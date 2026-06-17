உருளைக்கிழங்கு மட்டும் போதும்! குருமா செய்யுங்க…

வீட்டில் சில நேரங்களில் காய்கறிகள் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தாலும், ஒரு சில உருளைக்கிழங்குகள் மட்டும் இருந்தால் போதும். சுவையான, மணமான, குடும்பம் முழுவதும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அருமையான குருமா செய்து அசத்தலாம். இது சப்பாத்தி, பரோட்டா, இடியாப்பம், தோசை, பூரி என அனைத்திற்கும் சிறந்த துணை உணவாக இருக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்:
உருளைக்கிழங்கு – 4
வெங்காயம் – 2
தக்காளி – 2
பச்சை மிளகாய் – 2
இஞ்சி பூண்டு விழுது – 1 டீஸ்பூன்
மஞ்சள் தூள் – ¼ டீஸ்பூன்
மிளகாய்த்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
தனியாத்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
கரம் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்
தேங்காய் பால் அல்லது அரைத்த தேங்காய் – தேவையான அளவு
உப்பு – தேவைக்கேற்ப
எண்ணெய் – தேவையான அளவு
கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி – சிறிதளவு
செய்முறை:
முதலில் உருளைக்கிழங்கை வேக வைத்து தோலை நீக்கி துண்டுகளாக வெட்டிக் கொள்ளவும். பின்னர் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.
அதன்பின் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளற வேண்டும். அடுத்து தக்காளி சேர்த்து மென்மையாகும் வரை வதக்கவும்.
பின்னர் மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள், கரம் மசாலா சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். இப்போது வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு துண்டுகளை சேர்த்து சிறிது நேரம் வதக்க வேண்டும்.
இறுதியாக தேங்காய் பால் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி சில நிமிடங்கள் கொதிக்க விடவும். மேலே கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினால் சுவையான உருளைக்கிழங்கு குருமா தயார்.
சிறப்பு குறிப்பு:
இந்த குருமாவை சற்று கெட்டியாக செய்தால் சப்பாத்திக்கு மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணீர் அதிகமாக சேர்த்தால் இடியாப்பம், ஆப்பம் போன்றவற்றுக்கும் அருமையாக பொருந்தும்.
வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு இருந்தா, ஒருமுறை இந்த ரெசிபியை செய்து பாருங்கள். அனைவரும் மீண்டும் கேட்டு சாப்பிடுவார்கள்!