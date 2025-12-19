WhatsApp
Friday, December 19, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
புலம்பெயர்தல் கட்டுப்பாட்டில் புதிய முன்னேற்றம்: கிரீஸுடன் இங்கிலாந்து ஒப்பந்தம்
by இளவரசி
மில்லியன் கணக்கான மக்கள் மக்கள் வீடு திரும்புவர்; கிறிஸ்மஸ் போக்குவரத்து...
by இளவரசி
வீட்டிலிருந்து அலுவலக வேலை செய்யும் பெண்களே! உஷார்..
by இளவரசி
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏன் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைக்கிறார்கள்?
by இளவரசி
ஞாயிறு போற்றுதும் | என். சண்முகலிங்கன்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நான் நீரிலும் பலமானவள் | லஹரி
by பூங்குன்றன்

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மருத்துவம் மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?

மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?

written by இளவரசி 1 minutes read
மஞ்சளா அல்லது செவ் வாழைப்பழமா சிறந்தது?

வாழைப்பழம் தமிழர்களின் தினசரி உணவில் முக்கிய இடம் பெற்ற ஒரு பழம். அதில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவது மஞ்சள் வாழை மற்றும் செவ்வாழை. இரண்டும் சத்துக்கள் நிறைந்தவை என்றாலும், ஆரோக்கிய நன்மைகளில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. அதனால் “எது சிறந்தது?” என்ற கேள்விக்கு, ஒரே பதில் இல்லை; உங்கள் உடல் தேவையைப் பொறுத்தே தேர்வு மாறும்.

மஞ்சள் வாழைப்பழம்

மஞ்சள் வாழை எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதும், விலை குறைவானதும் ஆகும். இதில் கார்போஹைட்ரேட் அதிகம் இருப்பதால் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றல் தருகிறது. செரிமானம் எளிதாக நடைபெற உதவுவதால், வயிற்று எரிச்சல், அமிலம், மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு இது நல்லது. பொட்டாசியம் அதிகமாக இருப்பதால் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும், இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. குழந்தைகள், வயதானவர்கள் மற்றும் உடல்நலம் குறைந்தவர்களுக்கு மஞ்சள் வாழை மிகவும் ஏற்றது.

செவ்வாழைப்பழம்

செவ்வாழை பழம் சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு பாரம்பரிய பழமாக கருதப்படுகிறது. இதில் இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் ரத்தசோகை உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகும். ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் நிறைந்ததால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. செவ்வாழை உடலில் இரத்த உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் தன்மை கொண்டதாகவும், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பிரசவத்திற்குப் பின் பெண்களுக்கு நல்லதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், உடல் சோர்வு, பலவீனம் மற்றும் தசை வலிமை குறைவு உள்ளவர்களுக்கும் இது சிறந்தது.

எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?

உடனடி சக்தி, எளிதான செரிமானம் மற்றும் தினசரி உணவுக்காக மஞ்சள் வாழை சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். ஆனால், இரும்புச்சத்து தேவை, ரத்தசோகை, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பு போன்ற தேவைகளுக்கு செவ்வாழை அதிக நன்மை தரும். சர்க்கரை நோயாளிகள் இரண்டையும் அளவோடு எடுத்துக்கொள்வது நல்லது, குறிப்பாக பழுத்த அளவை கவனிக்க வேண்டும்.

மஞ்சள் வாழையும் செவ்வாழையும் இரண்டும் ஆரோக்கியமான பழங்களே. “எது சிறந்தது?” என்பதற்குப் பதிலாக, “எப்போது எது தேவை?” என்பதே சரியான அணுகுமுறை. உங்கள் உடல் நிலை மற்றும் ஊட்டச்சத்து தேவையை கருத்தில் கொண்டு, இரண்டையும் மாறி மாறி உணவில் சேர்த்துக்கொண்டால் முழுமையான ஆரோக்கிய பலன்களை பெறலாம்.

இளவரசி

நத்தார் பண்டிகையின் சிறப்பும் ஆயத்தமும்
by இளவரசி
கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?
by இளவரசி
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி
12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
by இளவரசி
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
by இளவரசி

குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை தெரிவுசெய்யும் போது…
by இளவரசி
ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் அதிக நரை முடிகள் வருமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…
by இளவரசி

மரவள்ளிக்கிழங்கு புட்டு!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி

ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி
மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
by இளவரசி

நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் ‘சிறை’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

