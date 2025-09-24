WhatsApp
Wednesday, September 24, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இவங்கதான் ரொமான்டிக்கா இருப்பாங்க!

இளவரசி
காதல் என்பது அனைவராலும் எளிதில் செய்யக்கூடிய விஷயம் அல்ல. உண்மையான ரொமான்ஸ் என்பது வெறும் கட்டிப்பிடிப்போ, முத்தமோ அல்ல; தங்கள் துணையிடம் கொண்டிருக்கும் உண்மையான அன்பும், அக்கறையும் தான்.

ஜோதிடத்தின் படி, சில மாதங்களில் பிறந்தவர்களிடம் இயற்கையாகவே ரொமான்டிக் உணர்வு அதிகமாக இருக்கும். அவர்கள் தங்கள் காதலி, காதலன் அல்லது வாழ்க்கைத் துணைக்கு அதிக அன்பையும், கவனத்தையும் காட்டுவார்கள்.

இப்போது அந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்படி ரொமான்டிக்காக இருப்பார்கள் என்று பார்ப்போம்.

பிப்ரவரி

காதலின் மாதமாகக் கருதப்படும் பிப்ரவரி மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடிக்கிறார்கள். கற்பனைத் திறனும், கருணையும் நிறைந்தவர்களாக இருப்பதால், அவர்கள் தங்கள் துணையை அன்பும் பாசமும் நிறைந்த செயல்களால் ஈர்க்கிறார்கள். காதல் கடிதம் எழுதுவது, திடீர் பயணங்கள் போவது போன்ற செயல்களில் இவர்களுக்கு தனித்துவம் இருக்கும். தங்கள் துணையின் உணர்ச்சிகளை நன்கு புரிந்து, அன்பை முழுமையாக வெளிப்படுத்தும் திறன் இவர்களுக்கு உண்டு.

ஏப்ரல்

ஏப்ரலில் பிறந்தவர்கள் காதலை எளிமையாகவும் உண்மையுடனும் அணுகுகிறார்கள். விசுவாசம் இவர்களின் அடையாளம். உடல்ரீதியான நெருக்கம் இவர்களுக்குப் பிரியமானது, மேலும் முத்தமிடுவது இவர்களின் காதலை வெளிப்படுத்தும் சிறப்பு வழியாகும். இவர்கள் ஆடம்பரத்தை விரும்புவார்கள், அதை தங்கள் துணையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். தங்கள் காதலை நிரூபிக்க, அவர்கள் கடினமாக உழைக்கத் தயங்கமாட்டார்கள்.

ஜூலை

ஜூலை மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் மிகுந்த சுறுசுறுப்பும், புத்துணர்ச்சியும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். காதல் வாழ்க்கையில் எப்போதும் புதுமையையும் உற்சாகத்தையும் கொண்டு வருவார்கள். தங்கள் துணையிடமிருந்து கவனம் பெற விரும்புவார்கள், மேலும் அவர்களை மகிழ்விக்க அன்பான வார்த்தைகளையும் பாராட்டுகளையும் அடிக்கடி பகிர்ந்து கொள்வார்கள். நேசிக்கப்படவும் சிறப்பாக மதிக்கப்படவும் விரும்பும் இவர்களால், தங்கள் துணையர் எப்போதும் பாசத்தால் சூழப்பட்டு இருப்பார்கள்.

நவம்பர்

நவம்பர் மாதத்தில் பிறந்தவர்கள் இயற்கையாகவே காதலர்கள். அவர்கள் உறவில் நல்லிணக்கத்தை விரும்பி, தங்கள் துணைக்கு மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதியை வழங்குவார்கள். காதல் சூழலை உருவாக்குவதில் திறமைசாலிகள். மலர்கள், பரிசுகள் போன்ற இனிய அன்புக் குறியீடுகளின் மூலம் தங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். தங்கள் காதலை அழகாகவும் இனிமையாகவும் காப்பாற்றுவதே இவர்களின் முக்கியமான குணம்.

👉 இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் அனைவரும் தங்கள் துணையை உண்மையாக நேசித்து, எப்போதும் ரொமான்டிக்காக அவர்களை மகிழ்விக்கக் கூடியவர்களாக இருப்பார்கள்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

