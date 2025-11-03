WhatsApp
Monday, November 3, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
பல்லி சாஸ்திர பலன் – நம்பிக்கையா? நியாயமா?
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்
by இளவரசி
கிராமத்து ஸ்டைல் சிக்கன் சுவை!
by இளவரசி
யோகிபாபுவுடன் கூட்டணி அமைத்த சுரேஷ் ரவி
by பூங்குன்றன்
சிறையில் வாடும் தமிழ் அரசியல்கைதிகளின் விடுவிப்புத் தொடர்பில் ஆராய்வு
by பூங்குன்றன்
சம்பூர் ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் சிரமதானம்
by பூங்குன்றன்
மட்டக்களப்பு எல்லைப்புறத்தின் நெடியகல்மலையில் பிக்குமார் விகாகரை அமைக்கின்றனர் | ஸ்ரீநேசன்...
by பூங்குன்றன்
சீதையம்மன் ஆலயத்தில் உண்டியல்கள் திருட்டு
by பூங்குன்றன்

Home சமையல் கிராமத்து ஸ்டைல் சிக்கன் சுவை!

கிராமத்து ஸ்டைல் சிக்கன் சுவை!

இளவரசி
கிராமத்து ஸ்டைல் சிக்கன் சுவை!

அசைவம் என்றாலே நம் நாவில் நீர்வராமல் இருக்க முடியாது! கோழி, மீன், ஆடு என பலவகையான அசைவ உணவுகள் இருந்தாலும், கோழிக்கறி வறுவலுக்கு எப்போதுமே தனி இடம் உண்டு.

திண்டுக்கல் தலப்பாகட்டு, செட்டிநாடு சிக்கன் போலவே, நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையத்தின் “பள்ளிபாளையம் சிக்கன் வறுவல்” மிகவும் பிரபலமானது. இந்த வறுவல் கிராமத்து ஸ்டைலில், நாட்டுக்கோழி சுவையோடு செய்யப்படும் ஒரு சிறந்த உணவு.

இப்போது, அந்த சுவை மிக்க கோழிக்கறி வறுவலை எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம்!

தேவையான பொருட்கள்:

நாட்டுக்கோழி – 1 கிலோ

சின்ன வெங்காயம் – 250 கிராம்

வரமிளகாய் – 15

இஞ்சி – சிறிய துண்டு

பூண்டு – 10 பல்

நல்லெண்ணெய் – 3 தேக்கரண்டி

கல் உப்பு – தேவையான அளவு

மஞ்சள் தூள் – ½ தேக்கரண்டி

தேங்காய் துருவல் – ½ கப்

கறிவேப்பிலை – சில

கொத்தமல்லி தழை – சிறிதளவு

செய்முறை:

முதலில் கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும்.

அதில் கறிவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம், விதை நீக்கிய வரமிளகாய் சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.

வெங்காயம் பொன்னிறமாக மாறியதும், அரைத்த இஞ்சி-பூண்டு விழுதை சேர்த்து வதக்கவும்.

பின்னர் மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்து கலக்கவும்.

இப்போது நன்றாக கழுவிய நாட்டுக்கோழி துண்டுகளை சேர்த்து, மிதமான தீயில் வேக விடவும்.

கோழிக்கறி நன்றாக வெந்ததும், தேங்காய் துருவல் சேர்த்து கிளறி, மூடி சில நிமிடங்கள் வேக விடவும்.

இறுதியாக கொத்தமல்லி தழை தூவி அடுப்பை அணைத்து விடவும்.

சூடான சோறு, ரசத்துடன் சாப்பிட்டால் — அசத்தலான சுவை உறுதி!

இந்த “பள்ளிபாளையம் நாட்டுக்கோழி வறுவல்” கிராமத்து சுவையையும், காரசார சுவையையும் விரும்பும் அனைவருக்கும் ருசியான விருந்தாக இருக்கும். வீட்டிலேயே செய்து சுவைத்து, ஒரு முறை கிராமத்து சுவையை அனுபவித்து பாருங்கள்! 🍗🔥

இளவரசி

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

