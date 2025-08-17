சனி பகவான் கோபப்படக்கூடாது!

வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது என்பது நாம் அறிந்த உண்மை. அந்தவகையில், சனிக்கிழமை என்பது நீதியின் கடவுள் சனி பகவானுக்கே உரியது.
சனி பகவானை வழிபடுவதன் மூலம் அவர் அளிக்கும் அருள், தீமைகள் விலகி நன்மைகள் நிலைக்கும். ஆனால், அவருடைய கோபமும் அதே அளவுக்கு பயங்கரமானது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. சனி பகவான் எளிதில் மகிழ்வதில்லை; ஆனால், கோபமாவது வந்துவிட்டால், அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் கடுமையானவையாக இருக்கும்.
அதனால் தான், சனிக்கிழமைகளில் சில குறிப்பிட்ட பொருட்களை வாங்கவோ, பயன்படுத்தவோ கூடாது என்று நம் பண்டைய நூல்கள் எச்சரிக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.
🔹 1. உப்பு
சனிக்கிழமைகளில் உப்பு வாங்குவது மிகத் தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று.
ஏன்?
இது நிதிநிலை குறைவு, கடனுச் சுமை அதிகரிப்பு, குடும்ப தகராறு போன்றவற்றிற்கு வழிவகுக்கும்.
மேலும், இது சனி பகவானின் கோபத்தை தூண்டும் செயலில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
🔹 2. இரும்பு பொருட்கள்
சனி பகவானின் உன்னத வடிவம் “ஐரன்” (Iron) சின்னமாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், சனிக்கிழமையில் இரும்பு பொருட்களை வாங்குவது அவரது கோபத்திற்கு காரணமாகலாம்.
தவிர்க்க முடியாமல் வாங்க வேண்டிய நிலை வந்தால், அதை அன்றே வீட்டுக்குள் கொண்டு வராமல், மறுநாளில் கொண்டு வருவது நல்லது.
🔹 3. கடுகு எண்ணெய்
சனி பகவானுக்கு பிடித்த எண்ணெய்களில் ஒன்று கடுகு எண்ணெய்.
ஆனால்,
சனிக்கிழமையில் இதை வாங்கினால், குடும்பத்தில் நோய், விரிசல், சிரமங்கள் அதிகரிக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
எனவே, கடுகு எண்ணெய் வாங்க வேண்டுமானால் வேறு நாட்களில் வாங்குங்கள்.
🔹 4. கருப்பு நிற ஆடைகள்
கருப்பு நிறம் சனி பகவானின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது.
ஆனாலும்,
இந்த நாளில் கருப்பு ஆடைகளை வாங்குவதும்,
கருப்பு ஷூக்குத் துடைப்பதும் அல்லது பாலிஷ் செய்வதும்,
தோல்வி, தடைகள், மன அழுத்தம் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தலாம்.
🔹 5. துடைப்பம் (Broomstick)
துடைப்பம் என்பது வீட்டின் நிதி, வளம் ஆகியவற்றை சுத்தமாக்கும் ஒரு பவானி.
ஆனால்,
சனிக்கிழமைகளில் துடைப்பம் வாங்குவது, வீட்டின் பணச்சுழற்சியில் தடைகளை ஏற்படுத்தும்.
இது சனி தோஷத்தையும் வளர்க்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
சனி பகவான் என்பது நியாயம், ஒழுங்கு, கடமையுடைமை ஆகியவற்றின் பிரதீகமாகும்.
அவரது ஆசீர்வாதம் கிடைத்தால், வாழ்க்கையில் உயர்வு, நிலைத்த தன்மை, கடன் தவிர்ப்பு, நிம்மதி ஆகியவை நிலைக்கும்.
ஆனால், அவரை கோபப்படுத்தும் சில செயல்கள், குறிப்பாக சனிக்கிழமையில் தவறான பொருட்களை வாங்குவது போன்றவை, எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
அதனால், இந்த நான்கு வார்த்தைகள் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்:
👉 “சனி நாள் – சிந்தனையுடன் நட!…”
சனி பகவானின் அருள் எப்போதும் உங்களுடன் இருப்பதாக அமையட்டும்!
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)