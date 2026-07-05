நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பு

தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டம் தனது தனித்துவமான உணவு சுவைகளுக்காக மிகவும் பிரபலமானது. குறிப்பாக அங்குள்ள பாரம்பரிய அசைவ உணவுகள் மணம், காரம் மற்றும் சுவை ஆகியவற்றின் சரியான கலவையால் பலரையும் கவர்கின்றன. அவற்றில் முக்கிய இடம் பெறுவது நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பாகும்.
நெல்லை உணவு முறையின் சிறப்பு, அதில் பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை மசாலா பொருட்கள் மற்றும் பாரம்பரிய சமையல் முறைகளாகும். தேங்காய்ப்பால் சேர்த்து செய்யப்படும் கோழி குழம்பு, சாதாரண கோழி குழம்பிலிருந்து சற்று வித்தியாசமானது. இதில் தேங்காய்ப்பால் சேர்ப்பதால் குழம்புக்கு தனியான நறுமணமும் மென்மையான சுவையும் கிடைக்கிறது. மேலும் காரத்தின் அளவையும் சமநிலைப்படுத்தி, உணவின் சுவையை அதிகரிக்கிறது.
நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பின் சிறப்பம்சங்கள்:
தனித்துவமான சுவை
தேங்காய்ப்பால் சேர்ப்பதால் மென்மையான மற்றும் செறிவான சுவை கிடைக்கிறது.
காரமும் இனிமையும் சமநிலையாக இருக்கும்.
பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய பொருட்கள்
கோழிக்கறி
வெங்காயம்
தக்காளி
இஞ்சி-பூண்டு விழுது
மிளகாய்த்தூள்
மல்லித்தூள்
மஞ்சள்தூள்
தேங்காய்ப்பால்
பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போன்ற வாசனை மசாலாக்கள்
செய்முறை
முதலில் எண்ணெயில் மசாலா பொருட்களை தாளித்து, வெங்காயம் மற்றும் தக்காளியை நன்கு வதக்குகின்றனர். பின்னர் கோழிக்கறியை சேர்த்து மசாலாவுடன் வேகவைத்து, இறுதியில் தேங்காய்ப்பாலை சேர்த்து சில நிமிடங்கள் மெதுவாக சமைக்கின்றனர். அதிக நேரம் கொதிக்க விடாமல் இருப்பதே இதன் சுவையை பாதுகாக்கும் முக்கிய ரகசியமாகும்.
செய்முறை சுருக்கம்
முதலில் எண்ணெயில் மசாலா பொருட்களை தாளிக்க வேண்டும்.
வெங்காயம் மற்றும் தக்காளியை நன்றாக வதக்க வேண்டும்.
கோழிக்கறியை சேர்த்து மசாலாவுடன் வேகவைக்க வேண்டும்.
இறுதியில் தேங்காய்ப்பாலை சேர்த்து மெதுவாக சமைக்க வேண்டும்.
இந்த குழம்பின் சிறப்பு ரகசியம்
புதிய தேங்காய்ப்பால் பயன்படுத்துவது சிறந்த சுவையை தரும்.
தேங்காய்ப்பாலை சேர்த்த பிறகு அதிக நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது.
மிதமான தீயில் சமைத்தால் நறுமணம் அதிகரிக்கும்.
எதனுடன் சாப்பிடலாம்?
சூடான சாதம்
இடியாப்பம்
ஆப்பம்
தோசை
பரோட்டா
ஏன் பலர் விரும்புகிறார்கள்?
கார சுவை விரும்புபவர்களுக்கு ஏற்றது.
குடும்ப விருந்துகளில் சிறந்த தேர்வு.
சுவையுடனும் மணத்துடனும் உணவை ரசிக்க உதவுகிறது.
உணவு என்பது வயிற்றை நிரப்புவதற்கானது மட்டுமல்ல; அது ஒரு பகுதியின் பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாகவும் உள்ளது. அந்த வகையில், நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பு திருநெல்வேலியின் உணவு மரபை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு சிறப்பான உணவாக விளங்குகிறது.