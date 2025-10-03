ஆடைகளின் டேக் சின்னங்கள் – என்ன அர்த்தம்?

நாம எவ்வளவு கவனமா இருந்தாலும், சில சமயம் ஆடைகள் மங்கிவிடும், கிழிந்துவிடும். இதற்கான முக்கிய காரணம் – டேக்கில் உள்ள சின்னங்களை புறக்கணிப்பதே!
இந்த Clothing Care Symbols தான் துணிகளை நீண்ட நாள்வரை நல்ல நிலையில் வைத்துக்கொள்ள வழிகாட்டும்.
1. கை சின்னம்
கையால் மட்டுமே துவைக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கும்.
பட்டு, சரிகை, எம்பிராய்டரி போன்ற மென்மையான ஆடைகளுக்கு இது மிகவும் அவசியம்.
இயந்திரத்தில் துவைத்தால் எளிதில் சேதமடையும்.
2. வட்ட சின்னம்
Dry Clean Only என்ற அர்த்தம்.
வட்டத்தில் குறுக்கு இருந்தால் → Dry Clean செய்யக்கூடாது.
வேறு முறையில் துவைக்க வேண்டும்.
3. முறுக்கப்பட்ட துணி சின்னம்
துணியை முறுக்கலாம் என்பதைக் காட்டும்.
குறுக்கு இருந்தால் → முறுக்க வேண்டாம்.
அதற்கு பதில் நேரடியாக காயவைக்க வேண்டும்.
4. சதுரம் உள்ளே வட்டம்
டிரையரில் உலர்த்தலாம் என்பதைக் குறிக்கும்.
குறுக்கு இருந்தால் → டிரையர் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
காற்றில் அல்லது வெயிலில் காயவைக்க வேண்டும்.
5. அயர்ன் பாக்ஸ் சின்னம்
இஸ்திரி செய்யும் வெப்பநிலையைச் சுட்டிக்காட்டும்.
ஒரு புள்ளி → குறைந்த வெப்பம் (பட்டு போன்ற மென்மையான துணி).
இரண்டு புள்ளி → நடுத்தர வெப்பம் (பாலியஸ்டர், ரேயான்).
மூன்று புள்ளி → அதிக வெப்பம் (பருத்தி, லினன்).
புள்ளி இல்லாமல் இருந்தால் → எந்த வெப்பத்திலும் இஸ்திரி செய்யலாம்.
6. தொட்டி சின்னம்
சலவை இயந்திர வழிகாட்டல்.
உள்ளே இருக்கும் எண்கள் (30°C, 40°C) → அதிகபட்ச நீர் வெப்பநிலை.
இதைப் பின்பற்றினால் துணி சுருங்காது, நிறம் மங்காது.
இந்த சின்னங்களை கவனிக்கிற பழக்கம் இருந்தால், உங்க துணிகள் நீண்ட நாள் புதுசு மாதிரி இருக்கும்!