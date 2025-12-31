ஈழத்தமிழர் பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜாவுக்கு இங்கிலாந்தில் ‘Sir’ பட்டம் வழங்கி கௌரவம்

WhatsApp
Wednesday, December 31, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமாரின் ‘சரஸ்வதி ‘படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
நயன்தாரா நடிக்கும் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
யாழ் அதிபர் தையிட்டி திஸ்ஸ விகாரை அமைந்துள்ள காணி உரிமையாளர்களை...
by பூங்குன்றன்
முச்சந்தி கடந்த வீதியின் பயணத்தில் |  நதுநசி
by பூங்குன்றன்
வடக்கு மாகாண சபைக்குரிய சில திணைக்களங்களுக்கு நிரந்தரக் கட்டடங்கள் இல்லை...
by பூங்குன்றன்
16 ஆயிரம் வெளிநாட்டு சிகரட்டுகளுடன் இருவர் கைது!
by பூங்குன்றன்
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப்...
by இளவரசி
ஈழத்தமிழர் பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜாவுக்கு இங்கிலாந்தில் ‘Sir’ பட்டம் வழங்கி...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு ஈழத்தமிழர் பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜாவுக்கு இங்கிலாந்தில் ‘Sir’ பட்டம் வழங்கி கௌரவம்

ஈழத்தமிழர் பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜாவுக்கு இங்கிலாந்தில் ‘Sir’ பட்டம் வழங்கி கௌரவம்

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜாவுக்கு இங்கிலாந்தில் ‘Sir’ பட்டம்

இலங்கையில் பிறந்த யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் லெஸ்டரின் President மற்றும் Vice-Chancellor ஆன பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜா, 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான கிங்ஸ் புத்தாண்டு விருதுகளில் நைட் பட்டம் (King’s New Year Honours – knight) வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

உயர்கல்வித் துறையில் அவர் செய்த சிறப்பான சேவைகளுக்கும், “அனைவரையும் உள்ளடக்கும் கல்வி” தொடர்பான அவரது தொடர்ச்சியான முயற்சிகளுக்கும் இந்த உயரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நவம்பர் 2019 முதல் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் லெஸிஷ்டரை (University of Leicester) வழிநடத்தி வரும் பேராசிரியர் கனகராஜாவின் தலைமையில், அந்த பல்கலைக்கழகம் நாட்டிலேயே மிக அதிக diversity கொண்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. இங்கு கல்வி பயிலும் மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் பின்தங்கிய பகுதிகளிலிருந்தும், 69 சதவீத சிறுபான்மை இனப் பின்னணியிலிருந்தும் வருபவர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கல்வி என்பது மனிதர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும் சக்தி என்றும், சமத்துவமான சமூகத்தை உருவாக்கும் முக்கிய கருவி என்றும் பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜா ஆழமாக நம்பி செயல்பட்டு வருகிறார்.

அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ், யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் லெஸிஷ்டர் மூன்று முறை ‘University of the Year’ விருதுகளை வென்றதுடன், Teaching Excellence Framework Gold மதிப்பீட்டையும், Research Excellence Framework-இல் முன்னணி 30 இடங்களையும் பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகிய இரு துறைகளிலும் பல்கலைக்கழகம் முக்கிய முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளது.

லெஸிஷ்டரில் முதல் ‘IntoUniversity’ மையத்தை நிறுவிய அவர், பெரும் தொண்டு நிதியை பெற்றுத் தந்து, 1,000-க்கும் மேற்பட்ட பின்தங்கிய இளைஞர்களுக்கு கல்வி ஆதரவை வழங்கினார். மேலும், பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் பெண் சான்ஸலராக டேம் டாக்டர் மேகி அடெரின்-போகொக் அவர்களை நியமித்து, இரண்டு பெண் துணைவேந்தர்கள் அடங்கிய உள்ளடக்கமான நிர்வாகக் குழுவை உருவாக்கினார்.

பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்துடன் மட்டுமல்லாமல், தேசிய அளவிலும் உயர்கல்விக்கான பல முக்கிய பொறுப்புகளை பேராசிரியர் கனகராஜா வகித்துள்ளார். 2025 ஆம் ஆண்டு UCEA அமைப்பின் Chairpersonஆக அவர் பணியாற்றியதுடன், இதற்கு முன் The Conversation அமைப்பின் Chairperson ஆகவும், Universities UK Board-ன் உறுப்பினராகவும் செயல்பட்டுள்ளார்.

