NHS வேலைநிறுத்தம்: 95% திட்டமிடப்பட்ட சிகிச்சைகள் தொடர்ந்தன – புதிய தரவு

பயிற்சி மருத்துவர்கள் நடத்திய வேலைநிறுத்தத்தின்போது, தேசிய சுகாதார சேவை (NHS), 95%க்கும் அதிகமான திட்டமிடப்பட்ட பராமரிப்பைப் பேணியதாகச் சுகாதாரத் துறைத் தரவுகள் காட்டுகின்றன.
இங்கிலாந்து மருத்துவ சங்கம் (BMA) அழைப்பு விடுத்த இந்த ஐந்து நாள் வேலைநிறுத்தம் (நவம்பர் 14 மற்றும் 19 க்கு இடையில்) ஊதியம் குறித்த சர்ச்சையில் இங்கிலாந்து முழுவதும் நடைபெற்றது. இது மார்ச் 2023-க்குப் பிறகு மருத்துவர்களால் நடத்தப்பட்ட 13வது வேலைநிறுத்தம் ஆகும்.
இந்த வேலைநிறுத்த நடவடிக்கையின் ஒவ்வொரு நாளும் சராசரியாக 17,236 பயிற்சி மருத்துவர்கள் பணியில் இருந்து விலகி இருந்தனர் என்று NHS தெரிவித்துள்ளது.
ஆயினும்கூட, வேலைநிறுத்தம் நடந்த அந்த ஐந்து நாட்களில் 850,000-க்கும் அதிகமான நோயாளிகள் திட்டமிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிகிச்சையைப் பெற்றனர். இதற்கு முந்தைய வேலைநிறுத்தத்தின்போது, 93% திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகள் பராமரிக்கப்பட்டாலும், 54,000-க்கும் மேற்பட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் சந்திப்புகள் ரத்து செய்யப்பட வேண்டியிருந்தது.
சுகாதாரச் செயலாளர் வெஸ் ஸ்ட்ரீட்டிங் கூறுகையில், NHS “முன்பை விடச் சவாலைச் சிறப்பாகச் சமாளித்தது” என்றும், “பல்லாயிரக்கணக்கான கூடுதல் சந்திப்புகளை” நோயாளிகளுக்கு வழங்கியது என்றும் தெரிவித்தார்.
அரசாங்கத்தின் சலுகையை அதன் உறுப்பினர்களிடம் வைக்க BMA மறுத்ததால் பல நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். BMA வேலைநிறுத்தத்தைத் தொடர்வதற்குப் பதிலாக, அரசாங்கத்துடன் இந்தப் பிணக்கைத் தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.