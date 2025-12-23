சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!

சாப்பிடும் போது அல்லது தண்ணீர் குடிக்கும் போது திடீரென இருமல் வந்து, மூச்சு திணறுவது போல உணர்வது தான் நாம் பொதுவாக “புரையேறுதல்” என்று சொல்கிறோம். இது பெரும்பாலும் உணவு அல்லது திரவம் தவறான வழியாக (மூச்சுக் குழாய்க்குள்) செல்ல முயல்வதால் ஏற்படுகிறது. சாதாரணமாக இருந்தாலும், அடிக்கடி புரையேறுவது கவனிக்க வேண்டிய உடல்நல அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
புரையேறும்போது முதலில் செய்ய வேண்டியது பதட்டப்படாமல் உடலை நேராக வைத்துக்கொள்வது. உடனே எழுந்து நிற்கவும் அல்லது நிமிர்ந்து உட்காரவும் வேண்டும். உடல் நேராக இருந்தால், உணவு அல்லது திரவம் சரியான பாதைக்கு திரும்ப உதவும். தண்ணீர் குடித்து அதை சரி செய்ய முயல்வது சில நேரங்களில் நிலையை மேலும் மோசமாக்கலாம். அதனால் இருமல் தானாக குறையும் வரை பொறுமையாக இருக்க வேண்டும்.
இருமல் வருவது உடலின் இயற்கை பாதுகாப்பு முறையாகும். அதனால் இருமலை அடக்க முயற்சிக்காமல், மெதுவாக இரும அனுமதிக்க வேண்டும். இதனால் மூச்சுக் குழாயில் தவறாக சென்ற உணவு வெளியேற உதவும். குழந்தைகள் அல்லது வயதானவர்களுக்கு புரையேறினால், அவர்களை மெதுவாக முன்னோக்கி சாய வைத்து, முதுகில் மென்மையாக தட்டுவது உதவியாக இருக்கும்.
புரையேறுவதைக் தவிர்க்க சாப்பிடும் முறையிலும் கவனம் தேவை. அவசரமாக சாப்பிடுதல், பேசிக்கொண்டே சாப்பிடுதல், பெரிய துண்டுகளாக உணவை விழுங்குதல் போன்றவை புரையேறுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள். உணவை நன்றாக மென்று, மெதுவாக சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியம். மிகவும் சூடான அல்லது மிகக் குளிர்ந்த உணவுகளை வேகமாக சாப்பிடுவதும் இந்த பிரச்சினையை உண்டாக்கலாம்.
சிலருக்கு அமிலத்தன்மை (Acidity), அமிலக் குமட்டல் (Acid Reflux), தொண்டை அல்லது நரம்பு தொடர்பான பிரச்சினைகள் காரணமாக அடிக்கடி புரையேறலாம். குறிப்பாக வயதானவர்கள், பக்கவாதம் ஏற்பட்டவர்கள், நரம்பு நோய்கள் உள்ளவர்கள் ஆகியோருக்கு இது அதிகமாக காணப்படும். இப்படி அடிக்கடி புரையேறினால், சாதாரண விஷயம் என்று புறக்கணிக்காமல் மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.
சாப்பிடும் போது சரியான உடல் நிலையும் முக்கியமானது. படுத்தபடி அல்லது அரை படுத்த நிலையில் சாப்பிடுவது புரையேற வாய்ப்பை அதிகரிக்கும். நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதும், சாப்பிட்ட உடனே படுக்காமல் சில நேரம் நேராக இருப்பதும் நல்ல பழக்கமாகும்.
முடிவாக, சாப்பிடும் போது புரையேறுவது பெரும்பாலும் தற்காலிகமான பிரச்சினைதான். ஆனால் அது அடிக்கடி ஏற்படுகிறதென்றால், உங்கள் சாப்பிடும் பழக்கம் மற்றும் உடல்நலத்தை கவனிக்க வேண்டிய ஒரு எச்சரிக்கை அறிகுறி. மெதுவாக சாப்பிடுதல், சரியான உடல் நிலை, மனஅமைதி ஆகியவற்றை கடைப்பிடித்தால், இந்த பிரச்சினையை பெரும்பாலும் தவிர்க்க முடியும்.