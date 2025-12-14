WhatsApp
Sunday, December 14, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இலங்கை இளைஞன் மீது லண்டனில் 7 குற்றச்சாட்டுகள்; நீதிமன்றத்தில் மறுத்தார்
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் வேகமாக பரவும் ப்ளூ வைரஸ்; மருத்துவர்களின் வேலைநிறுத்த திட்டத்திற்கு...
by இளவரசி
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
by பூங்குன்றன்
நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பில் 590 பேர் கைது!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மருத்துவம் ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?

ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?

இன்றைய காலகட்டத்தில் உடல் பருமன் ஒரு பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது. உடல் எடையைக் குறைக்க பலரும் டையட், உடற்பயிற்சி, மருந்துகள் என பல வழிகளை முயற்சிக்கிறார்கள். அந்த வகையில் சமீப காலமாக ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு (Weight Loss Injections) என்ற முறைக்கு அதிக கவனம் கிடைத்துள்ளது. ஆனால் இது உண்மையில் ஆரோக்கியமானதா? பாதுகாப்பானதா? என்பதைத் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு என்றால் என்ன?

ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு என்பது குறிப்பிட்ட மருந்துகளை ஊசி வழியாக உடலில் செலுத்தி, பசியை குறைப்பதும், உணவுச் செரிமானத்தை மந்தப்படுத்துவதும், அதிக உணவு உண்ணும் பழக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதும் ஆகும். பொதுவாக இவை GLP-1 வகை மருந்துகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இம்மருந்துகள் மூளைக்கு “வயிறு நிறைந்துவிட்டது” என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி, குறைவான உணவிலேயே திருப்தி அடையச் செய்கின்றன.

இம்முறை எப்படி வேலை செய்கிறது?

இந்த ஊசிகள் உடலில் உள்ள ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டைப் போன்று செயல்படுகின்றன.

பசியை தூண்டும் ஹார்மோன்களின் தாக்கத்தை குறைக்கும்

வயிற்றின் காலியாகும் வேகத்தை மந்தமாக்கும்

இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவும்

இதனால் மெதுவாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் எடை குறைய வாய்ப்பு உண்டு.

ஆரோக்கிய நன்மைகள்

மருத்துவர் பரிந்துரையுடன் பயன்படுத்தப்படும் போது, இந்த ஊசி முறைக்கு சில நன்மைகள் உள்ளன.

உடல் பருமனால் ஏற்படும் சர்க்கரை நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற பிரச்சினைகளை கட்டுப்படுத்த உதவலாம்

அதிக உணவு உண்ணும் பழக்கத்தை குறைக்கலாம்

சிலருக்கு உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுக் கட்டுப்பாட்டுடன் சேர்ந்து நல்ல பலன் தரலாம்

சாத்தியமான பக்கவிளைவுகள்

அதே நேரத்தில், இந்த முறைக்கு சில அபாயங்களும் இருக்கலாம்.

வாந்தி, குமட்டல், வயிற்றுப்போக்கு

தலைச்சுற்றல், சோர்வு

சிலருக்கு நீண்டகாலத்தில் ஹார்மோன் சமநிலைக் கோளாறுகள்

எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி இந்த ஊசி பொருந்தும் என்பதில்லை. குறிப்பாக கர்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள், சில நீண்டநாள் நோய்களைக் கொண்டவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

அனைவருக்கும் ஏற்றதா?

ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு என்பது அனைவருக்கும் பொருத்தமான தீர்வு அல்ல. இது பொதுவாக கடுமையான உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கும், டையட் மற்றும் உடற்பயிற்சியால் போதிய பலன் கிடைக்காதவர்களுக்கும் மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதுவும் மருத்துவரின் முழு கண்காணிப்பில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

இயற்கை முறைகளுக்கு மாற்றா?

இந்த ஊசி முறையை ஒரு “அதிசய தீர்வு” என நினைப்பது தவறு. இது ஆரோக்கியமான உணவுமுறை, உடற்பயிற்சி, வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் ஆகியவற்றுக்கு மாற்றாக இருக்க முடியாது. இவை இல்லாமல் ஊசி மட்டும் பயன்படுத்தினால், எடை மீண்டும் கூடும் அபாயம் அதிகம்.

ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு சிலருக்கு மருத்துவ ரீதியாக பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு உதவி முறை ஆகலாம். ஆனால் இது முழுமையான தீர்வு அல்ல. சரியான மருத்துவ ஆலோசனை, வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் மற்றும் பொறுப்புடன் பயன்படுத்துதல் அவசியம். எடை குறைப்பதற்கான எந்த முயற்சியும் ஆரோக்கியத்தை முன்னிலைப்படுத்தியே செய்யப்பட வேண்டும்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து

வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்

நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!

எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்

எலிக் காய்ச்சலிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது?

வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட...

பிரபலமானவை

12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
என்‌ நண்பி | விண்ணவன்
அதை உருவாக்கி நாம் | நதுநசி
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்

ஆன்மீகம்

எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
by இளவரசி
மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
by இளவரசி
பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்
by இளவரசி
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
கோபுரங்கள் தரும் ஆன்மீக நன்மைகள்
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…
by இளவரசி
பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள்!
by இளவரசி
வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வரும் விஷ ஜந்துகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி

சமையல்

பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி
இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
by இளவரசி
எலிக் காய்ச்சலிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது?
by இளவரசி
வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்
by இளவரசி

சினிமா

மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
by பூங்குன்றன்
நடிகர் விது நடிக்கும் ’29’ படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ‘படையப்பா’ ரிட்டர்ன்ஸ்
by பூங்குன்றன்
இசை ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கும் ‘எனக்குள்ளே மாற்றமும் நடந்ததா
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்
ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More