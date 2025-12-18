30 நோயாளிகளுக்கு விஷம் கொடுத்த மயக்க மருந்து நிபுணருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

30 நோயாளிகளுக்கு வேண்டுமென்றே விஷம் கொடுத்த குற்றத்திற்காக முன்னாள் மயக்க மருந்து நிபுணக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 12 பேர் இறந்துள்ளனர்.
கிழக்கு பிரான்ஸில் உள்ள பெசான்கான் (Besançon) நகரில் உள்ள ஒரு நீதிமன்றம், பிரடெரிக் பெச்சியர் (Frédéric Péchier) என்பவரை இந்த வழக்கில் குற்றவாளி எனக் கண்டறிந்துள்ளது. அவர் நோயாளிகளின் உடலில் செலுத்தப்பட்ட ஊசிப் பைகளில் மாரடைப்பு அல்லது இரத்தப்போக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷ பொருட்களைக் கலந்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
இந்நபர் ஊசி ஏற்றியவர்களில் மிகவும் வயது குறைந்ததாக 04 வயதுக் குழந்தை ஒன்று, 2016 இல் வழக்கமான டான்சில் அறுவை சிகிச்சையின் போது இரண்டு முறை மாரடைப்பில் இருந்து உயிர் பிழைத்துள்ளது. அத்துடன் மிக வயதான பாதிக்கப்பட்டவர் 89 வயதுடையவர் ஆவார்.
“நீங்கள் மரணமடைந்த மருத்துவர், விஷம் கொடுப்பவர், ஒரு கொலையாளி. நீங்கள் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் அவமானத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளீர்கள்” என்றும், “நீங்கள் இந்த மருத்துவமனையை ஒரு கல்லறையாக மாற்றிவிட்டீர்கள்” என்றும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் கடந்த வாரம் கூறினர்.
பெச்சியர் மீது 08 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விசாரணை தொடங்கியது. 2008 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் பெசான்கானில் உள்ள இரண்டு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு அவர் விஷம் கொடுத்ததாக சந்தேகிக்கப்பட்டார்.
தொடர்புடைய செய்தி : நோயாளிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட செய்ததாக மயக்க மருந்து நிபுணர் மீது குற்றச்சாட்டு!
அவரால் பாதிக்கப்பட்டவராக முதலில் அறியப்பட்டவர் 36 வயதான சாண்ட்ரா சிமார்ட் என்பவர் ஆவார். அவர், முதுகுத் தண்டு அறுவை சிகிச்சையின் நடுவில் திடீரென மாரடைப்புக்கு உள்ளானார். பெச்சியரின் தலையீட்டின் மூலம் அவர் உயிர் பிழைத்தாலும், அவர் கோமா நிலைக்குச் சென்றார்.
அவரது ஊசிப் பைகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவை விட 100 மடங்கு அதிக பொட்டாசியம் செறிவு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து உள்ளூர் அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
15 வாரங்கள் நடந்த இந்த விசாரணையின் போது, பெச்சியர் சில சமயங்களில், நோய்வாய்ப்பட்ட அல்லது இறந்த சில நோயாளிகளுக்கு விஷம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஒப்புக்கொண்டார், ஆனால் தாம் எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை என்று அவர் மறுத்தார்.
“நான் முன்பே சொன்னேன், மீண்டும் சொல்கிறேன்: நான் விஷம் கொடுப்பவன் அல்ல… நான் எப்போதும் ஹிப்போகிரட்டிக் உறுதிமொழியைக் (Hippocratic oath) காப்பாற்றி வந்துள்ளேன்,” என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பெச்சியர், இப்போது குறைந்தபட்சம் 22 ஆண்டுகள் சிறையில் இருக்க வேண்டும். அவர் மேல்முறையீடு செய்வதற்கு 10 நாட்கள் அவகாசம் உள்ளது. இது ஒரு வருடத்திற்குள் இரண்டாவது விசாரணையை ஏற்படுத்தும்.