இலங்கையில் பிறந்து கல்வி கற்ற அவர், பின்னர் ஐக்கிய இராச்சியத்திற்கு குடிபெயர்ந்தார். கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் 1989 ஆம் ஆண்டு BA (Hons) பட்டமும், 1993 ஆம் ஆண்டு PhD பட்டமும் பெற்றார். அவரது கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி வாழ்க்கை 1993 இல் University of Bristol-இல் Research Assistant ஆகத் தொடங்கி, அதன் பின்னர் பல்வேறு முக்கிய கல்வி மற்றும் நிர்வாக பதவிகளுக்கு உயர்ந்தது.

கௌரவம் குறித்து பேராசிரியர் நிஷான் கனகராஜா

இந்த கௌரவம் குறித்து அவர் கருத்து தெரிவிக்கையில், “ஒரு காலத்தில் போர் நடைபெற்ற நாட்டில் இருந்து வந்த ஒரு சிறுவன், அரச குடும்பத்தால் கௌரவிக்கப்படுவது உண்மையிலேயே அபூர்வமான பயணம். கல்வியின் மாற்றத்திறனும் அது வழங்கும் வாய்ப்புகளும் இல்லையெனில் இது சாத்தியமாகியிருக்காது. அதனால்தான், பிறரும் தங்கள் முழு திறனையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் தடைகளை அகற்ற நான் தொடர்ந்து அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவேன்” என்று கூறினார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

யாழ் அதிபர் தையிட்டி திஸ்ஸ விகாரை அமைந்துள்ள காணி உரிமையாளர்களை...

வடக்கு மாகாண சபைக்குரிய சில திணைக்களங்களுக்கு நிரந்தரக் கட்டடங்கள் இல்லை...

16 ஆயிரம் வெளிநாட்டு சிகரட்டுகளுடன் இருவர் கைது!

பேராசிரியரின் என். சண்முகலிங்கனின் ‘கடலம்மா’ பாடல்

டக்ளஸ் தேவானந்தாவின் கைது ஒரு ஆரம்பமே | சிதம்பரம் கருணாநிதி

புதிய வருடத்தில் புதிய திட்டங்களுடன் நாட்டை பொருளாதார வெற்றியை நோக்கி...

பிரபலமானவை

தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
இரு கார்கள் மோதி விபத்து: பொலிஸாரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் பலி!
சென்னை விமான நிலையத்தில் ரசிகர் கூட்டத்தில் தடுமாறி விழுந்த நடிகர் விஜய்!
இங்கிலாந்தில் ட்ரோன் பறக்க விட புதிய விதிமுறைகள்!

ஆன்மீகம்

ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை –...
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏன் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைக்கிறார்கள்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை எந்த திசையில் வைப்பது நல்லது?
by இளவரசி
நத்தார் பண்டிகையின் சிறப்பும் ஆயத்தமும்
by இளவரசி
கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?
by இளவரசி

மகளிர்

தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!
by இளவரசி
2 மணி நேர உச்சந்தலை மசாஜ்: முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுமா?
by இளவரசி
பிறர் மத்தியில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்த இந்த 10 பண்புகளை வளர்த்துக்...
by இளவரசி
வீட்டிலிருந்து அலுவலக வேலை செய்யும் பெண்களே! உஷார்..
by இளவரசி

சமையல்

கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி
பால் சுறா கருவாடு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி
மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க…
by இளவரசி
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
வைன் அருந்துவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?
by இளவரசி
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி
மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி

சினிமா

நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமாரின் ‘சரஸ்வதி ‘படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு

by பூங்குன்றன்
நயன்தாரா நடிக்கும் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
ரெபல் ஸ்டார்’ பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா
by பூங்குன்றன்
கதையின் நாயகர்களாக தோன்றும் ராதா ரவி – ரவி மரியா கூட்டணி
by பூங்குன்றன்
லதா வல்பொலவின் இறுதிக்கிரியை அரச அனுசரணையுடன் நடத்தப்படும்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்

by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More