இட்லியை வீணாக்காமல் மசாலா இட்லி செய்யுங்க!

வீட்டில் சில நேரங்களில் இட்லி மிகுதியாகிப் போவது சாதாரணமான விஷயம். பெரும்பாலானோர் அதை மீண்டும் சூடாக்கி சாப்பிடுவார்கள் அல்லது வீணாக்கிவிடுவார்கள். ஆனால், மிகுதியாகிப் போன இட்லியை ஒரு சின்ன மாற்றத்துடன் சுவையான மசாலா இட்லியாக மாற்றலாம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி சாப்பிடும் இந்த ரெசிபி, மாலை நேர ஸ்நாக்ஸாகவும் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்:
மீந்து போன இட்லி – 6 முதல் 8
வெங்காயம் – 2 (நறுக்கியது)
தக்காளி – 1 (நறுக்கியது)
பச்சை மிளகாய் – 2
இஞ்சி பூண்டு விழுது – 1 டீஸ்பூன்
மிளகாய்த்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
மஞ்சள் தூள் – ¼ டீஸ்பூன்
கரம் மசாலா – ½ டீஸ்பூன்
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
உப்பு – தேவைக்கேற்ப
எண்ணெய் – தேவையான அளவு
கொத்தமல்லி – சிறிதளவு
செய்முறை:
முதலில் மீதமுள்ள இட்லிகளை சிறிய துண்டுகளாக வெட்டிக் கொள்ளவும். பின்னர் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தாளிக்கவும்.
அதன்பின் வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும். பின்னர் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளற வேண்டும்.
அடுத்து தக்காளி சேர்த்து மென்மையாகும் வரை வதக்கி, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
இப்போது வெட்டிய இட்லி துண்டுகளை சேர்த்து மசாலா அனைத்தும் ஒட்டும் வகையில் மெதுவாக கிளற வேண்டும். இரண்டு முதல் மூன்று நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் வதக்கி, மேலே கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினால் சூடான மசாலா இட்லி தயார்.
சிறப்பு குறிப்பு:
இன்னும் அதிக சுவைக்காக சிறிதளவு மிளகு தூள் அல்லது தக்காளி சாஸ் சேர்க்கலாம். சீஸ் விரும்புபவர்கள் மேலே சிறிது துருவிய சீஸ் தூவியும் பரிமாறலாம்.
இனி மீந்து போன இட்லியை வீணாக்காமல், இந்த சுவையான மசாலா இட்லியை செய்து வீட்டிலேயே அனைவரையும் அசத்துங்கள்!