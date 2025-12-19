மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?

வாழைப்பழம் தமிழர்களின் தினசரி உணவில் முக்கிய இடம் பெற்ற ஒரு பழம். அதில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவது மஞ்சள் வாழை மற்றும் செவ்வாழை. இரண்டும் சத்துக்கள் நிறைந்தவை என்றாலும், ஆரோக்கிய நன்மைகளில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. அதனால் “எது சிறந்தது?” என்ற கேள்விக்கு, ஒரே பதில் இல்லை; உங்கள் உடல் தேவையைப் பொறுத்தே தேர்வு மாறும்.
மஞ்சள் வாழைப்பழம்
மஞ்சள் வாழை எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதும், விலை குறைவானதும் ஆகும். இதில் கார்போஹைட்ரேட் அதிகம் இருப்பதால் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றல் தருகிறது. செரிமானம் எளிதாக நடைபெற உதவுவதால், வயிற்று எரிச்சல், அமிலம், மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு இது நல்லது. பொட்டாசியம் அதிகமாக இருப்பதால் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும், இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. குழந்தைகள், வயதானவர்கள் மற்றும் உடல்நலம் குறைந்தவர்களுக்கு மஞ்சள் வாழை மிகவும் ஏற்றது.
செவ்வாழைப்பழம்
செவ்வாழை பழம் சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு பாரம்பரிய பழமாக கருதப்படுகிறது. இதில் இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் ரத்தசோகை உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகும். ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் நிறைந்ததால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. செவ்வாழை உடலில் இரத்த உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் தன்மை கொண்டதாகவும், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பிரசவத்திற்குப் பின் பெண்களுக்கு நல்லதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், உடல் சோர்வு, பலவீனம் மற்றும் தசை வலிமை குறைவு உள்ளவர்களுக்கும் இது சிறந்தது.
எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
உடனடி சக்தி, எளிதான செரிமானம் மற்றும் தினசரி உணவுக்காக மஞ்சள் வாழை சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். ஆனால், இரும்புச்சத்து தேவை, ரத்தசோகை, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பு போன்ற தேவைகளுக்கு செவ்வாழை அதிக நன்மை தரும். சர்க்கரை நோயாளிகள் இரண்டையும் அளவோடு எடுத்துக்கொள்வது நல்லது, குறிப்பாக பழுத்த அளவை கவனிக்க வேண்டும்.
மஞ்சள் வாழையும் செவ்வாழையும் இரண்டும் ஆரோக்கியமான பழங்களே. “எது சிறந்தது?” என்பதற்குப் பதிலாக, “எப்போது எது தேவை?” என்பதே சரியான அணுகுமுறை. உங்கள் உடல் நிலை மற்றும் ஊட்டச்சத்து தேவையை கருத்தில் கொண்டு, இரண்டையும் மாறி மாறி உணவில் சேர்த்துக்கொண்டால் முழுமையான ஆரோக்கிய பலன்களை பெறலாம்.