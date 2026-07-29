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Home உலகம்இந்தியா தமிழூர் தாய் நிலம்: எளிமையாகவும் வளமாகவும் அன்னைத் தமிழோடு வாழ விரும்புவர்களுக்கு அழைப்பு

தமிழூர் தாய் நிலம்: எளிமையாகவும் வளமாகவும் அன்னைத் தமிழோடு வாழ விரும்புவர்களுக்கு அழைப்பு

written by இளவரசி 1 minutes read
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தமிழூர் தாய் நிலம்: எளிமையாகவும் வளமாகவும் அன்னைத் தமிழோடு வாழ விரும்புவர்களுக்கு அழைப்பு

உலகத் தமிழர்களின் பண்பாட்டுத் தலைநகரமாகவும், பொருளாதார மையமாகவும் விளங்கும் வகையில் திருநெல்வேலியில் அமையவிருக்கும் ‘தமிழூர் தாய் நிலம்’ திட்டம், உலகத் தமிழர் உச்சிமன்றமான ‘தி ரைஸ்’ (The Rise) அமைப்பின் பெருங்கனவாக உருவெடுத்துள்ளது என்று அதன் நிறுவனரும், சமூகச் செயல்பாட்டாளருமான அருட்தந்தை ம.ஜெகத் கஸ்பர் ராஜ் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

தமிழர்களின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்தத் தன்னாட்சிப் பண்பாட்டு மற்றும் பொருளாதாரத் திட்டம், உலகளாவிய தமிழ்ச் சமூகத்தை ஒரே புள்ளியில் இணைத்துத் தமிழர் தலைநிமிரும் காலத்தை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் முதற்கட்டமாக, 70 ஏக்கர் பரப்பளவில் ‘உலகத் தமிழர் பண்பாட்டுக் கோட்டம்’ அமையவுள்ளது.

இதில் பின்வரும் சிறப்பம்சங்கள் இடம்பெறுகின்றன:

தமிழர்களின் தொன்மையான கலைகள், இலக்கியங்கள் மற்றும் வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்க்கும் அருங்காட்சியகம்.

உலகளாவிய தமிழறிஞர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்வதற்கான உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்விச் சூழல்.

உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்கள் தங்களின் வேர்களைத் தேடி வந்து தங்குவதற்கும், தமிழ் மரபை நேரடியாக உணர்வதற்கும் ஏற்ற தங்குமிடங்கள்.

241 ஏக்கரில் பசுமைப் பொருளாதார பண்ணை

தமிழர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், தற்சார்புப் பொருளாதாரத்தையும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில், எஞ்சிய 241 ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரம்மாண்டமான ‘பசுமைப் பொருளாதார பண்ணை’ உருவாக்கப்படுகிறது.

முற்றிலும் பாரம்பரிய மற்றும் நவீனத் தொழில்நுட்பங்கள் இணைந்த இயற்கை விவசாயப் பண்ணை.

CTACIS (தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றம்) மூலமாகத் தமிழ் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களுக்குப் புதிய தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்.

இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்து, எதிர்காலத் தலைமுறைக்கு மாசற்ற பசுமைச் சூழலை வழங்கும் சுற்றுச்சூழல் மண்டலமாக இது செயல்படும்.

இது குறித்து பேசிய அருட்தந்தை ம.ஜெகத் கஸ்பர் ராஜ், “தமிழூர் என்பது வெறும் நிலப்பரப்பு அல்ல; அது உலகத் தமிழர்களின் சுயமரியாதை மற்றும் கூட்டு உழைப்பின் அடையாளம். உலகளாவிய தமிழர்களின் முதலீடுகளும், அறிவாற்றலும் ஒன்றிணையும் போது, அது தமிழினத்தின் பொருளாதாரத் தற்சார்புக்குப் பெரும் அடித்தளமாக மாறும். இந்தத் தமிழூர் திட்டம் மூலம் தமிழர் தலைநிமிர் காலம் தொடங்கிவிட்டது,” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.

தற்போது இத்திட்டத்திற்கான நிலங்களை நேரில் பார்வையிடும் ‘நிலப் பயணம்’ (Land Visit) வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் திருநெல்வேலியில் வெற்றிகரமாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் இத்திட்டத்துக்குத் தங்களின் ஆதரவை வழங்கி வருகின்றனர்.

இத் திட்டத்தில் பங்குதாரர் ஆகி தமிழூர் நிலத்தில் வாழவும் வரலாற்றில் பதிவு பெறவும் விரும்புகிறவர்கள் அதற்கான சிறப்பு WhatsApp குழுவில் இணைய அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. https://chat.whatsapp.com/FuzECF4xEq8ExFxVgfevbt?s=cl&p=i&ilr=4

மேலுதிக விவரங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பார்வையிடுங்கள்… https://youtu.be/9CkNU_gc9q8?si=hG65CSZsQJH4J3_s

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இளவரசி

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