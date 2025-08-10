WhatsApp
Sunday, August 10, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
ராகவா லோரன்ஸ் – எல்வின் இணைந்து மிரட்டும் ‘புல்லட் ‘...
by பூங்குன்றன்
வடக்கு கிழக்கிற்கு மீளப்பெற முடியாத அதிகார பகிர்வுடன் கூடிய சமஸ்டி...
by பூங்குன்றன்
அழிந்துவரும் பறவையினத்துக்காக வேலணையில் நாட்டப்பட்ட விழிபுணர்வு பலகை
by பூங்குன்றன்
சிரியாவில் உள்ள ஐ.எஸ் தடுப்பு முகாமில் இருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்ட...
by இளவரசி
அன்பு சூழ் உலகு | வசந்ததீபன்
by பூங்குன்றன்
விபத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர், பாதசாரி இறந்ததை அடுத்து மூன்று...
by இளவரசி
Menopause பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்! 🌸
by இளவரசி
இங்கிலாந்து முழுவதும் குடியேற்ற எதிர்ப்பு போராட்டங்கள்!
by இளவரசி

Menopause பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்! 🌸

written by இளவரசி 1 minutes read
Menopause பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

மெனோபாஸ் (Menopause) என்பது ஒரு பெண்ணின் மாதவிடாய் சுழற்சி இயற்கையாக நிறைவடையும் ஒரு கட்டமாகும். இது பொதுவாக 45 முதல் 55 வயதுக்குள் ஏற்படும். சில பெண்களுக்கு இது 40 வயதுக்கு முன்னதாகவே (early menopause) அல்லது 55 வயதுக்குப் பிறகும் (late menopause) நிகழலாம்.

மாதவிடாய் 12 மாதங்கள் தொடர்ந்து இல்லாதபோது, அந்தப் பெண் மெனோபாஸ் கட்டத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இதனால், உடல் மற்றும் மனதில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

🧬 மெனோபாஸ் ஏற்படும் காரணம் என்ன?
மெனோபாஸ் ஏற்படுவதற்கான முக்கியக் காரணம் உடலின் ஹார்மோன்களில், குறிப்பாக ஈஸ்ட்ரஜன் மற்றும் புரொஜெஸ்டரோன் என்ற பெண் ஹார்மோன்களின் அளவு குறைவதுதான். இந்த ஹார்மோன்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியையும், கர்ப்பத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் பணி செய்கின்றன.

🔄 மெனோபாஸ் அறிகுறிகள்

மெனோபாஸ் காலத்தில், கீழ்க்காணும் மாற்றங்கள் சில பெண்களுக்கு ஏற்படலாம்:

மாதவிடாய் நின்றுவிடுதல் அல்லது 不 கட்டியாகத் தொடருதல்

சூடேறும் உணர்வு (Hot flashes)

இரவில் வியர்வை (Night sweats)

மனச்சோர்வு, கோபம், கவலை

தூக்கமின்மை

நரம்பியல் மாற்றங்கள்

யோனி உலர்ச்சி மற்றும் பாலியல் சிரமங்கள்

உடல் எடை அதிகரிப்பு

மூட்டுவலி, எலும்பு பலவீனம் (osteoporosis)

✅ மெனோபாஸை எவ்வாறு சமாளிக்கலாம்?

மெனோபாஸ் என்பது ஒரு இயற்கையான கட்டம். ஆனால் அதற்கான பாதிப்புகளை குறைக்கும் பல வழிகள் உள்ளன:

உணவுப் பழக்கங்கள்: கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் D உள்ள உணவுகளை உட்கொள்வது முக்கியம். பச்சை காய்கறிகள், பற்பல தானியங்கள், பால், தயிர் போன்றவை உதவுகின்றன.

உடற்பயிற்சி: தினசரி நடைபயிற்சி, யோகா அல்லது எளிய உடற்பயிற்சிகள் உடல் மற்றும் மனதிற்கு நல்லது.

மனநலம்: தியானம், மெடிடேஷன், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்துடன் நேரத்தை கழிப்பது மனச்சாந்தியை தரும்.

மருத்துவ ஆலோசனை: சில பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்று சிகிச்சை (HRT) தேவைப்படலாம். ஆனால் இதற்கான நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் குறித்து மருத்துவரிடம் தெளிவாக ஆலோசனை பெற வேண்டும்.

💡 மெனோபாஸ் என்பது ஒரு புதிய வாழ்க்கைக் கட்டமாகும். இது ஒரு முடிவல்ல, புது தொடக்கம். உடல் மற்றும் மனநலத்தை பராமரித்து, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தொடர முடியும். பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் இந்த கட்டத்தையும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொண்டு, முழுமையாக வாழும் உரிமை உடையவர்கள்.

மெனோபாஸ் பற்றி தெரிந்து கொண்டு, அதை நேர்மையாகக் கையாள்வோம்! 💪🌸

ஸ்டார் எனும் மலையாள சினிமாவில் மெனோபாஸ் (Menopause) பற்றிய விழிப்புணர்வை த்ரில்லர் கலந்த திரைக்கதையாக வெளியிட்டு வரவேற்பை பெற்றுள்ளனர். அதனை இங்கு காணலாம் : https://www.youtube.com/watch?v=wliWtQ-VQTg

Menopause பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

கட்டுரை

ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
ஹைஃபா மீது இஸ்ரேலை உலுக்கிய ஈரானின் ஏவுகணை தாக்குதல் | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்

