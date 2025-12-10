நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!

கொய்யா உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய மிக வலுவான, ஆரோக்கியமான பழங்களில் ஒன்றாகும். வைட்டமின் சி, நார்ச்சத்து, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், பொட்டாசியம், பாலிபினால்கள் போன்ற பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள் இதில் நிரம்பி வழிகின்றன.
குறைந்த கலோரியுடனும், அதிக ஆரோக்கிய நன்மைகளுடனும் இருக்கும் இந்தப் பழம், நோய் எதிர்ப்பு திறன் முதல் இரத்த அழுத்தம் வரை பல வளங்களை உடலுக்கு அளிக்கிறது.
1. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துகிறது
கொய்யாவின் கூழும் தோலும் உயர்ந்த அளவு பாலிபினால்களால் நிரம்பியவை.
இவை உடலைப் பாதுகாக்கும் சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள்.
குறிப்பாக, ஆரஞ்சைப் பழத்தை விட கொய்யாவில் அதிகமான வைட்டமின் சி உள்ளது.
ஒரு கொய்யா தினசரி வைட்டமின் சி தேவையை பூர்த்தி செய்ய போதும்.
2. செரிமானத்தை மேம்படுத்தும் சூப்பர் நார்ச்சத்து
கொய்யாவில் நார்ச்சத்து மிகவும் அதிகம், குறிப்பாக தோலுடன் சாப்பிடும்போது.
இது:
மலச்சிக்கலை குறைக்கும்
குடல் இயக்கத்தை சீராக்கும்
செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும்
ஒரு ஆய்வின்படி, கொய்யாவில் 48%–50% வரை நார்ச்சத்து இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
3. இரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைக்கும்
கொய்யா குறைந்த GI உடைய பழம்; இரத்த சர்க்கரையை மெதுவாக உயர்த்துகிறது.
மேலும், சர்க்கரையை சிதைக்கும் மால்டேஸ், சுக்ரேஸ் போன்ற என்சைம்களின் செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்தி,
இரத்த சர்க்கரையை இயற்கையாக குறைக்க உதவுகிறது.
ஆராய்ச்சிகள் கூறுவது:
உணவுக்குப் பிறகு கொய்யா சாறு குடித்தால் 30–90 நிமிடங்களில் இரத்த குளுக்கோஸ் கணிசமாகக் குறைகிறது.
4. இரத்த அழுத்தத்தையும் கொழுப்பு அளவையும் குறைக்கும்
தினமும் கொய்யா சாப்பிடுவது:
சிஸ்டாலிக் & டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும்
மொத்த கொழுப்பை 7–8% வரை குறைக்கும்
ட்ரைகிளிசரைடுகளை 7% வரை குறைக்கும்
இது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு இயற்கையான வழி.
5. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு & குடல் ஆரோக்கிய நன்மைகள்
கொய்யா:
குடல் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும்
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகள் கொண்ட ஃபிளாவனாய்டுகள், பீனாலிக் கலவைகள் நிறைந்தது
குறிப்பு:
ஆய்வுகள் கூறுவது — கொய்யா இலைசாறும் பழம் போன்றே பல நன்மைகள் தருகிறது.
6. எடை குறைய உதவும் இயற்கை நண்பன்
கொய்யா:
குறைந்த கலோரி
அதிக நார்ச்சத்து
குறைந்த GI
இதனால் வயிறு நீண்ட நேரம் நிரம்பிய உணர்வு கிடைத்து, மொத்த கலோரி உட்கொள்வது குறையும்.
இதனால் எடை கட்டுப்பாட்டில் உதவி மிக அதிகம்.
7. சக்திவாய்ந்த அழற்சி எதிர்ப்பு பைட்டோகெமிக்கல்கள்
கொய்யாவில் உள்ள:
ஃபிளாவனாய்டுகள்
பீனாலிக் அமிலங்கள்
டானின்கள்
கரோட்டினாய்டுகள்
இவை அனைத்தும் உடலில் ஏற்படும் நாள்பட்ட அழற்சியை குறைக்க உதவுகின்றன.
இதய நோய், நீரிழிவு, மூட்டுவலி போன்ற நோய்களைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது.
ஒரு கொய்யா =
✔ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
✔ நல்ல செரிமானம்
✔ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இரத்த சர்க்கரை
✔ வலுவான இதய ஆரோக்கியம்
✔ சிறந்த எடை மேலாண்மை
✔ அழற்சி குறைப்பு
தினமும் ஒரு கொய்யா… சின்ன பழம், பெரிய நன்மைகள்!