இட்லி, தோசை போன்ற வழக்கமான டிபன்கள் அடிக்கடி சாப்பிட்டு சலிப்பாக இருக்கிறதா? அப்படியானால், இன்று கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும், அதே சமயம் வேகமாகவும் செய்யக்கூடிய ஒரு ருசியான ரொட்டியை செய்து பாருங்கள்.
உங்கள் வீட்டில் உருளைக்கிழங்கும் ரவையும் இருந்தாலே போதும். அதோடு சத்தான கீரையையும் சேர்த்தால் சுவையும் ஆரோக்கியமும் இரட்டிப்பாகும்.
குறிப்பாக கீரையை அதிகம் சாப்பிடாதவர்களுக்கே இந்த ரொட்டி மிகவும் பிடிக்கும். ஒருமுறை செய்து பார்த்தால், வீட்டில் உள்ளோர் அடிக்கடி செய்யுமாறு கேட்பார்கள்.
இந்த உருளைக்கிழங்கு–ரவா–கீரை ரொட்டிக்கு தேங்காய் சட்னி சிறந்த துணை உணவாக இருக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்:
உருளைக்கிழங்கு – 1 (பெரியது)
தண்ணீர் – 1 கப்
உப்பு – தேவையான அளவு
சீரகத் தூள் – ½ டீஸ்பூன்
கரம் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்
மிளகாய்த் தூள் – ¾ டீஸ்பூன்
ரவை – ½ கப்
வெங்காயம் – 1 (பொடியாக நறுக்கியது)
கொத்தமல்லி – சிறிதளவு
முருங்கைக்கீரை – 1 கைப்பிடி
எண்ணெய் – தேவையான அளவு
செய்வது எப்படி:
முதலில் உருளைக்கிழங்கின் தோலை நீக்கி துருவி, சிறிது நீரில் ஊறவைக்கவும்.
ஒரு வாணலியில் 1 கப் தண்ணீர் ஊற்றி, உப்பு சேர்த்து கொதிக்கவிடவும். அதில் துருவிய உருளைக்கிழங்கை போட்டு 2 நிமிடம் வேகவிடவும்.
பின் சீரகத் தூள், கரம் மசாலா, மிளகாய்த் தூள் சேர்த்து நன்றாக கிளறி மேலும் 1 நிமிடம் சமைக்கவும்.
இப்போது ரவையைச் சேர்த்து கிளறி, 2 நிமிடம் வேகவிடவும்.
நீர் குறையத் தொடங்கியதும் வெங்காயம், கொத்தமல்லி, முருங்கைக்கீரை சேர்த்து 3–4 நிமிடம் கிளறி சமைக்கவும்.
கலவை வற்றியதும் அடுப்பை அணைத்து குளிர விடவும்.
குளிர்ந்த பின் சிறிய உருண்டைகளாக எடுத்து, கையில் எண்ணெய் தடவி தட்டையாக தட்டி கொள்ளவும்.
சூடான தோசைக்கல்லில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி, ரொட்டியை முன்னும் பின்னும் பொன்னிறமாக வேக விடவும்.
இதோ, ருசியான உருளைக்கிழங்கு–ரவா–கீரை ரொட்டி தயார்!
👉 தேங்காய் சட்னியுடன் சூடாக சாப்பிட்டால் சுவை இரட்டிப்பாக இருக்கும்.