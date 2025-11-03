கிராமத்து ஸ்டைல் சிக்கன் சுவை!

அசைவம் என்றாலே நம் நாவில் நீர்வராமல் இருக்க முடியாது! கோழி, மீன், ஆடு என பலவகையான அசைவ உணவுகள் இருந்தாலும், கோழிக்கறி வறுவலுக்கு எப்போதுமே தனி இடம் உண்டு.
திண்டுக்கல் தலப்பாகட்டு, செட்டிநாடு சிக்கன் போலவே, நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையத்தின் “பள்ளிபாளையம் சிக்கன் வறுவல்” மிகவும் பிரபலமானது. இந்த வறுவல் கிராமத்து ஸ்டைலில், நாட்டுக்கோழி சுவையோடு செய்யப்படும் ஒரு சிறந்த உணவு.
இப்போது, அந்த சுவை மிக்க கோழிக்கறி வறுவலை எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம்!
தேவையான பொருட்கள்:
நாட்டுக்கோழி – 1 கிலோ
சின்ன வெங்காயம் – 250 கிராம்
வரமிளகாய் – 15
இஞ்சி – சிறிய துண்டு
பூண்டு – 10 பல்
நல்லெண்ணெய் – 3 தேக்கரண்டி
கல் உப்பு – தேவையான அளவு
மஞ்சள் தூள் – ½ தேக்கரண்டி
தேங்காய் துருவல் – ½ கப்
கறிவேப்பிலை – சில
கொத்தமல்லி தழை – சிறிதளவு
செய்முறை:
முதலில் கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும்.
அதில் கறிவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம், விதை நீக்கிய வரமிளகாய் சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.
வெங்காயம் பொன்னிறமாக மாறியதும், அரைத்த இஞ்சி-பூண்டு விழுதை சேர்த்து வதக்கவும்.
பின்னர் மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்து கலக்கவும்.
இப்போது நன்றாக கழுவிய நாட்டுக்கோழி துண்டுகளை சேர்த்து, மிதமான தீயில் வேக விடவும்.
கோழிக்கறி நன்றாக வெந்ததும், தேங்காய் துருவல் சேர்த்து கிளறி, மூடி சில நிமிடங்கள் வேக விடவும்.
இறுதியாக கொத்தமல்லி தழை தூவி அடுப்பை அணைத்து விடவும்.
சூடான சோறு, ரசத்துடன் சாப்பிட்டால் — அசத்தலான சுவை உறுதி!
இந்த “பள்ளிபாளையம் நாட்டுக்கோழி வறுவல்” கிராமத்து சுவையையும், காரசார சுவையையும் விரும்பும் அனைவருக்கும் ருசியான விருந்தாக இருக்கும். வீட்டிலேயே செய்து சுவைத்து, ஒரு முறை கிராமத்து சுவையை அனுபவித்து பாருங்கள்! 🍗🔥