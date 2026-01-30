சூறாவளி தாக்கம்: மத்தியத் தரைக்கடலில் 380 பேர் வரை நீரில் மூழ்கியிருக்கலாம் என இத்தாலி சந்தேகம்

WhatsApp
Friday, January 30, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

சூறாவளி தாக்கம்: மத்தியத் தரைக்கடலில் 380 பேர் வரை நீரில்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்துக்கு ஆபத்து பிரதமரின் சீன விஜயத்தைத் தொடர்ந்து ட்ரம்ப் கடும்...
by இளவரசி
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை: 3.50%–3.75% தொடரும்...
by இளவரசி
துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் விமான விபத்து: சதி இல்லை...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து – சீனா உறவில் புதிய திருப்பம்: உலகின் கவனத்தை...
by இளவரசி
இந்தியாவில் நிப்பா கிருமித்தொற்று கட்டுப்பாட்டில்: இரண்டு பேருக்கு மாத்திரமே உறுதி
by இளவரசி
லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ்...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் சூறாவளி தாக்கம்: மத்தியத் தரைக்கடலில் 380 பேர் வரை நீரில் மூழ்கியிருக்கலாம் என இத்தாலி சந்தேகம்

சூறாவளி தாக்கம்: மத்தியத் தரைக்கடலில் 380 பேர் வரை நீரில் மூழ்கியிருக்கலாம் என இத்தாலி சந்தேகம்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சூறாவளி தாக்கம்: மத்தியத் தரைக்கடலில் 380 பேர் வரை நீரில் மூழ்கியிருக்கலாம் என இத்தாலி சந்தேகம்

கடந்த வாரம் ஐரோப்பிய நாடுகளை தாக்கிய ஹாரி சூறாவளியின் தாக்கம் காரணமாக, மத்தியத் தரைக்கடலில் பயணித்த சுமார் 380 பேர் நீரில் மூழ்கியிருக்கலாம் என இத்தாலிய கடலோர காவல்படை தெரிவித்துள்ளது. துனிசியாவில் இருந்து புறப்பட்ட இந்த அகதிகள், கடல் பயணத்தின் போது விபத்துக்குள்ளானதாக அதிகாரிகள் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர்.

துனிசியாவின் துறைமுக நகரமான ஸ்ஃபாக்ஸில் இருந்து ஆட்கடத்தல்காரர்களால் இயக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும் சுமார் 08 படகுகளை அதிகாரிகள் தேடி வருகின்றனர். கடும் வானிலை மற்றும் கடல் சீற்றம் காரணமாக இந்த விபத்துகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், மால்டா அருகே இடம்பெற்ற மற்றொரு கடல் விபத்தில் 50 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த விபத்தில் ஒருவர் மட்டுமே உயிர் தப்பி, தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

கடுமையான எல்லைக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இருந்தபோதிலும், ஐரோப்பிய நாடுகளில் அடைக்கலம் தேடி ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து பலர் தொடர்ந்து ஆபத்தான கடல் பயணங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவ்வாறு சட்டவிரோதமாக மேற்கொள்ளப்படும் பயணங்களின் காரணமாக, 2014ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரை சுமார் 25,600 பேர் உயிரிழந்தோ அல்லது காணாமல் ஆக்கப்பட்டோ உள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வதேச இடம்பெயர்வு அமைப்பு பதிவுசெய்துள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இங்கிலாந்துக்கு ஆபத்து பிரதமரின் சீன விஜயத்தைத் தொடர்ந்து ட்ரம்ப் கடும்...

அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை: 3.50%–3.75% தொடரும்...

துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் விமான விபத்து: சதி இல்லை...

இங்கிலாந்து – சீனா உறவில் புதிய திருப்பம்: உலகின் கவனத்தை...

இந்தியாவில் நிப்பா கிருமித்தொற்று கட்டுப்பாட்டில்: இரண்டு பேருக்கு மாத்திரமே உறுதி

ரணிலுக்கு எதிரான வழக்கு மீதான விசாரணை மார்ச் மாதம்!

பிரபலமானவை

சந்தோஷமான குடும்ப வாழ்க்கையின் ரகசியம்!சந்தோஷமான குடும்ப வாழ்க்கையின் ரகசியம்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
விவசாயத்தில் புரட்சி நாட்டில் வேண்டும் | நதுநசி

ஆன்மீகம்

தைப்பூசம் – முருகன் அருளைப் பெறும் சிறந்த நேரம்
by இளவரசி
இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
by இளவரசி
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?
by இளவரசி
தை அமாவாசை பலன்: சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
by இளவரசி
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
by இளவரசி
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை
by இளவரசி
இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக்க உதவும் டிப்ஸ்கள்!
by இளவரசி
Walking செய்ய பெண்கள் அணிய வேண்டிய ஆடைகள்
by இளவரசி

சமையல்

கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
by இளவரசி
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி
தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
பூண்டு வெங்காய சட்னி
by இளவரசி

மருத்துவம்

கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்
by இளவரசி
குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
by இளவரசி
ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
by இளவரசி

சினிமா

லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்

by பூங்குன்றன்
நீண்ட பயணம் இனிதே நிறைவடைகிறது | பாடகர் அரிஜித் சிங்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் மோகன்லால் நடிக்கும் ‘L367 ‘
by பூங்குன்றன்
ஏப்ரலில் வெளியாகும் மம்முட்டி – மோகன்லால் இணைந்து மிரட்டி இருக்கும் ‘பேட்ரியாட்’
by பூங்குன்றன்
தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு வெளியிட்ட வடிவுக்கரசியின் ‘க்ரானி ‘ படத்தின் முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்

by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.