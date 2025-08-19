குரு பகவானுக்கு விருப்பமான ராசிகள்!

ஜோதிடத்தில் குரு பகவான் (பிருஹஸ்பதி) முக்கியமான கிரகமாகப் பார்க்கப்படுகிறார். அறிவு, செல்வம், ஆன்மிகம், திருமணம், புத்திசாலித்தனம் மற்றும் நற்கர்மங்கள் ஆகியவற்றை ஆளும் குரு பகவான், ஒரு நபரின் ஜாதகத்தில் சாதகமான நிலையில் இருந்தால், வாழ்க்கை வளமாகவும் அமைதியானதாகவும் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
அதிலும், சில ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவானின் அருள் மிக சிறப்பாக இருக்கும். அவர்களுக்கு பணப்பெறிகள், சொத்து சேர்க்கை, உயர்வுகள் என வாழ்வில் பல விதமான முன்னேற்றங்கள் நடைபெறும். அந்த ராசிகள் என்னவென்று இங்கு பார்க்கலாம்.
1. கடக ராசி (Cancer)
இந்த ராசியின் அதிபதி சந்திரன். குரு பகவான் இந்த ராசியில் உச்ச நிலையில் (exalted) இருப்பதால், கடக ராசிக்காரர்கள் குருவின் சிறப்பு ஆசிகளை எப்போதும் பெறக்கூடியவர்கள்.
பலன்கள்:
வேலையில் பதவி உயர்வு
குடும்ப மகிழ்ச்சி
குழந்தைகளால் பெருமை
பொருளாதார மேம்பாடு
2. தனுசு ராசி (Sagittarius)
தனுசு ராசியின் அதிபதியே குரு பகவான். அதனால், இந்த ராசிக்காரர்கள் மீது குருவின் தூய ஆசீர்வாதம் நின்று கொண்டிருக்கும்.
பலன்கள்:
பணவருவாய் அதிகரிக்கும்
நில-சொத்துக்கள் சேரும்
திருமண வாழ்வில் அமைதி
ஆன்மீக வளர்ச்சி
3. சிம்ம ராசி (Leo)
சிம்ம ராசியின் அதிபதி சூரியன். சூரியனுக்கும் குருவுக்கும் நல்ல நட்பு உண்டு. அதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கும் குரு அருள் எளிதில் கிடைக்கும்.
பலன்கள்:
புதிய வாய்ப்புகள்
தொழில் வளர்ச்சி
நிதி நிலை வலுப்படும்
சமூக மதிப்பு உயரும்
4. மீன ராசி (Pisces)
மீன ராசியின் அதிபதியும் குருவே தான். இதனால், மீன ராசிக்காரர்கள் குருவின் அருளைப் பெற்றவர்கள் என கருதப்படுகிறார்கள்.
பலன்கள்:
ஆன்மீக மனப்பாங்கு
பணவளங்கள்
குடும்ப நலன்
பாக்கியம் நிரம்பிய வாழ்வு
குரு பகவானின் அருளால் வாழ்க்கையில் பல நன்மைகள் கிடைக்கும். குறிப்பாக கடக, தனுசு, சிம்ம மற்றும் மீன ராசிக்காரர்கள், குருவின் ஆசிகளை பெற்று, செல்வவளத்துடன் வாழும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளவர்கள்.
இருப்பினும், உங்கள் ஜாதகப்படி குரு எவ்விதத்தில் இருப்பது என்பதை ஒரு நிபுண ஜோதிடரின் வழியில் பரிசோதித்தாலே, முழுமையான விளக்கம் கிடைக்கும். கிரகங்கள் நமக்கு வாய்ப்பை அளிக்கின்றன, அதனை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதே நம்மை வெற்றிக்கு இட்டுச் செல்கிறது.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)