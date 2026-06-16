கல்லோயாவிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் வரை | ஈழத்து நிலவன்

முன்னுரை : ஒரு இனத்தின் வரலாற்றை அறிதல் ஏன் அவசியம்?
ஒரு மக்களின் எதிர்காலம் அவர்களின் கடந்தகால நினைவகத்தின்மீது கட்டியெழுப்பப்படுகிறது. வரலாறு என்பது வெறும் காலவரிசைப் பதிவல்ல; அது ஒரு மக்களின் அரசியல் அனுபவம், அவர்களின் வாழ்வியல் போராட்டம், இழப்புகள், எதிர்ப்புகள் மற்றும் அடையாளப் பாதுகாப்பின் சாட்சியமாகும். தமிழர் வரலாற்றில் 1956 ஆம் ஆண்டு ஒரு திருப்புமுனையாக மட்டுமல்லாமல், பின்னர் பல தசாப்தங்கள் நீடித்த இனமுரண்பாடுகளுக்கும் அரசியல் வன்முறைகளுக்கும் அடித்தளமாக அமைந்த ஆண்டாகவும் நினைவுகூரப்படுகிறது.
கல்லோயா பள்ளத்தாக்கில் ஆரம்பித்த வன்முறைகள், பின்னாளில் இலங்கையின் அரசியல் அமைப்பை ஆழமாக மாற்றிய இனவெறி மோதல்களின் தொடக்க அத்தியாயமாக தமிழர் அரசியல் நினைவகத்தில் பதிவாகியுள்ளன.
கல்லோயா அபிவிருத்தித் திட்டம் : அபிவிருத்தியா? குடியேற்ற அரசியலா?
1949 ஆம் ஆண்டு பிரதமர் டி.எஸ். சேனாநாயக்க தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லோயா அபிவிருத்தித் திட்டம், அதிகாரபூர்வமாக வேளாண்மை மற்றும் நீர்ப்பாசன மேம்பாட்டுத் திட்டமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இங்கினியாகலை அணைக்கட்டு நிர்மாணம் மற்றும் புதிய விவசாய நிலங்களின் உருவாக்கம் ஆகியவை இதன் முக்கிய நோக்கங்களாக கூறப்பட்டன.
ஆனால் தமிழர் அரசியல் மற்றும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பலரின் பார்வையில், இந்தத் திட்டம் வெறும் பொருளாதார வளர்ச்சித் திட்டமாக இல்லாமல், கிழக்கு மாகாணத்தின் மக்கள்தொகை அமைப்பை மாற்றியமைக்கும் நோக்கத்துடனும் செயல்படுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது.
அந்தக் காலத்தில் இன்று “அம்பாறை மாவட்டம்” என்று அழைக்கப்படும் பகுதி, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இருந்தது. பின்னர் அரசியல் மற்றும் நிர்வாக மறுசீரமைப்புகளின் மூலம் அந்தப் பகுதி தனி மாவட்டமாக மாற்றப்பட்டது.
1956 : “சிங்களம் மட்டும்” சட்டமும் அரசியல் பதற்றத்தின் வெடிப்பும்
1956 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 5 ஆம் திகதி இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட “சிங்களம் மட்டும்” சட்டம், சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் இலங்கை அரசியலில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மொழி மற்றும் இன அரசியல் மாற்றமாகும்.
இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக தந்தை செல்வநாயகம் தலைமையிலான இலங்கைத் தமிழ் அரசுக்கட்சி, கொழும்பு காலிமுகத்திடலில் சத்தியாக்கிரகப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தது. அங்கு தமிழ் போராட்டக்காரர்கள் மீது இடம்பெற்ற தாக்குதல்கள், தமிழர் அரசியல் நினைவகத்தில் முதல் பெரிய இனவெறித் தாக்குதலாகக் கருதப்படுகின்றன.
இந்தச் சம்பவங்கள் பின்னர் கிழக்கு மாகாணத்திலும் வன்முறைகளைத் தூண்டியதாக பல வரலாற்றுப் பதிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
கல்லோயா இனப்படுகொலை : தமிழர் நினைவகத்தில் முதல் பெரிய கூட்டுப்படுகொலை
1956 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 11 முதல் ஜூன் 16 வரை கல்லோயா பள்ளத்தாக்கு மற்றும் இங்கினியாகலை பகுதிகளில் இடம்பெற்ற வன்முறைகள் தமிழர் வரலாற்றில் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன.
தமிழர் வரலாற்று ஆதாரங்களின்படி, அப்பகுதியில் வாழ்ந்த தமிழ் குடியிருப்புகள் மீது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதாகவும், நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. வீடுகள் எரிக்கப்பட்டன, மக்கள் தங்கள் வாழ்விடங்களில் இருந்து துரத்தப்பட்டனர், பல குடும்பங்கள் அகதிகளாக மாறின.
இந்த வன்முறைகளின் போது பாதுகாப்பு அமைப்புகள் போதுமான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் நீண்டகாலமாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழர் அரசியல் நினைவகத்தில், இது சுதந்திர இலங்கையில் அரசின் மறைமுக அல்லது வெளிப்படையான அனுசரணையுடன் நடைபெற்ற முதல் பெரிய இனப்படுகொலையாகச் சித்தரிக்கப்படுகிறது.
