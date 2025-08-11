WhatsApp
Monday, August 11, 2025
Home ஆன்மிகம் மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!

மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!

written by இளவரசி 2 minutes read
பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்

பெண்கள் என்பது தெய்வத்தின் உருவமே. பெண்களில் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்குள் மறைந்த தெய்வீக ஆற்றலை ஏந்தியுள்ளனர். அந்த ஆற்றல் சிலரிடம் அதிகமாக வெளிப்படும். குறிப்பாக, சில ராசிகளில் பிறந்த பெண்கள், இந்த தெய்வீக சக்தியை மிகுந்த மெய்யாக கொண்டிருக்கிறார்கள் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் கூறுகின்றன.

இவர்கள் மனமுடைந்தவர்களுக்கு ஆறுதல், பாதை தெரியாதவர்களுக்கு ஒளி, தங்களின் அன்பானவர்களுக்கு வாழ்வின் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள். இவர்கள் தங்கள் கணவர்களின் வாழ்க்கையை வளமாகவும், நீண்ட ஆயுளுடன் கூடியதாகவும் மாற்றும் சக்தியைக் கொண்டவர்கள்.

இப்போது அந்த 3 ராசிகள் யாவை என்பதை பார்க்கலாம்:

1. ரிஷபம் (Taurus)

இந்த ராசியை ஆளும் கிரகம் சுக்கிரன். அழகு, கலை, ஆடம்பரம், காதல் – இவை அனைத்தையும் பிரதிபலிக்கிற ரிஷப ராசிப் பெண்கள், லட்சுமி தேவியின் கருணை பெற்றவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.

அவர்கள்:

மிகுந்த பணிவுடன் பேசுபவர்கள்.

உறுதியும், அமைதியுமாக நடந்துகொள்ளக்கூடியவர்கள்.

அன்பும் ஆழ்ந்த பரிவு கொண்டவர்கள்.

இவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் சிறப்பாக மாற்றும் திறன் பெற்றவர்கள். வீட்டை ஓர் ஆலயமாக மாற்றும் மனப்பான்மை இவர்களிடம் இருப்பதால், கணவரின் வளமும், ஆரோக்கியமும் சிறப்பாக இருக்கும்.

2. கடகம் (Cancer)

சந்திரனால் ஆட்படும் இந்த ராசிப் பெண்கள், உணர்ச்சியையும், அக்கறையையும் பிரதிபலிக்கின்றனர். இவர்கள் நாகதெய்வமான மான்சா தேவியின் ஆற்றலை கொண்டவர்கள் எனச் சொல்லப்படுகிறார்கள்.

அவர்கள்:

எப்போதும் அன்புடன் பராமரிக்கக்கூடியவர்கள்.

தாய்மையின் உணர்வை நன்கு புரிந்தவர்கள்.

சகஜமாகவே காப்பாற்றும் குணம் கொண்டவர்கள்.

அவர்கள் உறவுகளில் மதிப்பையும் நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்துவார்கள். கணவரை ஆதரிக்கவும், அவர்களின் மனநிலை மற்றும் உடல்நிலை மேம்படவும் உதவுவார்கள். இவர்களின் கரிசனம், அன்பு, அனுதாபம் என அனைத்தும் கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்கு காரணமாக அமையும்.

3. சிம்மம் (Leo)

இந்த ராசியை சூரியன் ஆள்கிறான். சிம்ம ராசிப் பெண்கள் துர்கை தேவியின் தன்னம்பிக்கை, வீரியம், கருணை ஆகியவற்றைக் கொண்டவர்கள். அவர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் வெளிப்படையாகவும், நேர்மையாகவும் இருக்க விரும்புகிறார்கள்.

அவர்கள்:

மிகவும் உற்சாகமாக இருப்பவர்கள்.

ஆற்றலோடு செயல்படக்கூடியவர்கள்.

தனது வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு பாசத்தையும் பாதுகாப்பையும் தரும் ஆற்றல் கொண்டவர்கள்.

சிம்ம ராசி பெண்கள் அவர்களது உறவுகளில் மிகுந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவார்கள். குடும்பத்திற்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய சக்தியும், தன்னம்பிக்கையும் அவர்களிடம் உள்ளது. இவர்களின் துணை வாழ்க்கையில் மிகுந்த வலிமையாக அமையும்.

இந்த மூன்று ராசிப் பெண்களும் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணைகளுக்கு மட்டுமல்ல, சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் வெளிச்சமும், நம்பிக்கையும் தரக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள்.

இவர்களது தெய்வீக ஆற்றல், அன்பு, கரிசனம், மன உறுதி போன்றவை கணவரின் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களை வழிநடத்தும் ஓர் “அதிர்ஷ்ட தேவதையாக” மாற்றும்.

(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

