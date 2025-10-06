WhatsApp
Monday, October 6, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
Home சமையல் இயற்கையின் மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து சமையல்!

இயற்கையின் மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து சமையல்!

written by இளவரசி 1 minutes read
இயற்கையின் மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து சமையல்!

நகர வாழ்க்கையின் வேகத்தில், நம்மில் பலர் மறந்து போன ஒன்று — கிராமத்து சமையல். காய்கறிகள் பசுமையாகவும், மசாலா பொருட்கள் கைத்தட்டில் அரைக்கப்பட்டவையாகவும், மண் அடுப்பில் சமைக்கப்படும் உணவின் சுவை என்றால் அது ஒரு தனி அனுபவம். அந்த உணவில் இயற்கையின் மணமும், பாசத்தின் புண்ணியமும் கலந்திருக்கும்.

🌾 இயற்கையோடு கலந்த உணவு

கிராமத்து சமையல் என்பது இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பு. நவீன சமையலறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ரசாயன பொருட்கள் இன்றி, தூய இயற்கை பொருட்களையே அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள். மஞ்சள், மிளகாய், சீரகம், கொத்தமல்லி எல்லாமே கையால் அரைக்கப்பட்ட மசாலா; அதனால்தான் அதன் சுவையும் மணமும் ஒப்பற்றது.

🔥 மண் அடுப்பின் மந்திரம்

மண் அடுப்பில் சமைக்கும் உணவின் சுவையை வேறு எந்த அடுப்பும் தராது. மரவெப்பத்தில் மெதுவாக சமைக்கும் போது உணவில் கலக்கும் அந்த நெருப்பின் வாசனையும், மண்ணின் மணமும் சேர்ந்து உணவின் ருசியை பல மடங்கு உயர்த்தும். அந்த உணவை ஒரு வாழை இலையில் பரிமாறினால் — அது ஒரே சொர்க்க அனுபவம்!

🍲 பாரம்பரிய உணவுகளின் பெருமை

கிராமத்து சமையலில் கேழ்வரகு கூழ், கம்பு சாதம், திணை உப்புமா, முருங்கைக்கீரை குழம்பு, கருப்பட்டி பாயசம், சேனைக்கிழங்கு வருவல் போன்ற பல நூற்றாண்டுகளாக வந்த பாரம்பரிய உணவுகள் இடம் பெறுகின்றன. இவை உடல் ஆரோக்கியத்தையும், மன அமைதியையும் தரும் இயற்கை மருந்தாகவே கருதப்படுகின்றன.

👩‍🍳 பாசம்தான் முக்கிய மூலப்பொருள்

கிராமத்து சமையலில் மிக முக்கியமான மூலப்பொருள் ‘பாசம்’. ஒவ்வொரு கையிலும் அன்பு கலந்ததால்தான், அந்த உணவை சாப்பிட்டவுடன் வயிறு மட்டும் அல்ல — மனமும் நிறைவு பெறுகிறது. அன்னையின் கையால், மண்ணின் மணத்தில், குடும்ப பாசத்தில் சமைக்கப்படும் உணவின் சுவை நெஞ்சை வருடும்.

🌿 ஆரோக்கியத்தின் அடையாளம்

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கையில், ஜங்க் ஃபுட் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளால் நாம் பல நோய்களை வரவேற்கிறோம். ஆனால், கிராமத்து உணவில் நார்ச்சத்து, புரதம், தாதுக்கள், இயற்கை எண்ணெய்கள் போன்ற அனைத்தும் நிறைந்துள்ளதால், அது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு சிறந்தது.

🪔 கிராமத்து சமையல் என்பது வெறும் உணவு அல்ல — அது ஒரு பாரம்பரியம், ஒரு கலாச்சாரம், ஒரு வாழ்க்கைமுறை. இயற்கையோடும் பாசத்தோடும் கலந்த அந்த உணவை நம் வாழ்வில் மீண்டும் கொண்டு வருவது, நம் உடலுக்கும் மனதுக்கும் அளவிலா நன்மை தரும்.

ஒரு முறை கிராமத்து சமையலை சுவைத்தால், நகர உணவின் சுவை நமக்கு சுவையில்லாமல் தோன்றும்! 🍛💚

இளவரசி

