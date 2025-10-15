தீபாவளி வந்தாலே, வீட்டில் என்னென்ன இனிப்பும் காரமும் செய்யலாம் என்று யோசனை துவங்கிவிடும். கடைகளில் நிறைய கலர் கலராக இனிப்புகள் கிடைத்தாலும், வீட்டிலே செய்வது தான் சுத்தமானதும் ஆரோக்கியமானதும். அதோடு, செலவிலும் குறைவு!
இந்த தீபாவளிக்கு நீங்கள் அல்வா செய்ய நினைக்கிறீர்களா? அப்படியானால், வழக்கமான கோதுமை அல்வாவை விட வித்தியாசமாக — தேங்காயும் பச்சரிசியும் வைத்து செய்யும் தேங்காய்ப்பால் அல்வா try பண்ணி பாருங்க. எளிதாக செய்யலாம், சுவை அட்டகாசம்!
🥥 தேவையான பொருட்கள்:
தேங்காய் – 1 பெரியது
பச்சரிசி – 3 டேபிள் ஸ்பூன்
நெய் – 2 ஸ்பூன்
முந்திரி பருப்பு – 20
வெண்ணெய் – 2 ஸ்பூன்
ஏலக்காய் பொடி – 2 ஸ்பூன்
நாட்டு சர்க்கரை – 1 கப்
🍯 செய்முறை:
தேங்காய் பால் எடுப்பு:
தேங்காயை சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி, மிக்ஸியில் அரைத்து கெட்டியான தேங்காய் பாலை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.
மேலும், ஒரு தேங்காய் சில்லை பொடியாக நறுக்கி வைக்கவும்.
வறுத்தல்:
கடாயில் நெய் ஊற்றி, முந்திரியை இரண்டாக உடைத்து பொன்னிறமாக வறுக்கவும்.
பின்னர் நறுக்கிய தேங்காய் துண்டுகளை சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்து வைக்கவும்.
பச்சரிசி அரைத்தல்:
பச்சரிசியை சிறிது நேரம் ஊறவைத்து, மிக்ஸியில் நைசாக அரைக்கவும்.
அல்வா தயாரித்தல்:
கடாயில் வெண்ணெய் போட்டு கரைந்ததும், அதில் தேங்காய்ப்பாலை ஊற்றி கிளறவும்.
உடனே அரைத்த பச்சரிசி மாவை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
பின் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து இடைவிடாமல் கிளறி கிண்டவும்.
அல்வா பதம்:
அடுப்பை சிம்மில் வைத்து சுமார் 15 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து கிளறி, கலவை சுருண்டு வரும் வரை கிண்டிக்கொண்டே இருக்கவும்.
அப்போது ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்து மீண்டும் நன்கு கலக்கவும்.
இறுதி தொட்டு:
கலவை அல்வா பதத்திற்கு வந்ததும், வறுத்த முந்திரி மற்றும் தேங்காய் துண்டுகளை சேர்த்து இறக்கி விடவும்.
✨ சுவையான தீபாவளி ஸ்பெஷல் தேங்காய்ப்பால் அல்வா ரெடி!
வீட்டிலேயே எளிதாக செய்து பாருங்க — ருசியில் உறுதியான பாராட்டு கிடைக்கும். 😋