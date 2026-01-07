ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்

பேரிச்சம் பழம் (Dates) பழங்காலம் முதலே இயற்கை சக்தி உணவாக கருதப்படுகிறது. தினசரி உணவில் பேரிச்சம் பழத்தைச் சேர்த்துக் கொள்வது ஆண்களின் உடல் நலம், சக்தி மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கு பல்வேறு நன்மைகளை வழங்குகிறது.
1. உடல்சக்தி மற்றும் சோர்வு குறைப்பு
பேரிச்சம் பழத்தில் இயற்கை சர்க்கரை (குளுக்கோஸ், ஃப்ருக்டோஸ்) அதிகமாக உள்ளது. இது உடனடி சக்தியை வழங்கி உடல் சோர்வை குறைக்க உதவுகிறது. அதிக உடல் உழைப்பு செய்யும் ஆண்களுக்கு இது சிறந்த உணவாகும்.
2. இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதாரம்
பேரிச்சம் பழம் ஆண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் தாதுக்கள் விந்தணுக்களின் தரத்தை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பாலாற்றலை அதிகரிக்கும் உணவாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
3. இதய ஆரோக்கியம்
பேரிச்சம் பழத்தில் கொலஸ்ட்ரால் இல்லாததால் இதயத்திற்கு பாதுகாப்பானது. பொட்டாசியம் மற்றும் நார் சத்து அதிகம் இருப்பதால் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும், இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது.
4. செரிமான மண்டலம் மேம்பாடு
நார் சத்து நிறைந்த பேரிச்சம் பழம் மலச்சிக்கலைத் தடுக்கும். தினமும் 2–3 பேரிச்சம் பழங்களை சாப்பிடுவதால் செரிமானம் சீராக இருந்து குடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
5. எலும்பு மற்றும் தசை வலிமை
கால்சியம், மக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்கள் இருப்பதால் எலும்புகள் வலுவாகும். உடற்பயிற்சி செய்யும் ஆண்களுக்கு தசை வலிமையைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.
6. மனஅழுத்தம் குறைப்பு
பேரிச்சம் பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் B குழு நரம்பு மண்டலத்தைச் சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதனால் மனஅழுத்தம், கவலை போன்றவை குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
7. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த பேரிச்சம் பழம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்துகிறது. அடிக்கடி நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கும் இயற்கை உணவாகும்.
எவ்வளவு சாப்பிடுவது?
ஒரு நாளுக்கு 2 முதல் 4 பேரிச்சம் பழங்கள் போதுமானது. அதிகமாக சாப்பிட்டால் கலோரி அதிகரிக்கும் என்பதால் அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது.
ஆண்கள் தினசரி உணவில் பேரிச்சம் பழத்தைச் சேர்த்துக் கொண்டால் உடல் சக்தி, இதய ஆரோக்கியம், இனப்பெருக்க நலம் மற்றும் மன அமைதி ஆகியவை மேம்படும். இயற்கை இனிப்பான இந்த பழம் ஆரோக்கிய வாழ்க்கைக்கு சிறந்த துணை.