 25, 2025
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!

எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!

written by இளவரசி
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!

அழகிற்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் இயற்கையான வரம் எலுமிச்சை தோல் ஆகும்.

எலுமிச்சை பழத்தின் சாற்றை cookingஇல், skincareஇல் நம்மால் எளிதாக பயன்படுத்தப்படும். ஆனால் நாம் பெரும்பாலும் குப்பையில் போட்டுவிடும் எலுமிச்சை தோல் தான் உண்மையில் பல நன்மைகள் கொண்டது என்பது பலருக்குத் தெரியாது.

இந்த சிறிய தோலில் விட்டமின் C, பொட்டாசியம், கல்சியம், நார்ச்சத்து மற்றும் ஆன்டி-ஆக்சிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளதால் இது ஒரு சக்திவாய்ந்த beauty ingredientஆக செயல்படுகிறது.

அப்படியென்றால் எலுமிச்சைத் தோல் நம் சருமத்தையும் முடியைப் பாதுகாப்பதில் எப்படி உதவுகிறது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

1. குளிப்பதற்கு சேர்த்தால் உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி

எலுமிச்சைத் தோலை குளிக்கும் தண்ணீரில் 10 நிமிடம் ஊறவைத்து அந்த நீரில் குளித்தால் உடல் முழுவதும் freshness அதிகரிக்கும்.

இதில் உள்ள இயற்கை எசென்ஷியல் ஆயில்கள் உடலில் உள்ள துர்நாற்றத்தை குறைக்க உதவுகின்றன.

2. கழுத்து, அக்குள் ஆகிய இடங்களில் கருமை குறையும்

கழுத்து, அக்குள் மற்றும் தொடையின் இடுக்குகளில் வியர்வை மற்றும் friction காரணமாக கருமை ஏற்படுவது வழக்கம்.

பயன்படுத்துவது எப்படி?

கருமை இடத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் தடவவும்

சில நிமிடங்கள் கழித்து எலுமிச்சை தோலின் உள் பகுதியை மெதுவாக தேய்க்கவும்

பின்னர் குளித்துவிடலாம்.

இதனை வாரத்தில் 2–3 முறை செய்தால் கருமை படிப்படியாக குறையும்.

3. முகப்பரு வராமல் தடுக்கும் இயற்கை கிருமி நாசினி

எலுமிச்சைத் தோலில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு (antibacterial) பண்பு உள்ளதால் முகப்பரு ஏற்படாமல் தடுக்கிறது.

முகத்திற்கான பேக்

எலுமிச்சை தோல் + புதினா ஆகியவற்றை அரைத்து

முகத்தில் 10–12 நிமிடம் வைத்தால்
→ எண்ணெய் சுரப்பு கட்டுப்படும்
→ முகப்பரு குறையும்
→ சருமம் குளிர்ச்சியாகும்.

4. சருமத்தின் இறந்த செல்களை நீக்கும் சிறந்த ஸ்க்ரப்

எலுமிச்சை தோலை உலர்த்தி பொடியாக்கினால் அது ஒரு அற்புதமான எக்ஸ்ஃபோலியேட்டர் ஆகும்.

Natural Scrub Recipe

3 tsp எலுமிச்சை தோல் பொடி

3 tsp ஓட்ஸ் பொடி

2 tsp தேன்

2 tsp ரோஜா பன்னீர்

இவற்றை பசையாக கலக்கி முகம், கழுத்து, கை, கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மசாஜ் செய்து 10 நிமிடம் கழித்து குளித்தால்
→ கரும்புள்ளி குறையும்
→ dead skin நீங்கும்
→ சருமம் பளபளப்பாகும்.

இதை வாரம் ஒரு முறை செய்தால் போதும்.

5. மெனிக்யூர் – பெடிக்யூருக்கு உகந்த பொடி

வீட்டிலே manicure, pedicure செய்யும்போது சூடான நீரில் 2 ஸ்பூன் எலுமிச்சைத் தோல் பொடி கலக்கி கைகளும் கால்களும் 15 நிமிடம் ஊறவைக்கலாம்.

அழுக்கு மற்றும் dead skin நீங்கும்

நகங்கள் இயற்கையாகப் பிரகாசிக்கும்

fungal infection ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும்.

6. முடிக்கு இயற்கையான நிறம் தரும் ஹேர் டை

ரசாயன கலந்த hair dye பயன்படுத்தாமல் இயற்கையான solution வேண்டுமா?

அப்படியானால்:

Natural Hair Dye Recipe

எலுமிச்சை தோல் பொடி

மருதாணி (ஹென்னா) பொடி

இரண்டையும் கலந்து paste தயார் செய்து முடியில் பூசினால்
→ லைட் பிரவுன் / ஆபர்ன் நிறம் கிடைக்கும்
→ முடி உதிர்வு குறையும்
→ தலைமுடி பொலிவாகும்.

ஏன் எலுமிச்சை தோலை வீணாக்க கூடாது?

100% இயற்கை

வேதிப்பொருள் இல்லாத skincare

வீட்டிலேயே குறைந்த செலவில் beauty care

உடல் பராமரிப்பிற்கு பல நன்மைகள்

இவ்வளவு நன்மைகள் உள்ள எலுமிச்சை தோலை வீணாக குப்பையில் போடாமல், உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்துக்கொண்டால் நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தலாம்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

கட்டுரை

ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் |...
by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்

