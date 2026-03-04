எலும்புகள் இரும்பு போல வலுவாக கறிவேப்பிலை சாப்பிடுங்கள்

நமது அன்றாட சமையலில் தாளிக்க தவறாமல் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய பொருள் தான் கறிவேப்பிலை. தென்னிந்திய உணவுகளின் பிரிக்க முடியாத பகுதியாக இருக்கும் இந்த இலை, சுவை மற்றும் மணத்தை மட்டும் தருவதில்லை; ஏராளமான சத்துக்களையும் வழங்குகிறது.
கறிவேப்பிலையில் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள், இரும்புச்சத்து, பாஸ்பரஸ், பல்வேறு வைட்டமின்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக 100 கிராம் கறிவேப்பிலையில் சுமார் 830 மில்லிகிராம் கால்சியம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் எலும்புகள், பற்கள் மற்றும் மூட்டுகள் வலிமையாக இருக்க உதவுகிறது.
தினசரி உணவில் கறிவேப்பிலையை சேர்த்து வந்தால், மூட்டு வலி மற்றும் கால்சியம் குறைபாடு போன்ற பிரச்சனைகளைத் தடுக்க உதவலாம். மேலும் சில உணவுகளுடன் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டால், கால்சியம் உறிஞ்சும் திறன் அதிகரித்து எலும்புகள் மேலும் வலுவடையும்.
எள்ளு விதைகள் கால்சியம் நிறைந்தவை. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளில் சுமார் 88 மில்லிகிராம் கால்சியம் உள்ளது. எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் செயல்பாட்டிற்கு இது உதவுகிறது. எள்ளையும் கறிவேப்பிலையையும் லேசாக வறுத்து பொடியாக செய்து சாதம், இட்லி அல்லது தோசையுடன் சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
ராகி தானியங்களில் அதிக கால்சியம் கொண்டது. 100 கிராம் ராகியில் சுமார் 344 மில்லிகிராம் கால்சியம் உள்ளது. ராகி மாவில் வறுத்த கறிவேப்பிலை சேர்த்து தோசை, ரொட்டி அல்லது கஞ்சி செய்து எடுத்துக்கொண்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
பன்னீரும் கால்சியம் நிறைந்த உணவாகும். 100 கிராம் பன்னீரில் சுமார் 200–250 மில்லிகிராம் கால்சியம் உள்ளது. இது எலும்புகள் மற்றும் பற்களை வலுவாக்க உதவுகிறது. பன்னீர் கிரேவி அல்லது பொரியல் செய்யும்போது கறிவேப்பிலை சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
பாதாம் உடலுக்கு நல்ல கொழுப்பு, வைட்டமின் E மற்றும் மக்னீசியம் அளிப்பதுடன், 100 கிராமுக்கு சுமார் 264 மில்லிகிராம் கால்சியம் கொண்டுள்ளது. பாதாமுடன் கறிவேப்பிலை சேர்த்து சட்னி செய்து அல்லது சாலட் மீது தூவி சாப்பிடலாம்.
முருங்கைக்கீரை கால்சியம் நிறைந்த முக்கிய கீரையாகும். 100 கிராமுக்கு சுமார் 440 மில்லிகிராம் கால்சியம் உள்ளது. இதை கறிவேப்பிலையுடன் சேர்த்து சப்ஜி அல்லது பொரியல் செய்து சாப்பிட்டால், எலும்புகள் வலுப்பெற உதவும். கால்சியம் குறைபாட்டால் ஏற்படும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் போன்ற பிரச்சனைகளைத் தடுக்கவும் இது உதவக்கூடும்.
எளிதில் கிடைக்கும் கறிவேப்பிலையை வீணாக்காமல், தினசரி உணவில் சேர்த்து இந்த உணவுகளுடன் இணைத்து எடுத்துக்கொண்டால், எலும்பு ஆரோக்கியத்தை இயற்கையாக மேம்படுத்தலாம்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.