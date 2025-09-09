WhatsApp
Tuesday, September 9, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இங்கிலாந்தின் சிறந்த மற்றும் மோசமான NHS மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் வெளியானது!
by இளவரசி
மதுபோதையில் விளையாட்டு ஜீப்பை பிரதான வீதியில் ஓட்டிய நபர் கைது!
by இளவரசி
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தோல்வியடைந்த பிரான்ஸ் பிரதமர்!
by இளவரசி
வைத்தியசாலையில் சிகிச்சையில் இருந்த பச்சிளங்குழந்தைகள் எலி கடித்து மரணம்!
by இளவரசி
நோயாளிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட செய்ததாக மயக்க மருந்து நிபுணர் மீது...
by இளவரசி
தாய்லாந்தின் முன்னாள் பிரதமருக்கு ஒரு வருட சிறைத்தண்டனை!
by இளவரசி
வெறும் வயிற்றில் கறிவேப்பிலை நீர் 🌿
by இளவரசி
ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் நோயாளிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட செய்ததாக மயக்க மருந்து நிபுணர் மீது குற்றச்சாட்டு!

நோயாளிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட செய்ததாக மயக்க மருந்து நிபுணர் மீது குற்றச்சாட்டு!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
நோயாளிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட செய்ததாக மயக்க மருந்து நிபுணர் மீது குற்றச்சாட்டு!

வேண்டுமென்றே சுமார் 30 நோயாளிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட செய்ததாக பிரான்ஸ் மயக்க மருந்து நிபுணர் ஒருவர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இந்த வழக்கு விசாரணை தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், எதிர்வரும் டிசெம்பர் மாதம் வரை வழக்கு விசாரணை நீடிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

மேற்படி நோயாளிகளில் 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

53 வயதுடைய பிரடெரிக் பெச்சியர் என்பவர், மயக்க மருந்து அளிக்கும் மருத்துவராக இரு மருந்தகங்களில் பணியாற்றியுள்ளார்.

2008ஆம் ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரை குறித்த இரு மருந்தகங்களிலும் நோயாளிகளுக்குத் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டது.

அவர் தமது உயிர்ப்பிக்கும் திறன்களை வெளிக்காட்டுவதற்காகவும் சக ஊழியர்களை அவமானப்படுத்துவதற்காகவும் நோயாளிகளுக்கு வேண்டுமென்றே மாரடைப்பு ஏற்படச் செய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளார்.

அதிக அபாயம் இல்லாத நோயாளிகளுக்கு அறுவைச் சிகிச்சையின்போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டதால் 2017ஆம் ஆண்டு விசாரணை தொடங்கியது. குறித்த விசாரணை 8 ஆண்டுகள் நீடித்தது.

இந்நிலையில், பெச்சியர், சக ஊழியர்களின் கண்காணிப்பில் இருந்த மருந்துப் பைகளில் குளறுபடி செய்ததாக நம்பப்படுகிறது. அவர் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளார்.

குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இங்கிலாந்தின் சிறந்த மற்றும் மோசமான NHS மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் வெளியானது!

மதுபோதையில் விளையாட்டு ஜீப்பை பிரதான வீதியில் ஓட்டிய நபர் கைது!

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தோல்வியடைந்த பிரான்ஸ் பிரதமர்!

வைத்தியசாலையில் சிகிச்சையில் இருந்த பச்சிளங்குழந்தைகள் எலி கடித்து மரணம்!

தாய்லாந்தின் முன்னாள் பிரதமருக்கு ஒரு வருட சிறைத்தண்டனை!

ஈழத்தில் வாழும் கண்ணகை வழிபாடும் பனுவல்களும் தனித்துவமானவை | மேனாள்...

பிரபலமானவை

சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
ஈழத்தில் வாழும் கண்ணகை வழிபாடும் பனுவல்களும் தனித்துவமானவை | மேனாள் துணைவேந்தர் சண்முகலிங்கன்
செஷயர் ஏரியில் இறந்து கிடந்த பெண் – இயற்கைக்கு மாறான மரணம்?

ஆன்மீகம்

தினமும் 3 நிமிட தோப்புக்கரணம்!
by இளவரசி
நவக்கிரக வழிபாட்டின் நன்மைகள்
by இளவரசி
இந்த 4 மாதத்தவர்களும் சிறந்த நடிகர்கள்!
by இளவரசி
கடவுளிடம் பணம் கேட்டு வணங்குபவரா நீங்கள்?
by இளவரசி
இந்த ஆண்கள் ஜென்டில்மேன்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

குழந்தை வளர்ப்பில் பெண்கள்!
by இளவரசி
குட்டையான பெண்களுக்கு ஸ்டைலிங் டிப்ஸ் ✨
by இளவரசி
அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் சேமிப்பு வழிகள்
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகளின் உணவுப் பழக்கவழக்கம்
by இளவரசி
பித்த வெடிப்பை தவிர்க்கும் குறிப்புகள்!
by இளவரசி

சமையல்

செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
பழங்கள், காய்கறிகளை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?
by இளவரசி
வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி!
by இளவரசி
மீன் ப்ரை போல வாழைக்காய் ப்ரை! 🥘
by இளவரசி
ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ப்ரெட் ரோல்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
மூட்டு வலி குறைய வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
சர்க்கரை நோயாளிகள் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா?
by இளவரசி
அடிக்கடி ஞாபக மறதியா? – நினைவாற்றலை அதிகரிக்க!
by இளவரசி
உடல் வியர்வை வெளியில் தெரியாமல் இருக்க…
by இளவரசி

சினிமா

யோகி பாபு வெளியிட்ட ‘திரள்’ பட முதல் தோற்றப் பார்வை

by பூங்குன்றன்
தமிழின உணர்வாளர்’ வ.கௌதமன் நடிக்கும் ‘படையாண்ட மாவீரா’ பட அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
நிவின் பாலி நடிக்கும் ‘பேபி கேர்ள் ‘ படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
கன்னட நடிகர் சித்து மூலிமணி நடிக்கும் கோல்ட் கால் ( Cold Call)...
by பூங்குன்றன்
அதிர்வை ஏற்படுத்துமா ஜீ.வி. பிரகாஷ் குமாரின் பிளாக்மெயில்?
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்
டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More