Monday, December 15, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
முகநூல் காதலின் விபரீதத்தை விவரிக்கும் ‘ரகசிய சினேகிதனே’
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும்’ பராசக்தி ‘ படத்தின் மூன்றாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
மன்னாரில் 1,292 கிலோ பீடி இலைகள் கடற்படையினரால் கைப்பற்றல்!
by பூங்குன்றன்
குழந்தைகள் பற்றிய தகவல்களை கோருபவர்கள் தொடர்பில் எச்சரிக்கை!
by பூங்குன்றன்
அனர்த்தத்தின் பின்னர் டெங்கு நோய் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரிப்பு!
by பூங்குன்றன்
சிட்னி துப்பாக்கிச் சூடு: மன்னர் சார்லஸ் அதிர்ச்சி, பிரதமர் ஸ்டார்மர்...
by இளவரசி
பொண்டி தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இங்கிலாந்தில் அஞ்சலி; பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு!
by இளவரசி
ஜெர்மனியில் கிறிஸ்துமஸ் சந்தையில் தாக்குதல் திட்டம்: ஐந்து பேர் கைது
by இளவரசி

பொண்டி தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இங்கிலாந்தில் அஞ்சலி; பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு!

written by இளவரசி 1 minutes read
பொண்டி தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இங்கிலாந்தில் அஞ்சலி

ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி – பொண்டி கடற்கரையில் நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இங்கிலாந்தில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை மத்திய லண்டனில் உள்ள ஆஸ்திரேலிய உயர் ஸ்தானிகராலயம் முன்னால் கூடி, சுமார் 100 பேர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தொடர்புடைய செய்தி : சிட்னி சம்பவம்: சிறுமி உட்பட 15 பேர் உயிரிழப்பு; தந்தை–மகனே துப்பாக்கிதாரிகள்!

அங்கு மக்கள் இங்கிலாந்து மற்றும் இஸ்ரேலிய கொடிகளை அசைப்பதைக் காண முடிந்தது. மேலும் சிலர் “வெறுப்பை நிறுத்துங்கள்” என்ற வாசகங்களைக் கொண்ட பலகைகளைப் பிடித்திருந்தனர்.

இந்த அஞ்சலி நிகழ்வையொட்டி அங்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

இதேபோல், வடமேற்கு லண்டனில் இசை மற்றும் நடனத்துடன் கூடிய ஹனுக்கா நிகழ்வுகளில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கலந்துகொண்டனர். அங்கும் பொலிஸ் பிரசன்னம் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தது.

சிட்னி துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்டவர்களில் ஒருவரான ரப்பி எலி ஷ்லாங்கர் (Rabbi Eli Schlanger) என்பவரின் பள்ளிக்குச் சென்ற சானி சைமன் (Chanie Simon), 41 வயதான அவரை “தன் வாழ்வின் உச்சத்தில் இருந்த ஒரு தந்தை” என்று வர்ணித்தார். லண்டனில் பிறந்த ரப்பி எலி, ஐந்து குழந்தைகளுக்கு தந்தை ஆவார். அவருடைய உறவினர் ரப்பி சல்மான் லூயிஸ் (Rabbi Zalman Lewis), ரப்பி “மக்களை நேசித்த, அக்கறையுள்ள, உற்சாகமான, ஆற்றல்மிக்க, வெளிப்படையாகப் பழகுபவர்” என்று விவரித்தார்.

இளவரசி

