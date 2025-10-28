WhatsApp
Tuesday, October 28, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

இங்கிலாந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் கூட்டு முயற்சிகளை வலுப்படுத்த விரும்புகின்றன
by இளவரசி
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில்...
by இளவரசி
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
by இளவரசி
உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
ரசிகர்களுக்கும், ஊடகங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த ‘பைசன் காளமாடன்’ படக் குழு
by பூங்குன்றன்
மாதவன் நடிக்கும் ‘ஜி.டி.என்’ ( ஜி.டி.நாயுடு) படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்...
by பூங்குன்றன்
“மிதிகம லசா” படுகொலை ; பிரதான துப்பாக்கிதாரி நீதிமன்ற வைத்தியரிடம்...
by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணத்தில் 11 பேருக்கு மட்டுமல்ல மேலும் பலருக்கு எதிராக வழக்கு...
by பூங்குன்றன்

இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 

written by இளவரசி 2 minutes read
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும்!

பிரா அணிந்து கொள்வது சிலருக்கு பழக்கம், சிலருக்கு சௌகரியம் இல்லாத ஒன்று.
டீனேஜ் வயதிலிருந்து பல பெண்களின் வாழ்வில் பிரா ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்டது.
ஆனால் இதைச் சார்ந்த பல கட்டுக்கதைகள் (myths) சமூகத்தில் பரவி வருகின்றன.

அப்படியானால் —
📌 பிரா அணிவதால் மார்பகங்கள் தொங்குவதைத் தடுக்க முடியுமா?
📌 தூங்கும்போது பிரா அணியலாமா?
📌 பிரா அணிவதால் புற்றுநோய் ஏற்படுமா?
என்பதுபோன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களை இங்கே பார்க்கலாம் 👇

🧷 கட்டுக்கதை 1: “பிரா அணிவதால் மார்பகங்கள் தொங்காது”

இது ஒரு பொதுவான மித்யை (myth) தான்.
மார்பகங்கள் தொங்குவது மரபணுக்கள், வயது, கர்ப்பம், மற்றும் உடல் எடையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றால் தான் நிகழ்கிறது.
பிரா அணிவதால் உடற்பயிற்சியின் போது அசௌகரியம் குறையும், ஆனால் அது மார்பக திசுக்களில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

🎗️ கட்டுக்கதை 2: “பிரா அணிவதால் மார்பக புற்றுநோய் ஏற்படும்”

இது முற்றிலும் தவறு.
அமெரிக்க புற்றுநோய் அமைப்பின் ஆய்வுகளின் படி,
பிரா அணிவது அல்லது அதன் வகை புற்றுநோயை உண்டாக்கும் என்ற அறிவியல் ஆதாரம் இல்லை.

புற்றுநோய் என்பது மரபணு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளால் ஏற்படுகிறது —
நீங்கள் எந்த வகை பிரா அணிகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து அல்ல.

🌙 கட்டுக்கதை 3: “பிரா அணிந்து கொண்டு தூங்கக் கூடாது”

இது தனிநபர் சௌகரியத்தை பொறுத்தது.
பிரா அணிந்து தூங்குவதால் உடலுக்கு நேரடி தீங்கு இல்லை.
ஆனால் நீங்கள் அணியும் பிரா ரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்காத, மென்மையான வகையில் இருக்க வேண்டும்.

சில பெரிய மார்பகங்கள் கொண்ட பெண்கள் இரவில் வயர்லெஸ், மென்மையான பிரா அணிவதை விரும்புகின்றனர், இது அசௌகரியத்தை குறைக்கும்.

🪡 கட்டுக்கதை 4: “பிரா இறுக்கமாக இருந்தால் சிறந்த ஆதரவு கிடைக்கும்”

இது ஒரு தவறான நம்பிக்கை.
பிரா ஆதரவு என்பது அது எவ்வளவு இறுக்கமா என்பதைக் குறிக்காது;
அது உங்கள் உடலுக்குப் பொருந்துகிறதா என்பதையே குறிக்கும்.

அதிகம் இறுக்கமாக இருந்தால்:
❌ தோலில் எரிச்சல்
❌ தசை நெருக்கம்
❌ முதுகு மற்றும் தோள்பட்டை வலி
எனப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம்.
எனவே உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற பிரா-வைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.

📏 கட்டுக்கதை 5: “ஒருமுறை அளவு தெரிந்தால், வாழ்நாள் முழுவதும் அதே அளவு”

இது மிகப் பெரிய தவறான நம்பிக்கை.
பிரா அளவு நிரந்தரமானது அல்ல.
வயது, ஹார்மோன் மாற்றங்கள், உடல் எடை, கர்ப்பம், மெனோபாஸ் போன்றவை எல்லாம் மார்பகத்தின் அளவையும் வடிவத்தையும் மாற்றக்கூடும்.

அதனால்,
🩺 வருடத்திற்கு ஒருமுறை உங்கள் அளவைச் சரிபார்க்கவும்.
👗 பிராண்டு மற்றும் ஸ்டைல் பொறுத்து அளவு மாறக்கூடும் என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

💬 பிரா அணிவது ஒரு தனிநபர் விருப்பம்.

முக்கியம் — அது உங்களுக்கு சௌகரியம், ஆதரவு, ஆரோக்கியம் தருகிறதா என்பதுதான்.

கட்டுக்கதைகளை விடுங்கள்; உங்கள் உடல் சொல்லும் உண்மையை நம்புங்கள் ❤️

இளவரசி

