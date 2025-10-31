சத்தான, பாரம்பரிய கடலை கறி 🍛

தினசரி உணவில் சுவையாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறந்த உணவு வகை தான் கடலை கறி. இது புடலை, சப்பாத்தி, இடியாப்பம், ஆப்பம், தோசை போன்றவற்றுடன் சேர்த்து சாப்பிட மிகவும் ருசியாக இருக்கும்.
மேலும், கடலை புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்தது என்பதால் உடல்நலத்துக்கும் பயனுள்ளதாகும்.
🔹 தேவையான பொருட்கள்
கடலை (கருப்பு அல்லது வெள்ளை) – 1 கப்
பெரிய வெங்காயம் – 2
தக்காளி – 2
பூண்டு – 5 பல்
இஞ்சி – 1 இன்ச் துண்டு
மிளகாய்த் தூள் – 1 டீஸ்பூன்
மஞ்சள்தூள் – ¼ டீஸ்பூன்
மல்லித்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
சீரகம் – ½ டீஸ்பூன்
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
கருவேப்பிலை – சில
தேங்காய் பால் – ½ கப் (விருப்பப்படி)
எண்ணெய் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்
உப்பு – தேவைக்கு
கொத்தமல்லி இலை – சிறிதளவு (அலங்காரத்துக்கு)
🔹 தயாரிப்பு முன் வேலை
கடலையை நன்றாக கழுவி, இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும்.
மறுநாள் காலை அதை குக்கரில் 4–5 விசில் வரை நன்கு வேகவிடவும். (சிறிது உப்பு சேர்த்தால் சுவை கூடும்.)
🔹 கடலை கறி செய்வது
ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை போடவும்.
பின்னர் நறுக்கிய வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும்.
தக்காளி சேர்த்து நன்கு நசுங்கும் வரை வதக்கவும்.
இப்போது மஞ்சள்தூள், மிளகாய்தூள், மல்லித்தூள், உப்பு சேர்த்து கிளறவும்.
நன்கு வேகிய கடலையை அதனுடன் சேர்த்து சிறிது தண்ணீர் ஊற்றி 10 நிமிடங்கள் மிதமான சூட்டில் வேகவிடவும்.
கடைசியாக தேங்காய் பாலைச் சேர்த்து 2–3 நிமிடங்கள் கொதிக்கவிடவும்.
🔹 அலங்காரம் & பரிமாறல்
கொத்தமல்லி இலை தூவி அலங்கரித்து சூடாக பரிமாறலாம்.
சிறந்த கூட்டணி:
ஆப்பம்
இடியாப்பம்
சப்பாத்தி
புடலை
சாதம்
🔹 சிறு குறிப்புகள்
உலர்ந்த கறி வேண்டுமெனில் தேங்காய் பால் சேர்க்க வேண்டாம்.
அதிக சுவைக்காக சிறிது கரம் மசாலா சேர்க்கலாம்.
கடலை வேகும் தண்ணீரையே கறிக்குப் பயன்படுத்தினால் சுவை இரட்டிப்பு.
🔸 எளிய பொருட்களால் சுவையான கடலை கறி தயார் செய்யலாம். இது சத்தானது மட்டுமல்லாது, வீட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் பிடிக்கும் ஒரு பாரம்பரிய உணவு வகையாகும்.