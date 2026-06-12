பச்சை பயிறு கிரேவி | சத்து நிறைந்த ஆரோக்கிய ரெசிபி!

பச்சை பயிறு (Green Gram) உடலுக்கு தேவையான புரதச்சத்து, நார்ச்சத்து மற்றும் பல்வேறு தாதுக்கள் நிறைந்த ஒரு சிறந்த உணவுப் பொருளாகும். இதனை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது. குறிப்பாக சப்பாத்தி, பூரி, தோசை மற்றும் சாதத்துடன் சாப்பிடுவதற்கு பச்சை பயிறு கிரேவி மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.
வீட்டிலேயே எளிதாக பச்சை பயிறு கிரேவி செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
பச்சை பயிறு – 1 கப்
வெங்காயம் – 2 (பொடியாக நறுக்கியது)
தக்காளி – 2 (நறுக்கியது)
இஞ்சி பூண்டு விழுது – 1 தேக்கரண்டி
பச்சை மிளகாய் – 2
மஞ்சள்தூள் – ¼ தேக்கரண்டி
மிளகாய்த்தூள் – 1 தேக்கரண்டி
மல்லித்தூள் – 1½ தேக்கரண்டி
கரம் மசாலா – ½ தேக்கரண்டி
சீரகம் – ½ தேக்கரண்டி
கடுகு – ½ தேக்கரண்டி
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
கொத்தமல்லித்தழை – சிறிதளவு
எண்ணெய் – 2 மேசைக்கரண்டி
உப்பு – தேவையான அளவு
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
செய்முறை
முதலில் பச்சை பயிறை நன்றாக கழுவி 4 முதல் 5 மணி நேரம் வரை ஊறவைக்கவும்.
பின்னர் குக்கரில் பச்சை பயிறுடன் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து 3 முதல் 4 விசில் வரும் வரை வேக வைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.
இப்போது ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, சீரகம் மற்றும் கறிவேப்பிலையை தாளிக்கவும்.
அதன் பிறகு நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
பின்னர் இஞ்சி பூண்டு விழுது மற்றும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்க வேண்டும்.
அடுத்து தக்காளியை சேர்த்து நன்றாக மசிந்து வரும் வரை வதக்கவும்.
மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா மற்றும் உப்பு சேர்த்து எண்ணெய் பிரியும் வரை கிளறவும்.
இப்போது வேக வைத்த பச்சை பயிறை சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி 10 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும்.
கிரேவி சற்று கெட்டியாக வந்ததும் கொத்தமல்லித்தழை தூவி அடுப்பை அணைக்கவும்.
ஆரோக்கிய நன்மைகள்
புரதச்சத்து நிறைந்ததால் தசை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால் செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது.
உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்தும்.
இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
பரிமாறும் முறை
இந்த பச்சை பயிறு கிரேவியை சப்பாத்தி, பூரி, தோசை, இடியாப்பம் அல்லது சாதத்துடன் பரிமாறலாம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய சத்தான உணவாக இது அமையும்.
சுவையும் சத்தும் நிறைந்த பச்சை பயிறு கிரேவி, அன்றாட உணவில் சேர்க்க ஏற்ற ஒரு ஆரோக்கியமான ரெசிபியாகும். குறைந்த பொருட்களில் எளிதாக தயாரிக்கக்கூடிய இந்த கிரேவியை உங்கள் வீட்டில் செய்து குடும்பத்தினரின் பாராட்டைப் பெறுங்கள்.