வெறும் தோசையை விட முட்டை தோசை ஏன் சிறந்தது?

தோசை என்பது தென்னிந்திய மக்களின் மிகவும் பிரபலமான உணவுகளில் ஒன்றாகும். காலை உணவாகவும், இரவு உணவாகவும் பலர் தோசையை விரும்பிச் சாப்பிடுகின்றனர். வெறும் தோசை சுவையாக இருந்தாலும், முட்டை தோசை பல அம்சங்களில் அதைவிட சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. சுவை, சத்துக்கள் மற்றும் உடல்நல நன்மைகள் போன்ற பல காரணங்களால் முட்டை தோசை தனி இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
முதலாவதாக, முட்டை தோசை அதிக சத்துக்களை கொண்டுள்ளது. சாதாரண தோசையில் முக்கியமாக கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் முட்டை சேர்க்கப்படும்போது அதில் புரதச்சத்து அதிகரிக்கிறது. புரதம் உடலின் தசை வளர்ச்சிக்கும், உடல் வலிமைக்கும் முக்கியமானதாகும். குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இரண்டாவதாக, முட்டை தோசை அதிக நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. வெறும் தோசை சாப்பிட்டால் சில நேரங்களில் விரைவாக பசி ஏற்படலாம். ஆனால் முட்டையில் உள்ள புரதம் மற்றும் நல்ல கொழுப்பு காரணமாக வயிறு நீண்ட நேரம் நிறைந்த உணர்வைத் தருகிறது. இதனால் அடிக்கடி சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் குறையும்.
மூன்றாவதாக, முட்டை தோசையின் சுவை தனித்துவமானது. தோசையின் மொறுமொறுப்பான தன்மையுடன் முட்டையின் மென்மையான சுவை சேரும்போது அது பலருக்கும் மிகவும் பிடித்த உணவாக மாறுகிறது. அதில் மிளகு, வெங்காயம், மிளகாய் போன்றவற்றையும் சேர்த்தால் அதன் சுவை மேலும் அதிகரிக்கும்.
இருப்பினும், வெறும் தோசையும் ஆரோக்கியமான உணவாகும் என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆனால் அதிக சத்துக்கள், நீண்ட நேர பசி கட்டுப்பாடு மற்றும் சிறந்த சுவை போன்ற அம்சங்களைப் பார்க்கும்போது முட்டை தோசை வெறும் தோசையை விட சிறந்த தேர்வாகக் கருதப்படலாம்.
முட்டை தோசை சிறந்ததற்கான காரணங்கள்:
1. அதிக சத்துக்கள்
சாதாரண தோசையில் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்கும்.
முட்டை சேர்க்கும்போது புரதச்சத்து அதிகரிக்கிறது.
இது உடல் வளர்ச்சிக்கும் தசை வலிமைக்கும் உதவுகிறது.
2. நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்தும்
வெறும் தோசை சாப்பிட்டால் விரைவாக பசி ஏற்படலாம்.
முட்டையில் உள்ள புரதம் மற்றும் நல்ல கொழுப்பு வயிறு நிரம்பிய உணர்வை நீண்ட நேரம் தருகிறது.
3. சுவை அதிகம்
தோசையின் மொறுமொறுப்பான தன்மையுடன் முட்டையின் சுவை சேரும்போது சிறந்த சுவை கிடைக்கிறது.
வெங்காயம், மிளகாய், மிளகு போன்றவற்றை சேர்த்தால் மேலும் சுவையாக இருக்கும்.
4. உடல்நலத்திற்கு பயன்
குழந்தைகள், மாணவர்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல உணவாகும்.
உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்குகிறது.
உணவு என்பது வெறும் வயிறு நிரப்புவதற்காக மட்டுமல்ல; உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களையும் வழங்க வேண்டும். அந்த வகையில், முட்டை தோசை சுவையுடனும் சத்துடனும் நிறைந்த ஒரு சிறந்த உணவாக விளங்குகிறது.