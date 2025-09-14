மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்

🌸 மாதவிடாய் என்பது பெண்களின் உடலில் இயல்பாக நிகழும் செயல்முறை. ஆனால் சில பெண்களுக்கு, இந்தக் காலத்தில் கடுமையான வயிற்றுவலி, முதுகுவலி, கால்வலி, வாந்தி, தலைசுற்றல் போன்ற சிரமங்கள் ஏற்படலாம்.
இது “Dysmenorrhea” என மருத்துவத்தில் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வலி சிலருக்கு மிகவும் கடுமையாக இருந்து, தினசரி செயல்பாடுகளைப் பாதிக்கக்கூடும்.
இங்கு மாதவிடாய் வலியை குறைக்கும் சில இயற்கை மற்றும் பயனுள்ள வழிகளைப் பார்ப்போம்:
🌿 இயற்கையான முறைகள்
வெந்நீர் பை (Hot water bag) வைத்தல்
வயிற்றுப்பகுதி மற்றும் கீழ் முதுகில் வெந்நீர் பையை வைத்து 15–20 நிமிடங்கள் வைத்தால் தசை இழுப்புகள் குறைந்து வலி தணியும்.
மெதுவான உடற்பயிற்சி
யோகா, ஸ்டிரெட்ச், நடைப்பயிற்சி போன்ற மெதுவான உடற்பயிற்சிகள் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி வலியை குறைக்கும்.
சூடான பானங்கள் குடித்தல்
இஞ்சி, சுக்கு, இலவங்கப்பட்டை, கறுவாப்பட்டை போன்றவை சேர்த்து செய்த சூடான மூலிகைத் தேநீர் வலியை குறைக்க உதவும்.
வயிற்று மசாஜ்
எள்ளெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் போன்ற வெந்நீரில் வெதுவெதுப்பாக்கிய எண்ணெயால் வயிற்றுப் பகுதியில் மெதுவாக மசாஜ் செய்வது தசைகளை தளர்த்தும்.
🍲 உணவில் கவனம்
அதிக உப்பு, எண்ணெய், பொரியல், கஃபீன் ஆகியவற்றை தவிர்க்கவும்.
பழங்கள், காய்கறிகள், நார்ச்சத்து அதிகமான உணவுகள், தண்ணீர் போதுமான அளவில் எடுத்துக்கொள்ளவும்.
மக்னீசியம் மற்றும் வைட்டமின் B6 நிறைந்த உணவுகள் (வாழைப்பழம், பச்சை கீரைகள், பாதாம்) வலியை குறைக்க உதவும்.
💊 மருத்துவ உதவிகள்
தேவையான பட்சங்களில் மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் வலி நிவாரண மாத்திரைகளை (Painkillers) குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
வலி மிகுந்து தொடர்ந்து நீடித்தால், மாதவிடாய் சீர்கேடு, எண்டோமெட்ரியோசிஸ் போன்ற பிரச்சினைகள் இருக்கலாம் என்பதால் மருத்துவரை சந்தித்து பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.
⚖️ மனஅழுத்தத்தைக் குறைத்தல்
தியானம், ஆழ்ந்த மூச்சுப் பயிற்சி, மனநிறைவு அளிக்கும் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவது மனஅழுத்தத்தைக் குறைத்து வலியையும் குறைக்க உதவும்.
🌸 மாதவிடாய் கால வலி என்பது பல பெண்கள் அனுபவிக்கும் பொதுவான பிரச்சினை. ஆனால் சில எளிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள், இயற்கை முறைகள் மற்றும் தேவையான மருத்துவ ஆலோசனைகள் மூலம் இந்த வலியை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
பெண்கள் தங்களது உடல் நலத்தை அவதானித்து, தேவையானபோது சிகிச்சை பெறுவதும் மிகவும் முக்கியம்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)