துறைநீலாவணை எதிர்ப்பு : தமிழர் ஆயுத எதிர்ப்பின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்
1956 ஜூன் 13 ஆம் திகதி துறைநீலாவணை பகுதியில் இடம்பெற்ற மோதல்கள், வடகிழக்கில் சிங்கள இராணுவ மற்றும் ஆயுதக் குழுக்களுக்கு எதிராக தமிழர்கள் மேற்கொண்ட ஆரம்பகால எதிர்ப்புச் சம்பவங்களில் ஒன்றாகப் பலரால் நினைவுகூரப்படுகின்றன.
தமிழர் சமூகத்தில் இது ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கையாகக் கருதப்பட்டாலும், அந்தக் காலத்திய நிகழ்வுகள் குறித்த பதிவுகள் பல்வேறு தரப்பினரிடையே வேறுபட்ட விளக்கங்களுடன் காணப்படுகின்றன.
எவ்வாறாயினும், தமிழர்கள் தங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாய உணர்வு உருவாகிய வரலாற்றுத் தருணங்களில் இதுவும் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
அம்பாறை மாவட்டத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் மக்கள் தொகை மாற்றங்கள்
1948 முதல் 1961 வரை அம்பாறை பகுதி மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் நிர்வாக எல்லைக்குள் இருந்தது. பின்னர் 1961 ஆம் ஆண்டு அம்பாறை தனி மாவட்டமாக மாற்றப்பட்டது.
1978 அரசியலமைப்பு மாற்றங்களுக்குப் பின்னர், அம்பாறை மாவட்டம் “திகாமடுல்ல தேர்தல் மாவட்டம்” என்ற பெயரில் புதிய தேர்தல் அமைப்புக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.
தமிழர் மற்றும் முஸ்லிம் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம், மக்கள் தொகை விகிதங்கள், நிர்வாக எல்லைகள் மற்றும் குடியேற்றக் கொள்கைகள் ஆகியவை இந்தப் பிராந்திய அரசியலில் தொடர்ந்து விவாதப் பொருளாக இருந்து வருகின்றன.
கல்லோயாவிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் வரை : ஒரு தொடர்ச்சியான வரலாற்று பார்வை
தமிழ் தேசிய அரசியல் பார்வையில், 1956 கல்லோயா வன்முறைகள் தனிப்பட்ட சம்பவமாக அல்லாமல், பின்னர் 1958, 1977, 1981, 1983 மற்றும் உள்நாட்டுப் போரின் இறுதிக்கட்ட நிகழ்வுகள் வரை நீண்ட ஒரு அரசியல் மற்றும் இன அடக்குமுறையின் தொடக்கமாகக் கருதப்படுகின்றன.
2009 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் முடிவடைந்த போரின் இறுதிக்கட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து பல்வேறு மதிப்பீடுகள் உள்ளன. ஐக்கிய நாடுகள், மனித உரிமை அமைப்புகள், தமிழ் அரசியல் அமைப்புகள் மற்றும் மதத் தலைவர்கள் வெவ்வேறு எண்ணிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் இன்னமும் சர்வதேச அளவில் விவாதத்திற்கும் விசாரணைக்கும் உட்பட்ட ஒன்றாகவே உள்ளது.
இன்றைய நிலைமை : போருக்குப் பிந்தைய தமிழர் அரசியல் மற்றும் சமூக சவால்கள்
போர் முடிவடைந்து பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு அருகில் சென்றுள்ள போதிலும், நில உரிமை, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர், அரசியல் அதிகாரப் பகிர்வு, நினைவுகூரும் உரிமை, பொருளாதார மறுசீரமைப்பு மற்றும் நீதிக்கான தேடல் போன்ற பல கேள்விகள் இன்னும் தீர்க்கப்படாமல் உள்ளன.
வடகிழக்கில் வாழும் தமிழ் மக்கள் தங்களது வரலாற்று அனுபவங்களை சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கச் செய்யும் முயற்சிகளைத் தொடர்ந்து வருகின்றனர். அதேவேளை, நல்லிணக்கம், நீதியுரிமை, அரசியல் சமத்துவம் மற்றும் நிலையான அமைதி ஆகியவை இன்னும் முழுமையாக எட்டப்படாத இலக்குகளாகவே காணப்படுகின்றன.
நிறைவுரை : வரலாறு மறக்கப்படக் கூடாது
கல்லோயா என்பது ஒரு புவியியல் பெயர் மட்டுமல்ல. அது தமிழர் அரசியல் நினைவகத்தில் ஒரு தொடக்கப் புள்ளி. அது ஒரு மக்களின் அச்சம், எதிர்ப்பு, உயிர்ப்பலி மற்றும் அடையாளப் பாதுகாப்பின் குறியீடாக மாறியுள்ளது.
ஒரு இனத்தின் வரலாற்றை அறிதல் என்பது வெறுப்பை வளர்ப்பதற்காக அல்ல; மாறாக கடந்த காலத்தின் பாடங்களை உணர்ந்து, நீதியுடனும் சமத்துவத்துடனும் கூடிய எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்காகும்.
கல்லோயாவிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் வரை நீளும் இந்த வரலாற்றுப் பாதை, இன்னும் முடிவுக்கு வராத நினைவுகளின் பயணமாகவே பல தமிழர்களால் உணரப்படுகிறது. வரலாற்றை அறிதல், நினைவுகூரல், ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லல் என்பது ஒவ்வொரு சமூகத்தின் பொறுப்பாகும்.
ஈழத்து நிலவன்