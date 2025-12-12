மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து

இன்றைய காலத்தில் மொபைல் போன் இல்லாமல் வாழ்க்கை சாத்தியமற்ற ஒன்று போலிவிட்டது.
ஆனால், படுக்கும் நேரத்தில் பலர் மொபைல் போனை தலையணை அருகில், அல்லது தலைக்குக் கீழே வைத்து தூங்குவது ஒரு ஆபத்தான பழக்கமாக மாறிவிட்டது. இது உடலுக்கும் மனதுக்கும் பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது.
மருத்துவ நிபுணர்களும் பாதுகாப்பு அனலிசிஸ்ட்களும் இந்த பழக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டியது அவசியம் என எச்சரிக்கின்றனர்.
1. கதிர்வீச்சு தாக்கம் (Radiation Exposure)
மொபைல் போன்கள் தொடர்ந்து குறைந்த அளவிலான ரேடியோ அலைகளை (RF Radiation) வெளியிடுகின்றன. இது அதிக அளவில் இல்லாவிட்டாலும், நீண்ட நேரம் மிக அருகில் வைத்து தூங்கினால் சில தாக்கங்கள் ஏற்படலாம்:
தலைவலி
தூக்க கலக்கம்
சோர்வு
மூளையின் இயல்பான நரம்புச் செயல்பாடுகளில் சிறிய மாற்றங்கள்
குழந்தைகளுக்கும் கர்ப்பிணிகளுக்கும் கூடுதல் அபாயம்
2. தூக்கத் தரம் குறைவு
மொபைல் ஸ்க்ரீனிலிருந்து வரும் ப்ளூ லைட் (Blue Light) மெலட்டோனின் ஹார்மோனைக் குறைத்து தூக்கத்தை கெடுக்கும்.
ஆழ்ந்த தூக்கம் கிடைக்காது
அடிக்கடி விழித்துக்கொள்ளல்
காலை எழுந்ததும் தலைசுற்றல் அல்லது சோர்வாக உணர்தல்
நீண்ட காலத்தில் மன அழுத்தமும் கவலைவும் அதிகரிக்கிறது
3. மனநல பாதிப்புகள்
தூங்கும் நேரத்தில் மொபைல் அருகில் வைத்திருப்பதால்:
எப்போது வேண்டுமானாலும் வரும் அழைப்புகள், செய்திகள் தூக்கத்தை கலைக்கலாம்
மதியிலேயே அதிக கவலை, பதட்டம், மனஅழுத்தம்
ஆழ்ந்த ஓய்வு கிடைக்காததால் மூளை சோர்வு
4. வெப்பம் மற்றும் பேட்டரி அபாயம்
மொபைல் அடிக்கடி சூடாகும் சாதனம். தலையணை கீழ் அல்லது அருகில் வைத்தால்:
வெப்பம் அதிகரித்தால் தோல் எரிச்சல்
பேட்டரி அதிக சூட்டால் சேதமடையும் அபாயம்
மிக அரிதானாலும், ஓவர்ஹீட்டிங் காரணமாக தீப்பற்றும் விபத்துகள்
5. இதய துடிப்பில் மாற்றம்
அருகில் இருக்கும் போன் வெளியிடும் அலைகள் சிலருக்கு சிறிய தாக்கங்களைத் தருவதாக ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன:
இதய துடிப்பில் சிறிய மாற்றங்கள்
நள்ளிரவில் பயம் / நெருடல் உணர்வு
அமைதிப் பட்ட தூக்கு பாதிப்பு
6. நினைவாற்றல் மற்றும் கவனம் குறைவு
தூங்கும் போது மொபைல் அருகில் இருக்கும்போது ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் குறைவு ஏற்பட்டு:
நினைவாற்றல் பலவீனமாகும்
அன்றாட வேலைகளில் கவனம் குறைவு
பள்ளி/அலுவலக செயல்திறன் குறைவு
மொபைலை எங்கு வைக்கலாம்? (சரியான நடைமுறைகள்)
✔️ தூங்கும்போது மொபைலை குறைந்தது 1-2 மீட்டர் தூரத்தில் வைக்கவும்
✔️ இரவு நேரத்தில் ஏர்பிளேன் மோடு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
✔️ படுக்கும் 1 மணி நேரத்திற்கு முன் மொபைல் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தவும்
✔️ சார்ஜ் செய்யும் போது உங்கள் அருகில் வைக்க வேண்டாம்
✔️ அலாரம் வேண்டுமானால் சமையலறை அல்லது படுக்கையறையின் தூரமான இடத்தில் வைக்கலாம்
தினசரி வாழ்க்கையில் மொபைல் அவசியமானாலும், தூங்கும் நேரத்தில் அதைத் தலையணை அருகில் வைப்பது பல உடல், மன மற்றும் தூக்கத்துக்கான பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. சிறிய பழக்க மாற்றங்கள் மூலம் இந்த அபாயங்களைத் தவிர்க்க முடியும்.
சிறந்த தூக்கம் – நல்ல ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படை என்பதை மறக்க வேண்டாம்.