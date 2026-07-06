ஹோட்டல் ஸ்டைல் கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?

தென்னிந்திய உணவு வகைகளில் இட்லி, தோசை, வடை, பொங்கல் போன்ற உணவுகளுக்கு சிறந்த துணையாக இருப்பது சட்னி. அதிலும் ஹோட்டல்களில் வழங்கப்படும் கொத்தமல்லி சட்னிக்கு ஒரு தனித்துவமான சுவையும் மணமும் இருக்கும். வீட்டில் செய்தாலும் ஹோட்டல் சுவையைப் பெற முடியுமா என்று பலர் நினைப்பார்கள். சரியான பொருட்களின் அளவும், தயாரிக்கும் முறையும் தெரிந்தால் வீட்டிலேயே எளிதாக ஹோட்டல் ஸ்டைல் கொத்தமல்லி சட்னி செய்யலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
கொத்தமல்லி – 1 கட்டு
தேங்காய் துருவல் – ½ கப்
பச்சை மிளகாய் – 3 முதல் 5
பொட்டுக்கடலை – 3 மேசைக்கரண்டி
இஞ்சி – சிறிய துண்டு
பூண்டு – 2 பல் (விருப்பத்திற்கேற்ப)
புளி – சிறிய அளவு
உப்பு – தேவையான அளவு
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
தாளிக்க:
எண்ணெய் – 1 தேக்கரண்டி
கடுகு – ½ தேக்கரண்டி
உளுத்தம்பருப்பு – ½ தேக்கரண்டி
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
காய்ந்த மிளகாய் – 1
தயாரிக்கும் முறை:
முதலில் கொத்தமல்லியை நன்றாக சுத்தம் செய்து கழுவி, சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் மிக்ஸி ஜாரில் கொத்தமல்லி, தேங்காய் துருவல், பச்சை மிளகாய், பொட்டுக்கடலை, இஞ்சி, பூண்டு, புளி, உப்பு ஆகியவற்றை சேர்க்க வேண்டும்.
இதனுடன் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து மென்மையாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சட்னி மிகவும் கெட்டியாக இல்லாமல், மிதமான பதத்தில் இருக்க வேண்டும்.
பிறகு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கறிவேப்பிலை மற்றும் காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து தாளிக்க வேண்டும். இதை அரைத்த சட்னியில் சேர்த்து நன்றாக கலக்க வேண்டும்.
ஹோட்டல் சுவை கிடைக்க சில குறிப்புகள்:
பொட்டுக்கடலை அளவை சரியாக பயன்படுத்தினால் சட்னி மென்மையாக இருக்கும்.
சிறிதளவு பூண்டு சேர்ப்பது சுவையை அதிகரிக்கும்.
தேங்காய் மற்றும் கொத்தமல்லி அளவை சமநிலையாக வைத்தால் நல்ல மணம் கிடைக்கும்.
தாளிப்பை தவிர்க்காமல் சேர்ப்பது ஹோட்டல் சுவையை தரும் முக்கிய காரணம்.
வீட்டிலேயே எளிய முறையில் ஹோட்டல் ஸ்டைல் கொத்தமல்லி சட்னியை தயாரிக்கலாம். இது சுவையானதுடன் உடல்நலத்திற்கும் நல்லது. கொத்தமல்லியில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலுக்கு பல நன்மைகளை தருகின்றன. அடுத்த முறை இட்லி அல்லது தோசை செய்வீர்கள் என்றால், இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் கொத்தமல்லி சட்னியை செய்து சுவைத்து பாருங்கள்.