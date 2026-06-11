ஜவ்வரிசி தோசையும், தக்காளி சட்னியும் – செய்வது எப்படி?

காலை உணவு அல்லது மாலை நேர சிற்றுண்டிக்காக சுவையாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் ஜவ்வரிசி தோசை ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். மொறுமொறுப்பான ஜவ்வரிசி தோசையுடன் காரசாரமான தக்காளி சட்னி சேர்த்து சாப்பிடும்போது அதன் சுவை மேலும் அதிகரிக்கும். எளிதாக வீட்டிலேயே இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்.
ஜவ்வரிசி தோசைக்கு தேவையான பொருட்கள்
ஜவ்வரிசி – 1 கப்
அரிசி மாவு – ½ கப்
தயிர் – ½ கப்
பச்சை மிளகாய் – 2
இஞ்சி – சிறிய துண்டு
சீரகம் – 1 தேக்கரண்டி
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
கொத்தமல்லித்தழை – சிறிதளவு
உப்பு – தேவையான அளவு
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
எண்ணெய் – தேவையான அளவு
ஜவ்வரிசி தோசை செய்வது எப்படி?
முதலில் ஜவ்வரிசியை 4 முதல் 5 மணி நேரம் வரை தண்ணீரில் ஊறவைத்து கொள்ளவும்.
பின்னர் ஊறிய ஜவ்வரிசியை வடிகட்டி மிக்ஸியில் சேர்த்து, அதனுடன் தயிர், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி சேர்த்து நைசாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.
இந்த கலவையில் அரிசி மாவு, சீரகம், நறுக்கிய கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லித்தழை மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து தோசை மாவு பதத்திற்கு தயார் செய்து 15 நிமிடங்கள் ஓய்வெடுக்க விடவும்.
இப்போது தோசைக்கல்லை சூடாக்கி, மாவை மெல்லியதாக ஊற்றி சுற்றிலும் சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டு வேக வைக்கவும்.
இருபுறமும் பொன்னிறமாக வெந்ததும் எடுத்தால் மொறுமொறுப்பான ஜவ்வரிசி தோசை தயார்.
தக்காளி சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள்
தக்காளி – 4
வெங்காயம் – 1
பூண்டு – 4 பல்
காய்ந்த மிளகாய் – 4
புளி – சிறிய துண்டு
உப்பு – தேவையான அளவு
எண்ணெய் – 2 தேக்கரண்டி
தாளிக்க
கடுகு – ½ தேக்கரண்டி
உளுத்தம்பருப்பு – ½ தேக்கரண்டி
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
தக்காளி சட்னி செய்வது எப்படி?
வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம், பூண்டு மற்றும் காய்ந்த மிளகாயை வதக்கவும்.
பின்னர் நறுக்கிய தக்காளி மற்றும் புளி சேர்த்து நன்கு மசிந்து வரும் வரை வதக்க வேண்டும்.
கலவை ஆறியதும் உப்பு சேர்த்து மிக்ஸியில் அரைத்துக் கொள்ளவும்.
மற்றொரு வாணலியில் தாளிக்க தேவையான பொருட்களை தாளித்து சட்னியில் சேர்க்கவும்.
சுவையான தக்காளி சட்னி தயார்.
ஆரோக்கிய நன்மைகள்
ஜவ்வரிசி உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை வழங்குகிறது.
எளிதில் செரிமானமாகும் உணவாகும்.
தக்காளியில் வைட்டமின் C மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடென்ட்கள் நிறைந்துள்ளன.
காலை உணவிற்கு சிறந்த மற்றும் வயிறு நிறைக்கும் உணவாக அமைகிறது.
சாதாரண தோசைக்கு மாற்றாக ஜவ்வரிசி தோசை செய்து பாருங்கள். அதனுடன் காரசாரமான தக்காளி சட்னி சேர்த்து சாப்பிடும்போது குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். சுவையும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்த இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ஒருமுறை முயற்சி செய்து பாருங்கள்.