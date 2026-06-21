1 கப் கோதுமை மாவில் ஈவ்னிங் ஸ்நாக்ஸ்!

மாலை நேரம் வந்தாலே சூடாக ஒரு டீ அல்லது காபியுடன் சேர்த்து சாப்பிட சுவையான ஸ்நாக்ஸ் வேண்டும் என்று பலருக்கும் தோன்றும். ஆனால் வீட்டில் எப்போதும் அதிக பொருட்கள் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நேரத்தில், வீட்டில் இருக்கும் ஒரு கப் கோதுமை மாவை வைத்து சுலபமாகவும், ருசியாகவும் ஒரு மாலை ஸ்நாக்ஸ் தயார் செய்யலாம்.
இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்:
கோதுமை மா – 1 கப்
வெங்காயம் – 1 (பொடியாக நறுக்கியது)
பச்சை மிளகாய் – 2
கருவேப்பிலை – சிறிதளவு
கொத்தமல்லி – சிறிதளவு
மிளகாய்த்தூள் – 1/2 டீஸ்பூன்
உப்பு – தேவையான அளவு
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
எண்ணெய் – பொரிக்க
செய்முறை:
முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதில் நறுக்கிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, மிளகாய்த்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
பிறகு சிறிது சிறிதாக தண்ணீர் சேர்த்து பஜ்ஜி மாவு பதத்திற்கு கலந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கி, மாவை சிறிய உருண்டைகளாக அல்லது பக்கோடா போன்று போட்டு பொன்னிறமாக பொரித்து எடுக்கவும்.
அவ்வளவுதான்! வெளியே வாங்கும் ஸ்நாக்ஸை விட சுவையாகவும், வீட்டிலேயே எளிதாகவும் இந்த கோதுமை ஸ்நாக்ஸை செய்து விடலாம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். மாலை நேர டீக்கு இந்த ரெசிபியை ஒரு முறை முயற்சி செய்து பாருங்கள்.