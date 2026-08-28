நேபாள – திபெத் பேரிடர்: மன்னர் சார்லஸ் மற்றும் அரச குடும்பத்தினர் இரங்கல்

நேபாள – திபெத் எல்லைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட பயங்கர திடீர் வெள்ளப் பேரிடரில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது 469ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த இயற்கை சீற்றத்தில் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி மற்றும் 14 வயது சிறுவன் உட்பட குறைந்தது 33 இங்கிலாந்து பிரஜைகள் காணாமல் போயுள்ளனர்.
இந்த கோர விபத்து குறித்து இங்கிலாந்து மன்னர் சார்லஸ் மற்றும் ராணி கமிலா ஆகியோர் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் வேதனையையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த திடீர் வெள்ளத்தால் தங்களது “நெஞ்சம் உடைந்துபோயுள்ளதாக” மன்னர் சார்லஸ் மற்றும் ராணி கமிலா ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.
நேபாளத்தின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இங்கிலாந்தில் உள்ள பலருக்கு ஆழமான, தனிப்பட்ட உறவுகள் உள்ளன என்று குறிப்பிட்ட மன்னர், தங்களது அன்புக்குரியவர்களின் செய்திக்காகக் கவலையுடன் காத்திருக்கும் குடும்பத்தினருக்குத் தனது ஆறுதல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், மீட்புப் பணியின் போது தங்களது வீரமிக்க கடமைகளைச் செய்து உயிர்த்தியாகம் செய்த நேபாள பொலிஸார் மற்றும் இராணுவ வீரர்களின் குடும்பங்களுக்கும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலை அனுப்பியுள்ளனர்.
வேல்ஸ் இளவரசரும் இளவரசியும் தங்களது அதிர்ச்சியை வெளியிட்டு, இந்த பேரிடரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களைப் பற்றி நினைப்பதாகக் கூறியுள்ளனர்.
இந்த பேரழிவை “மிகவும் மனவேதனை அளிக்கும் ஒரு சூழல்” என்று குறிப்பிட்டு, நேபாள அரசுக்கு உதவ இங்கிலாந்து சார்பில் £5 மில்லியன் (50 லட்சம் பவுண்டுகள்) அவசர நிதியுதவி வழங்க இங்கிலாந்து பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் முன்வந்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகமும், நேபாள அதிகாரிகளும் விடுத்துள்ள எச்சரிக்கையில், போடே கோஷி (Bhote Koshi) ஆற்றின் அருகில் இரண்டாவது முறையாக வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
பனியாற்று ஏரி உடைந்து மீண்டும் வெள்ளம் ஏற்படும் “அதிவேக ஆபத்து” இருப்பதாகச் சீனாவும் எச்சரித்துள்ளது.
காணாமல் போன யாத்ரீகர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குறித்து சுற்றுலா நிறுவனங்கள் தகவல் அளித்துள்ளன.
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