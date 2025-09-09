WhatsApp
Tuesday, September 9, 2025
இங்கிலாந்தின் சிறந்த மற்றும் மோசமான NHS மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் வெளியானது!

written by இளவரசி
இங்கிலாந்தின் சிறந்த மற்றும் மோசமான NHS மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் வெளியானது!

இங்கிலாந்தில் உள்ள NHS ட்ரஸ்ட்களின் செயல்திறனை மதிப்பிடும் புதிய தரவரிசைப் பட்டியல்கள் முதன்முறையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இந்தப் பட்டியல்கள் பொதுமக்களுக்குத் தகவலளித்து, அவர்கள் தங்கள் மருத்துவமனைத் தேர்வைத் தீர்மானிக்க உதவும் என்று சுகாதாரச் செயலாளர் வெஸ் ஸ்ட்ரீட்டிங் தெரிவித்தார்.

சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட மருத்துவமனைகள்

மூர்ஃபீல்ட்ஸ் கண் மருத்துவமனை NHS ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் (Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust) இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

அதைத் தொடர்ந்து ராயல் நேஷனல் ஆர்த்தோபீடிக் மருத்துவமனை NHS ட்ரஸ்ட் (Royal National Orthopaedic Hospital NHS Trust) மற்றும் புற்றுநோய் மையமான கிறிஸ்டி NHS ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் (The Christie NHS Foundation Trust) ஆகியவை, அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.

மோசமான செயல்திறன் கொண்ட மருத்துவமனைகள்

கிங்ஸ் லின்னில் உள்ள குயின் எலிசபெத் மருத்துவமனை (Queen Elizabeth Hospital) இந்தப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

கட்டிடங்களில் கட்டமைப்பு பலவீனம் மற்றும் கூரைகளைப் பிடிக்கத் தாங்குதல்கள் தேவைப்படும் முக்கிய பிரச்சினைகள் காரணமாக இந்த மருத்துவமனை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

“எங்கள் நோயாளிகள் மிக உயர்ந்த தரமான கவனிப்பைப் பெறத் தகுதியானவர்கள், சில செயல்திறன் பகுதிகளில் நாங்கள் தவறிவிட்டதற்கு வருந்துகிறோம். சிக்கல்களைச் சரிசெய்ய உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன” என்று குயின் எலிசபெத் மருத்துவமனையின் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

வடமேற்கு இங்கிலாந்தில் உள்ள கவுண்டஸ் ஆஃப் செஸ்டர் மருத்துவமனை (Countess of Chester hospital) பட்டியலில் கடைசிக்கு முந்தைய இடத்தில் உள்ளது.

அதன் அவசர சேவைத் துறை கடந்த மாதம் பராமரிப்பு தரக் கமிஷனால் (Care Quality Commission) போதுமானதாக இல்லை என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் உள்ள ட்ரஸ்ட்கள் ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் ஒருமுறை தரவரிசைப்படுத்தப்படவுள்ளது. அத்துடன், சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ட்ரஸ்ட்களுக்கு அவர்களின் பணத்தைச் செலவழிக்க அதிக அதிகாரமும் வழங்கப்படும்.

மேலும், குறைந்த தரவரிசையில் உள்ள ட்ரஸ்ட்கள் சிறந்தவற்றிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள ஊக்குவிக்கப்பட்டு, தேசிய அதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவு பெறப்படவுள்ளது.

